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  • Лодыгин лайкнул комментарий с хештегом #МанчиниАут в инстаграме

Лодыгин лайкнул комментарий с хештегом #МанчиниАут в инстаграме

20 марта 2018, 14:19
16

Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин поставил лайк под комментарием одного из болельщиков петербургской команды с хештегом #МанчиниАут под одним из постов в официальном аккаунте сине-бело-голубых в инстаграме.

Позже вратарь удалил отметку «Нравится», сам комментарий болельщика также был удален. При этом пользователь под ником @voronov90 успел сделать скриншот и опубликовал его на своей странице.

«Вратарь Юрий Лодыгин солидарен с моим мнением по поводу их наставника Роберто Манчини #МанчиниАут», – написал фанат в соцсети.

Напомним, #МанчиниАут – это хештег, направленный против главного тренера «Зенита» Роберто Манчини.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Лодыгин Юрий Манчини Роберто
Комментарии (16)
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Боцман59rus
1521546229
готовьтесь всем составом лайкать в Уфе
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Vickont
1521546700
По всем телеканалам России прервали трансляции, чтоб огласить эту эксклюзивную новость!!! Да что уж скрывать, и вся Греция потрясена этим
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bset
1521547161
Сомнительные такие интриги при действующем тренере. Каким бы тренер плохим ни был.
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Alex3920486
1521547403
История..: Тонет корабль по вине капитана, а матросы лайкают)))
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Ахимас Вельде
1521552230
Лайкнул и тут же пукнул.
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Полная Канистра
1521553212
почуял сзади запах гари и тут же удалил
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zigbert
1521553994
Опрометчивый шаг.
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Татарин за ЦСКА
1521555410
луческу был прав про юрика
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OfaZavr
1521559468
ага спалился!)) теперь готовь оправдания, или наверно думает что скоро итак Манчини уволят поэтому ничем не грозит такой жест)
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alll-1
1521560988
гнилая команда
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