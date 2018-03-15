Кержаков: «Работа с юношеской сборной России – огромная честь для меня»

Новый тренер юношеской сборной России Александр Кержаков прокомментировал назначение на должность.

«То, что мне доверили юношескую сборную, — огромная честь для меня. Переговоры начались ещe в середине января, тогда я был одним из кандидатов. Хочу поблагодарить за доверие РФС. Это огромная ответственность, и я постараюсь не подвести людей, которые меня на эту должность назначили. От работы со сборной ожидаю побед.

Одним из моих помощников будет человек, которого я знаю больше 20 лет, — Денис Бушуев. Я с ним играл ещe в команде СДЮШОР «Зенит». У него был огромный опыт работы в команде «Мюнхен-1860». Там он был помощником», — сказал экс-нападающий «Зенита».

Команда станет первой в тренерской карьере 35-летнего специалиста.