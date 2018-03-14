Яровинский будет помощником Слуцкого в «Витессе»

Новый главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал о том, что в новом клубе его помощником будет выступать Олег Яровинский, с которым он сотрудничает со времен работы в ЦСКА.

Напомним, что в минувший понедельник «Витесс» официально объявил о том, что в следующем сезоне командой будет руководить российский тренер. Ранее он рассказал об альтернативных вариантах трудоустройства, а также о задачах, поставленных перед ним руководством голландского клуба.

– Вместе с вами в клубе будет работать Олег Яровинский. В каком качестве?

– Помощником главного тренера. У него уже есть лицензия B, а сейчас он учится на лицензию A. Олег ее получит к моменту начала работы.

– А других россиян планируете привлекать в тренерский штаб?

– Пока нет.

– А кто, кроме Яровинского, в нем еще окажется?

– Внутри клуба есть определенные контрактные вещи – большое количество тренеров имеют долгосрочные соглашения. Поэтому, думаю, что люди, которые верой и правдой служат клубу на протяжении многих лет, продолжат работать в нем в том же качестве, в котором находятся и сейчас.