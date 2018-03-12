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    Слуцкий – главный тренер «Витесса»

    «Витесс» объявил о назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера команды. Соглашение с 46-летним специалистом подписано сроком на два года.

    Напомним, с декабря 2017 года россиянин находился без работы после увольнения за неудовлетворительные результаты из «Халла».

    Ранее в своей карьере Слуцкий возглавлял «Уралан», «Москву», «Крылья Советов», ЦСКА и сборную России.

    Источник: ФК «Витесс»

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    12.03.2018 14:56
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 13 марта 2018, 05:00

      Англичане отправили Слуцкого в Голландию, для подготовки футболистов к АПЛ!!! У англичан существует договорённость с голландскими клубами, от туда много футболистов уходят в АПЛ. Но почему Слуцкий? Что ж за него так вцепились??? Кто-то его тянет)

      -1
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 12 марта 2018, 23:31

      удачи Слуцкому в Витессе!!!

      2
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      Рейтинг: +452

      denzillo 12 марта 2018, 22:32

      Соответственно уровень его всем разбирающимся ясен! Ничего у него нигде не получиться больше, даже в рфпл и фнл-надо это понимать. К огромному сожалению таких ТРЕНЕРИШЕК всё больше и больше у нас, А НАСТОЯЩИХ меньше и меньше((( жаль за российский футбол и тренерские школы....Все за грудинина 18-го !!!! =)))

      -3
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      Рейтинг: +452

      denzillo 12 марта 2018, 22:28

      В ожидании дизов, хотелось бы добавить,РЕБЯТ! Честно, нет ненависти к Л.В., просто-задумайтесь...его можно назвать вдумчивым или стратегом или тактиком?! Слова, типо вот он коней сколько раз до золота довёл-не катят- на тот момент еврей ему купил лучших и с таким составом и мы бы с вами были тренерами! А у поросёнка даже характера нет-его что уважали игроки может или всё же "Вася бл...ть"))) вспомните отношение к нему-это не тренер это мальчик для битья и он рядом не стоял с Лобановским, бесковым, романцевым,сёминым и т.д. !

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +452

      denzillo 12 марта 2018, 22:15

      Тренеришко в поисках рабочишки!!! Посредственный мягкотелый, карманный тренеришко! К сожалению, эра советских настоящих тренеров подходит к концу - спалыч ток ещё у руля и на коне! =)

      -1
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 12 марта 2018, 21:25

      Еще не вечер.
      Его Витесс надерет всех...и...тогда в Халл Сити
      репу зачешут:а на хрена мы его ...того..нах?
      Давайте его нам взад!)))

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 марта 2018, 18:44

      ну поглядим что на этот раз у него получиться и не будет ли второй блин комом. удачи!

      4
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 12 марта 2018, 17:02

      Ну что ж, большому кораблю семь футов под килем. Пусть то, что не получилось в Халле, получится в Витессе.

      3
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 12 марта 2018, 16:52

      успехов!

      1
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      Рейтинг: +2636

      Andrering87 12 марта 2018, 16:42

      Удачи Слуцкому...надеюсь у него все получиться)) успехов))

      1
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