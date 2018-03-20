Лодыгин: «Отношения с Манчини у меня всегда были хорошие. Не допущу клевету на себя, команду и клуб»

Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин прокомментировал появившуюся информацию, косвенно подтверждающую, что футболист выступает против главного тренера команды Роберто Манчини.

Ранее стало известно, что вратарь поставил лайк под комментарием одного из болельщиков петербуржцев с хештегом #МанчиниАут под постом в официальном инстаграме сине-бело-голубых.

«Не могу сидеть в стороне и смотреть на то, что я не делал! Отношения с тренером всегда были хорошие и по-настоящему рабочие. Мы «Зенит» и должны добиваться результата вместе. Я прошел через много трудностей и не допущу клевету на себя, команду и клуб!

Я благодарен «Зениту» и его болельщикам за все, что было и, дай Бог, будет! Моя вторая семья – это «Зенит»! Разногласия бывают, но мы не перестанем трудиться, биться, помогать и уважать друг друга! Таков я и моя Вера! Спасибо!» – написал Лодыгин на своей странице в инстаграме.