Уилкер: «Пауза в чемпионате сейчас на руку «Ахмату»

Защитник «Ахмата» Анхель Уилкер рассказал о примерных сроках своего восстановления после травмы.

«Сейчас чувствую себя гораздо лучше. В первое время тяжело было ходить. Продолжаю делать по две процедуры в день. Очень надеюсь к следующей игре восстановиться. Хочу играть и быть частью команды, помогать партнерам.

Пауза в чемпионате сейчас на руку, как для меня лично — будет время вылечиться, так и для команды в целом. Травмированные и дисквалифицированные возвращаются, будем работать максимально на тренировках, чтобы в хорошей форме подойти к игре», – сказал футболист.

Уилкер в текущем сезоне провел в чемпионате России 19 матчей, в которых забил три гола.