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  • Лодыгин: «Отношения с Манчини у меня всегда были хорошие. Не допущу клевету на себя, команду и клуб»

Лодыгин: «Отношения с Манчини у меня всегда были хорошие. Не допущу клевету на себя, команду и клуб»

20 марта 2018, 14:59
17

Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин прокомментировал появившуюся информацию, косвенно подтверждающую, что футболист выступает против главного тренера команды Роберто Манчини.

Ранее стало известно, что вратарь поставил лайк под комментарием одного из болельщиков петербуржцев с хештегом #МанчиниАут под постом в официальном инстаграме сине-бело-голубых.

«Не могу сидеть в стороне и смотреть на то, что я не делал! Отношения с тренером всегда были хорошие и по-настоящему рабочие. Мы «Зенит» и должны добиваться результата вместе. Я прошел через много трудностей и не допущу клевету на себя, команду и клуб!

Я благодарен «Зениту» и его болельщикам за все, что было и, дай Бог, будет! Моя вторая семья – это «Зенит»! Разногласия бывают, но мы не перестанем трудиться, биться, помогать и уважать друг друга! Таков я и моя Вера! Спасибо!» – написал Лодыгин на своей странице в инстаграме.

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Публикация от text (@lodygin1)

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Зенит Лодыгин Юрий Манчини Роберто
Комментарии (17)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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shinnik
1521548127
Юра.Верим.. так..наверно.) Хотя большинство бы одобрило...
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neveldomha
1521552249
Так и должно быть.
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Полная Канистра
1521553551
вам Бог уже ничего уже не должен слишком много денег и так у вас
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bset
1521554249
Просто палец соскочил лайк поставить.
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С-Пб on-line
1521554788
Юр, да верно всё коцнул. И Роберто явно не против.
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Татарин за ЦСКА
1521555475
велики дол.****
Ответить
Татарин за ЦСКА
1521555493
начал оправдываться-значит виноват
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OfaZavr
1521559882
ну а скриншот твоего лайка который какой-то Вася успел сделать пока ты его не удалил чем объяснишь?))
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gari69
1521560380
Никто не чует ,что то гнильцой несёт?
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Эдуард 1
1521562498
Лодыгин гнида и петераст,буду в Питере епло емо сломаю цуке
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