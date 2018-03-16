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    Акинфеев отразил больше всех ударов в 1/8 финала Лиги Европы

    Накануне состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встречались «Лион» и ЦСКА. Игра завершилась со счетом 2:3 (первый матч – 1:0).

    Голкипер столичного клуба Игорь Акинфеев стал лидером по количеству отраженных ударов в 1/8 финала турнира, сообщает InStat. За два матча с «Лионом» он отбил 12 ударов.

    Кроме того, вратарь сборной России стал вторым по проценту отраженных ударов (80%). Выше показатель только у Александра Вальке из «Зальцбурга» (88%).

    Головин забил гол, который точно заметят в Европе. Шедевр!

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.03.2018 11:12
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 16 марта 2018, 21:29

      Игорь,спасибо тебе! Но скоро ЧМ-не забудь..

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 16 марта 2018, 14:29

      Игорян отличный вратарь!
      Ну а все его рекорды - на совести защиты, в том числе и этот

      0
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 16 марта 2018, 14:25

      НАШ КАПИТАН ЦСКА!
      НАШ КАПИТАН РОССИИ!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 16 марта 2018, 12:45

      это говорит о дырявости защиты

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +364

      neofizer 16 марта 2018, 12:21

      экая неожиданность,а в первой ли?!Красава,Капитан!Красно-Синие,С ПОБЕДОЙ!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 16 марта 2018, 12:03

      Аки был на высоте!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 16 марта 2018, 11:39

      И какие отбил!!! Парочку вообще "мёртвых", особенно тот, что на противоходе! Да и первый пропущенный, похоже, не гол, а липа! Мяч уходил с поля перед передачей... Ну, а во втором пропущенном голе вины вратаря просто быть не может. Пушечный удар слёту в упор и в угол от вратаря. Там ни один вратарь мира дёрнуться бы даже не успел. Как и Игорь вчера.

      4
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      Рейтинг: +715

      Mario84 16 марта 2018, 11:35

      После спасения, при 0:0, подумал, что обязаны выигрывать!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 16 марта 2018, 11:31

      Игорян, ты просто красавчик!Самый лучший кипер в истории России

      2
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      Рейтинг: +201

      ajoq 16 марта 2018, 11:29

      Игорь молодец! Поддержим его!

      Уверен, будь эта новость о его антирекорде - комментариев и негодования было бы в разы больше.

      2
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      Рейтинг: +1640

      PassCSKA > ajoq 16 марта 2018, 11:55

      к сожалению так и есть, желчи в нашем брате куда больше чем позитива

      3
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