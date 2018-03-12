Слуцкий – главный тренер «Витесса»

Англичане отправили Слуцкого в Голландию, для подготовки футболистов к АПЛ!!! У англичан существует договорённость с голландскими клубами, от туда много футболистов уходят в АПЛ. Но почему Слуцкий? Что ж за него так вцепились??? Кто-то его тянет)
«Витесс» объявил о назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера команды. Соглашение с 46-летним специалистом подписано сроком на два года.
Напомним, с декабря 2017 года россиянин находился без работы после увольнения за неудовлетворительные результаты из «Халла».
Ранее в своей карьере Слуцкий возглавлял «Уралан», «Москву», «Крылья Советов», ЦСКА и сборную России.
Nieuws: Leonid Slutskiy wordt volgend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van #Vitesse https://t.co/Qkt2Cioit8 pic.twitter.com/Eb7IH9HLg8— Vitesse (@MijnVitesse) 12 марта 2018 г.