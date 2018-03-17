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  • Бабаев: «На ЦСКА по поводу Головина из Европы никто не выходил»

Бабаев: «На ЦСКА по поводу Головина из Европы никто не выходил»

17 марта 2018, 07:14
10

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев поговорил о перспективах перехода в европейский клуб армейского полузащитника Александра Головина. Функционер заверил, что предложений по игроку нет.

– Согласны, что у матчей с «Арсеналом» будет еще один подтекст: Головин против «пушкарей»? Ведь не раз писали, что глаз на вашего полузащитника положил сам Арсен Венггер.

– Об этом мы не думаем. На мой взгляд, Александром интересуется не только лондонский «Арсенал».

– Кстати, после феноменальной игры Головина против «Лиона» ваш телефон не раскалился от звонков представителей серьезных европейских клубов? Тот же Венгер случайно не звонил?

– Нет, пока никто не звонил, в том числе и Венгер. Наверное, готовят официальное предложение (улыбается). Это, конечно, шутка. Как правило, большие клубы не делают таких поспешных решений.

Хотя, конечно, Саша заслужил своей игрой (не только вчера, где он провел матч феноменально) внимание из Европы. Для нас его игра не является сюрпризом, но в то же время он может действовать и на более высоком уровне.

– Сам футболист в разговоре с вами не обозначил своего желания летом уехать в Европу?

– Саша прекрасно знал про все ситуации, которые возникали, в том числе про многочисленные слухи. Мы от него ничего не скрываем. Головин – профессионал, он спокойно делает свою работу. Никто не пытается ускорить процесс с возможным трансфером. Никто не думает исключительно об этом.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Головин Александр
Комментарии (10)
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афоня72
1521261077
Главное всегда, все делать вовремя! Как говорится дорога ложка к обеду!!
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vladimir-7
1521262752
Все ответы по делу. Молодец Р. Бабаев.
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Obojaemiy
1521262852
ну вы жгете....один матч в европе из сотни сыграл норм и сразу должны посыпаться предложения?
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volfrik
1521263295
летом надо уезжать
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belrus21
1521264403
Внятное выступление на ЧМ и хорошая игра в матчах с Арсеналом поможет телефону раскалиться...
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directorpg
1521265326
А нам нужна Европа?
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Dimon 007
1521271815
Бабаеву только бабла срубить.... После более-менее удачных игр ЦСКА в Европе он всё когото продать хочет...Акинфеев, Дзагоев, Вертблум... в далёкие времена Березы, Игнат.... Бабаев всё никак не поймёт, что эти игроки, это не уровень Европы.... и никому они не нужны... только языком и может чесать. Не нагоняй жути, дай спокойно поиграть.
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neofizer
1521301653
и не надо..
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