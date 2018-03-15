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    Фернандеш: «Локомотив» сразу отказался продавать меня «Интеру»

    Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш прокомментировал интерес со стороны «Интера».

    «Интер» выходил на контакт в период зимнего трансферного окна, но «Локомотив» сразу отверг их интерес. Я даже не успел подумать над предложением и ответить «да» или нет».

    В будущем я хотел бы вернуться в «Бенфику». Но эта возможность становится все более отдаленной», – цитирует 33-летнего португальца PassionInter.com.

    В текущем сезоне Фернандеш принял участие в 33 играх всех турниров. На его счету 13 голов и шесть результативных передач.

    Сегодня команда Юрия Семина примет «Атлетико» в рамках ответного встречи 1/8 финала Лиги Европы (первый матч – 0:3). «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.03.2018 14:32
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 16 марта 2018, 11:19

      Стоит ли вообще менять клуб.

      1
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      Рейтинг: +336

      DeviDjons 15 марта 2018, 16:40

      Кстати, на заметку автору, Ману в феврале только вот 32 исполнилось! Ты нам годы не приписывай!

      0
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      Рейтинг: +336

      DeviDjons 15 марта 2018, 16:38

      В 33 менять клуб, где вроде все начало получаться - это ни то чтобы риск,это пи...дец как опасно!

      0
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      Рейтинг: +450

      Houston 15 марта 2018, 14:55

      Да на кой тебе этот Интер сдался. Мое мнение, что сегодняшний Интер ( при всем к нему уважении ) даже на голову не выше Локомитива Семина. Чисто Интер и все

      0
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      ...
      Рейтинг: +226

      Parker8 > Houston 15 марта 2018, 15:01

      В 33 года наверное хочется поиграть в клубе с историей в первые.

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      Рейтинг: +450

      Houston > Parker8 15 марта 2018, 17:19

      В этом я с тобой согласен, да. Но если посмотреть с точки перспективы да и вообще, не думаю что будет правльным переходить туда

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 15 марта 2018, 14:35

      Есть такая поговорка: слушай меня - человеком станешь. ( Слушай Палыча - чемпионом станешь)

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