Лодыгин лайкнул комментарий с хештегом #МанчиниАут в инстаграме

Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин поставил лайк под комментарием одного из болельщиков петербургской команды с хештегом #МанчиниАут под одним из постов в официальном аккаунте сине-бело-голубых в инстаграме.

Позже вратарь удалил отметку «Нравится», сам комментарий болельщика также был удален. При этом пользователь под ником @voronov90 успел сделать скриншот и опубликовал его на своей странице.

«Вратарь Юрий Лодыгин солидарен с моим мнением по поводу их наставника Роберто Манчини #МанчиниАут», – написал фанат в соцсети.

Напомним, #МанчиниАут – это хештег, направленный против главного тренера «Зенита» Роберто Манчини.