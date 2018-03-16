Акинфеев отразил больше всех ударов в 1/8 финала Лиги Европы

Накануне состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встречались «Лион» и ЦСКА. Игра завершилась со счетом 2:3 (первый матч – 1:0).

Голкипер столичного клуба Игорь Акинфеев стал лидером по количеству отраженных ударов в 1/8 финала турнира, сообщает InStat. За два матча с «Лионом» он отбил 12 ударов.

Кроме того, вратарь сборной России стал вторым по проценту отраженных ударов (80%). Выше показатель только у Александра Вальке из «Зальцбурга» (88%).

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