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    Лодыгин: «Отношения с Манчини у меня всегда были хорошие. Не допущу клевету на себя, команду и клуб»

    Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин прокомментировал появившуюся информацию, косвенно подтверждающую, что футболист выступает против главного тренера команды Роберто Манчини.

    Ранее стало известно, что вратарь поставил лайк под комментарием одного из болельщиков петербуржцев с хештегом #МанчиниАут под постом в официальном инстаграме сине-бело-голубых.

    «Не могу сидеть в стороне и смотреть на то, что я не делал! Отношения с тренером всегда были хорошие и по-настоящему рабочие. Мы «Зенит» и должны добиваться результата вместе. Я прошел через много трудностей и не допущу клевету на себя, команду и клуб!

    Я благодарен «Зениту» и его болельщикам за все, что было и, дай Бог, будет! Моя вторая семья – это «Зенит»! Разногласия бывают, но мы не перестанем трудиться, биться, помогать и уважать друг друга! Таков я и моя Вера! Спасибо!» – написал Лодыгин на своей странице в инстаграме.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    20.03.2018 14:59
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    Комментарии17
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    • ...
      Рейтинг: -46

      Эдуард 1 20 марта 2018, 19:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Лодыгин гнида и петераст,буду в Питере епло емо сломаю цуке

      -8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Эдуард 1 20 марта 2018, 19:26

      лучше по айпи его вычисли и в скайп позови идиот сопливый.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +512

      gari69 20 марта 2018, 18:39

      Никто не чует ,что то гнильцой несёт?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +512

      gari69 > ZenitGunner 21 марта 2018, 11:55

      Чепушило - кто дал тебе право так ко мне обращаться?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 марта 2018, 18:31

      ну а скриншот твоего лайка который какой-то Вася успел сделать пока ты его не удалил чем объяснишь?))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -527

      Dimon 007 20 марта 2018, 17:35

      Оправдания начались.
      Лайк ставил, так скажи как мужик..., чего теперь мычать..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 20 марта 2018, 17:29

      Вратарь-нулевой...А человек, судя по всему нормальный. Мужчина...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12331

      Вомбат > Чикомас 20 марта 2018, 21:23

      Да не нулевой он, просто школы нет, потому и пускает время от времени и защиту нервирует. Но спасти может не хуже Лунева. А как человек... Лучше всего про него сказал Луческу (уже после ухода из команды): Юра - хороший парень, но не спортсмен, а актер.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 20 марта 2018, 17:18

      начал оправдываться-значит виноват

      4
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    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 20 марта 2018, 17:17

      велики дол.****

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 20 марта 2018, 17:06

      Юр, да верно всё коцнул. И Роберто явно не против.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 20 марта 2018, 16:57

      Просто палец соскочил лайк поставить.

      7
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    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 20 марта 2018, 16:45

      вам Бог уже ничего уже не должен слишком много денег и так у вас

      3
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