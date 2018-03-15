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  • Директор ПАОКа: «В Греции хотят отобрать у нас возможное чемпионство»

Директор ПАОКа: «В Греции хотят отобрать у нас возможное чемпионство»

15 марта 2018, 06:54
1

Директор ПАОКа Любош Михел рассказал о причинах скандала, который разгорелся вокруг российского предпринимателя Ивана Саввиди, являющегося владельцем клуба. Напомним, во время матча с АЕКом он выбежал на поле с оружием в кобуре на ремне брюк и угрожал судье, который не засчитал гол из-за «вне игры».

«Картинки, которые пошли на всю Европу, когда президент клуба Иван Саввиди оказался на поле, – это уже последствия. Причина – не только игра с АЕКом, но и ситуация, назревшая в греческом футболе. Две недели назад тренеру «Олимпиакоса» бросили в голову рулон бумаги, он упал, команда ушла с поля, а нам засчитали техническое поражение.

ПАОК в этом году мог добиться чемпионства после 33 лет. И чувствуется, что в последнее время активировались жесткие силы, чтобы любым способом отобрать у нас возможное чемпионство. Все случилось из-за того, что на 90-й минуте ПАОК забил чистый гол. Эта ситуация за 5 туров до конца чемпионата выводила нас на первое место.

Судья сначала показывает на центр поля – дает знать, что все в порядке. А через какое-то время игроки АЕК подходят к ассистенту судьи, и начинаются разговоры. Через 3-5 минут судья меняет решение, хотя не имеет на это никакого права – вне игры не было, гол был забит чисто.

Вспыхнули эмоции, шеф (Иван Саввиди) спустился со скайбокса, я тоже спустился из своей ложи. У меня была возможность посмотреть повтор этой ситуации – у нас в ложе есть телевизор. Я сказал судье, что «вне игры» не было, и гол надо засчитать. Но, видимо, судья думал что-то другое и не хотел менять решение», – рассказал Михел.

Источник: Sport24
Греция. Суперлига ПАОК АЕК
Комментарии (1)
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iBragim2102
1521380426
"шеф (Иван Саввиди) спустился со скайбокса",- =D
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