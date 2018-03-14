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    Уилкер: «Пауза в чемпионате сейчас на руку «Ахмату»

    Защитник «Ахмата» Анхель Уилкер рассказал о примерных сроках своего восстановления после травмы.

    «Сейчас чувствую себя гораздо лучше. В первое время тяжело было ходить. Продолжаю делать по две процедуры в день. Очень надеюсь к следующей игре восстановиться. Хочу играть и быть частью команды, помогать партнерам.

    Пауза в чемпионате сейчас на руку, как для меня лично — будет время вылечиться, так и для команды в целом. Травмированные и дисквалифицированные возвращаются, будем работать максимально на тренировках, чтобы в хорошей форме подойти к игре», – сказал футболист.

    Уилкер в текущем сезоне провел в чемпионате России 19 матчей, в которых забил три гола.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    14.03.2018 15:51
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