Бабаев: «На ЦСКА по поводу Головина из Европы никто не выходил»

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев поговорил о перспективах перехода в европейский клуб армейского полузащитника Александра Головина. Функционер заверил, что предложений по игроку нет.

– Согласны, что у матчей с «Арсеналом» будет еще один подтекст: Головин против «пушкарей»? Ведь не раз писали, что глаз на вашего полузащитника положил сам Арсен Венггер.

– Об этом мы не думаем. На мой взгляд, Александром интересуется не только лондонский «Арсенал».

– Кстати, после феноменальной игры Головина против «Лиона» ваш телефон не раскалился от звонков представителей серьезных европейских клубов? Тот же Венгер случайно не звонил?

– Нет, пока никто не звонил, в том числе и Венгер. Наверное, готовят официальное предложение (улыбается). Это, конечно, шутка. Как правило, большие клубы не делают таких поспешных решений.

Хотя, конечно, Саша заслужил своей игрой (не только вчера, где он провел матч феноменально) внимание из Европы. Для нас его игра не является сюрпризом, но в то же время он может действовать и на более высоком уровне.

– Сам футболист в разговоре с вами не обозначил своего желания летом уехать в Европу?

– Саша прекрасно знал про все ситуации, которые возникали, в том числе про многочисленные слухи. Мы от него ничего не скрываем. Головин – профессионал, он спокойно делает свою работу. Никто не пытается ускорить процесс с возможным трансфером. Никто не думает исключительно об этом.