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    Слуцкий: «Переговоров было много, но вариант «Витесса» понравился больше остальных»

    Новый главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал о том, как он подписал контракт с этим клубом. Специалист не скрывает, что у него было несколько вариантов продолжения карьеры в иностранных клубах, но предложение «Витесса» понравилось ему больше всего.

    Напомним, что в минувший понедельник «Витесс» официально объявил о том, что в следующем сезоне командой будет руководить российский тренер.

    – Когда впервые возник вариант с «Витессом»? Как долго продолжались переговоры?

    – После того как стало известно, что нынешний тренер «Витесса» не продлевает контракт, руководство клуба стало рассматривать кандидатуры. В итоге вышли на меня с предложением. Все это произошло относительно недавно.

    – Когда вы возглавили «Халл Сити», многие говорили о том, что Слуцкий вышел из зоны комфорта и в отличие от многих коллег-тренеров и футболистов решил попробовать свои силы за рубежом. Удивляет то, что после работы в Англии вы продолжили двигаться по этому же пути, а не захотели вернуться в Россию.

    – Я избрал для себя такой путь еще больше года назад. Приложил максимум усилий для того, чтобы этот сценарий реализовался. На мой взгляд, эксперимент не закончен. Все-таки в «Халле» было много объективных сложностей. Поэтому приоритетным вариантом для меня оставалась работа именно в Европе. От первого опыта осталась определенная недосказанность и неясность.

    – А много ли было у вас вариантов помимо «Витесса»?

    – Переговоров было очень много.

    – Дошло до конкретных предложений?

    – Переговорный процесс с любым европейским клубом очень долгий. Много встреч, выяснений нюансов и так далее. Такова западная специфика. Было очень много интервью и собеседований. А вариант с «Витессом» мне понравился больше остальных.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.03.2018 06:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 14 марта 2018, 09:06

      Ну удачи, надеюсь в этом клубе она не подведет

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