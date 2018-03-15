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    Кержаков: «Работа с юношеской сборной России – огромная честь для меня»

    Новый тренер юношеской сборной России Александр Кержаков прокомментировал назначение на должность.

    «То, что мне доверили юношескую сборную, — огромная честь для меня. Переговоры начались ещe в середине января, тогда я был одним из кандидатов. Хочу поблагодарить за доверие РФС. Это огромная ответственность, и я постараюсь не подвести людей, которые меня на эту должность назначили. От работы со сборной ожидаю побед.

    Одним из моих помощников будет человек, которого я знаю больше 20 лет, — Денис Бушуев. Я с ним играл ещe в команде СДЮШОР «Зенит». У него был огромный опыт работы в команде «Мюнхен-1860». Там он был помощником», — сказал экс-нападающий «Зенита».

    Команда станет первой в тренерской карьере 35-летнего специалиста.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.03.2018 18:34
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 16 марта 2018, 12:19

      Удачи Саша !!!

      1
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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. 15 марта 2018, 22:09

      В 2010 году Кержаков уже тренировал команду ВЫКРУТАСЫ.И вот парни подросли.Ждём новых Чичу,Шпалу,Копчика,Четырёхглазадзе и т.д.

      0
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      Рейтинг: +118

      Дави гниду 15 марта 2018, 20:32

      Кирдык юношам.

      -3
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      Рейтинг: +272

      Inks > Дави гниду 16 марта 2018, 01:27

      сам не кирдыкнись

      3
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 15 марта 2018, 19:30

      У Кержакова для работы со сборной нет опыта.Если сборная юношеская "полигон "для экспериментов, то это правильное решение.Но если сборная юношеская ,это подготовка будущего резерва для основной команды,то возникает вопрос почему Кержаков (без определенного опыта и стажа работы).Неужели все под "ковром" без альтернативы.

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