Слуцкий – главный тренер «Витесса»

«Витесс» объявил о назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера команды. Соглашение с 46-летним специалистом подписано сроком на два года.

Напомним, с декабря 2017 года россиянин находился без работы после увольнения за неудовлетворительные результаты из «Халла».

Ранее в своей карьере Слуцкий возглавлял «Уралан», «Москву», «Крылья Советов», ЦСКА и сборную России.