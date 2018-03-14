Слуцкому поставлена задача стабильно выходить с «Витессом» в Лигу Европы

Новый главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поделился планами и задачами, которые будут поставлены перед ним на новом месте работы. По его словам, главная задача голландского клуба – стабильно быть в четверке лучших, что дает право выступления в Лиге Европы.

Напомним, что в минувший понедельник «Витесс» официально объявил о том, что в следующем сезоне командой будет руководить российский тренер. Ранее он рассказал и об альтернативных вариантах трудоустройства.

– Какие задачи ставит перед вами руководство клуба?

– Попытаться стабильно выступать в Лиге Европы – то есть попадать в четверку. Нужно также развивать игроков, в том числе из клубной академии. К слову, сейчас в стартовом составе «Витесса» выходят два футболиста 1999 года рождения, и это на самом деле просто немыслимо! Задач довольно много, они комплексного характера. В общем, интересно и сложно.

– У вас уже есть селекционные планы? Кем планируете усилиться, кто команду покинет?

– Я только недавно подписал контракт с «Витессом», поэтому сложно уже сейчас иметь четкий план. Задача номер один – сохранить всех нынешних лидеров команды. А во-вторых, необходимо будет усилить те позиции, которые летом окажутся относительно вакантными. Так что говорить о моих планах преждевременно. Сейчас у «Витесса» сложный период, команда продолжает борьбу за попадание в Лигу Европы. Я желаю ей максимально себя проявить.

– Многие в России и Голландии пишут о том, что определенную поддержку в виде игроков вы наверняка получите от «Челси» и Романа Абрамовича. Это так?

– Игроки «Челси» последние годы традиционно выступают за «Витесс». Так, в последнем матче в стартовом составе вышло три представителя лондонского клуба. Дабо, Миазга, Мэйсон Маунт. Мы пока не общались на эту тему. Но, думаю, что тенденция продолжится.