Мюллер: «Если побеждаешь в Стамбуле 3:1, значит многое было сделано правильно»

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер остался не слишком доволен ходом игры в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Бешикташа». По его словам, на поле чувствовалась довольно высокая нервозность.

«Матч был очень лихорадочным, обе стороны часто теряли мяч, особенно во втором тайме. В целом мы провели хороший матч, хотя наша организация была не такой, какой мы ее себе представляли.

Если побеждаешь в Стамбуле 3:1, значит многое было сделано правильно. Мы рады, что выполнили поставленную задачу.

Посмотрим, кто выпадет нам в следующем раунде», – сказал после финального свистка футболист.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Бешикташ» – «Бавария» завершился со счетом 1:3. Результат первой игры – 0:5.