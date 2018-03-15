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    Мюллер: «Если побеждаешь в Стамбуле 3:1, значит многое было сделано правильно»

    Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер остался не слишком доволен ходом игры в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Бешикташа». По его словам, на поле чувствовалась довольно высокая нервозность.

    «Матч был очень лихорадочным, обе стороны часто теряли мяч, особенно во втором тайме. В целом мы провели хороший матч, хотя наша организация была не такой, какой мы ее себе представляли.

    Если побеждаешь в Стамбуле 3:1, значит многое было сделано правильно. Мы рады, что выполнили поставленную задачу.

    Посмотрим, кто выпадет нам в следующем раунде», – сказал после финального свистка футболист.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Бешикташ» – «Бавария» завершился со счетом 1:3. Результат первой игры – 0:5.

    Источник: ФК «Бавария»

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    15.03.2018 07:30
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