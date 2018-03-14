Лига чемпионов. «Бавария» победила «Бешикташ», несмотря на гол Вагнера Лава

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов немецкая «Бавария» справилась с турецким «Бешикташем». Таким образом мюнхенцы проследовали в следующий раунд. За хозяев единственный гол забил экс-игрок ЦСКА Вагнер Лав.

Первая встреча между коллективами закончилась разгромом.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Бешикташ (Турция) – Бавария (Германия) – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Алькантара, 18; 0:2 – Генюл, 46 (в свои ворота); 1:2 – Вагнер Лав, 59; 1:3 – Вагнер, 84.

Первый матч: 0:5.

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов