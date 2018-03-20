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    Лодыгин лайкнул комментарий с хештегом #МанчиниАут в инстаграме

    Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин поставил лайк под комментарием одного из болельщиков петербургской команды с хештегом #МанчиниАут под одним из постов в официальном аккаунте сине-бело-голубых в инстаграме.

    Позже вратарь удалил отметку «Нравится», сам комментарий болельщика также был удален. При этом пользователь под ником @voronov90 успел сделать скриншот и опубликовал его на своей странице.

    «Вратарь Юрий Лодыгин солидарен с моим мнением по поводу их наставника Роберто Манчини #МанчиниАут», – написал фанат в соцсети.

    Напомним, #МанчиниАут – это хештег, направленный против главного тренера «Зенита» Роберто Манчини.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.03.2018 14:19
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 20 марта 2018, 20:17

      Все-таки мозги нужны. Без этого трудно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +933

      alll-1 20 марта 2018, 18:49

      гнилая команда

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 марта 2018, 18:24

      ага спалился!)) теперь готовь оправдания, или наверно думает что скоро итак Манчини уволят поэтому ничем не грозит такой жест)

      2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 20 марта 2018, 17:16

      луческу был прав про юрика

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 марта 2018, 16:53

      Опрометчивый шаг.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 20 марта 2018, 16:40

      почуял сзади запах гари и тут же удалил

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 20 марта 2018, 16:34

      Да лаааааадно очумеееееть

      1
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      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 20 марта 2018, 16:23

      Лайкнул и тут же пукнул.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 20 марта 2018, 15:53

      Однако #МанчиниАут дороговат, придется изрядно раскошелиться...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 20 марта 2018, 15:03

      История..: Тонет корабль по вине капитана, а матросы лайкают)))

      2
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