Фернандеш: «Локомотив» сразу отказался продавать меня «Интеру»

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш прокомментировал интерес со стороны «Интера».

«Интер» выходил на контакт в период зимнего трансферного окна, но «Локомотив» сразу отверг их интерес. Я даже не успел подумать над предложением и ответить «да» или нет».

В будущем я хотел бы вернуться в «Бенфику». Но эта возможность становится все более отдаленной», – цитирует 33-летнего португальца PassionInter.com.

В текущем сезоне Фернандеш принял участие в 33 играх всех турниров. На его счету 13 голов и шесть результативных передач.

Сегодня команда Юрия Семина примет «Атлетико» в рамках ответного встречи 1/8 финала Лиги Европы (первый матч – 0:3). «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.