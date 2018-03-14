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    Лига чемпионов. «Бавария» победила «Бешикташ», несмотря на гол Вагнера Лава

    В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов немецкая «Бавария» справилась с турецким «Бешикташем». Таким образом мюнхенцы проследовали в следующий раунд. За хозяев единственный гол забил экс-игрок ЦСКА Вагнер Лав.

    Первая встреча между коллективами закончилась разгромом.

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

    Бешикташ (Турция) – Бавария (Германия) – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Алькантара, 18; 0:2 – Генюл, 46 (в свои ворота); 1:2 – Вагнер Лав, 59; 1:3 – Вагнер, 84.

    Первый матч: 0:5.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.03.2018 21:49
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 16 марта 2018, 10:04

      Все было предсказуемо.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 марта 2018, 10:18

      ожидаемо, хлопнуть дверью у Бешикташа не получилось перед своими болельщиками.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 15 марта 2018, 08:03

      Результат был сделан в первой игре

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 14 марта 2018, 22:17

      Можно было Баварии и более широкую ротацию проводить. Результат первого матча позволял.

      0
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 > Viper for CSKA 14 марта 2018, 22:51

      Ждём завтра ротации от Лиона

      -2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 14 марта 2018, 21:55

      Перестрелка Вагнеров в конце впечатлила, но баварцы сыграли на уровне и без раздолбайства!...

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