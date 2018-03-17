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    Бабаев: «На ЦСКА по поводу Головина из Европы никто не выходил»

    Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев поговорил о перспективах перехода в европейский клуб армейского полузащитника Александра Головина. Функционер заверил, что предложений по игроку нет.

    – Согласны, что у матчей с «Арсеналом» будет еще один подтекст: Головин против «пушкарей»? Ведь не раз писали, что глаз на вашего полузащитника положил сам Арсен Венггер.

    – Об этом мы не думаем. На мой взгляд, Александром интересуется не только лондонский «Арсенал».

    – Кстати, после феноменальной игры Головина против «Лиона» ваш телефон не раскалился от звонков представителей серьезных европейских клубов? Тот же Венгер случайно не звонил?

    – Нет, пока никто не звонил, в том числе и Венгер. Наверное, готовят официальное предложение (улыбается). Это, конечно, шутка. Как правило, большие клубы не делают таких поспешных решений.

    Хотя, конечно, Саша заслужил своей игрой (не только вчера, где он провел матч феноменально) внимание из Европы. Для нас его игра не является сюрпризом, но в то же время он может действовать и на более высоком уровне.

    – Сам футболист в разговоре с вами не обозначил своего желания летом уехать в Европу?

    – Саша прекрасно знал про все ситуации, которые возникали, в том числе про многочисленные слухи. Мы от него ничего не скрываем. Головин – профессионал, он спокойно делает свою работу. Никто не пытается ускорить процесс с возможным трансфером. Никто не думает исключительно об этом.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.03.2018 07:14
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +364

      neofizer 17 марта 2018, 18:47

      и не надо..

      0
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    • ...
      Рейтинг: -527

      Dimon 007 17 марта 2018, 10:30

      Бабаеву только бабла срубить....
      После более-менее удачных игр ЦСКА в Европе он всё когото продать хочет...Акинфеев, Дзагоев, Вертблум...
      в далёкие времена Березы, Игнат....

      Бабаев всё никак не поймёт, что эти игроки, это не уровень Европы.... и никому они не нужны... только языком и может чесать. Не нагоняй жути, дай спокойно поиграть.

      -2
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      Рейтинг: +979

      directorpg 17 марта 2018, 08:42

      А нам нужна Европа?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +481

      belrus21 17 марта 2018, 08:26

      Внятное выступление на ЧМ и хорошая игра в матчах с Арсеналом поможет телефону раскалиться...

      1
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      Рейтинг: +507

      Arrow10 > belrus21 17 марта 2018, 15:08

      Будем надеяться , что так , а то один уже упустил подобную возможность в свое время играть на более высоком уровне

      0
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      Рейтинг: +1713

      volfrik 17 марта 2018, 08:08

      летом надо уезжать

      0
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 17 марта 2018, 08:00

      ну вы жгете....один матч в европе из сотни сыграл норм и сразу должны посыпаться предложения?

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 17 марта 2018, 07:59

      Все ответы по делу. Молодец Р. Бабаев.

      1
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 17 марта 2018, 07:31

      Главное всегда, все делать вовремя! Как говорится дорога ложка к обеду!!

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > афоня72 17 марта 2018, 07:58

      До обеда ещё далеко, наступил только завтрак. Приятного аппетита.

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