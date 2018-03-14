Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Яровинский будет помощником Слуцкого в «Витессе»

    Новый главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал о том, что в новом клубе его помощником будет выступать Олег Яровинский, с которым он сотрудничает со времен работы в ЦСКА.

    Напомним, что в минувший понедельник «Витесс» официально объявил о том, что в следующем сезоне командой будет руководить российский тренер. Ранее он рассказал об альтернативных вариантах трудоустройства, а также о задачах, поставленных перед ним руководством голландского клуба.

    – Вместе с вами в клубе будет работать Олег Яровинский. В каком качестве?

    – Помощником главного тренера. У него уже есть лицензия B, а сейчас он учится на лицензию A. Олег ее получит к моменту начала работы.

    – А других россиян планируете привлекать в тренерский штаб?

    – Пока нет.

    – А кто, кроме Яровинского, в нем еще окажется?

    – Внутри клуба есть определенные контрактные вещи – большое количество тренеров имеют долгосрочные соглашения. Поэтому, думаю, что люди, которые верой и правдой служат клубу на протяжении многих лет, продолжат работать в нем в том же качестве, в котором находятся и сейчас.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.03.2018 08:18
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 15 марта 2018, 06:44

      Задачи , поставленные перед Слуцким выполнимы наполовину - попытки выступать в ЛЕ конечно будут , а самих выступлений в ЛЕ -вряд ли, не тот уровень тренерского мастерства , ещё до Нового Года турнут его

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -527

      Dimon 007 15 марта 2018, 00:40

      Слуцкий дно....
      Голландцы наверное дунули чего перед подписанием контракта....
      Надеюсь их скоро отпустит.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11