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    Слуцкому поставлена задача стабильно выходить с «Витессом» в Лигу Европы

    Новый главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поделился планами и задачами, которые будут поставлены перед ним на новом месте работы. По его словам, главная задача голландского клуба – стабильно быть в четверке лучших, что дает право выступления в Лиге Европы.

    Напомним, что в минувший понедельник «Витесс» официально объявил о том, что в следующем сезоне командой будет руководить российский тренер. Ранее он рассказал и об альтернативных вариантах трудоустройства.

    – Какие задачи ставит перед вами руководство клуба?

    – Попытаться стабильно выступать в Лиге Европы – то есть попадать в четверку. Нужно также развивать игроков, в том числе из клубной академии. К слову, сейчас в стартовом составе «Витесса» выходят два футболиста 1999 года рождения, и это на самом деле просто немыслимо! Задач довольно много, они комплексного характера. В общем, интересно и сложно.

    – У вас уже есть селекционные планы? Кем планируете усилиться, кто команду покинет?

    – Я только недавно подписал контракт с «Витессом», поэтому сложно уже сейчас иметь четкий план. Задача номер один – сохранить всех нынешних лидеров команды. А во-вторых, необходимо будет усилить те позиции, которые летом окажутся относительно вакантными. Так что говорить о моих планах преждевременно. Сейчас у «Витесса» сложный период, команда продолжает борьбу за попадание в Лигу Европы. Я желаю ей максимально себя проявить.

    – Многие в России и Голландии пишут о том, что определенную поддержку в виде игроков вы наверняка получите от «Челси» и Романа Абрамовича. Это так?

    – Игроки «Челси» последние годы традиционно выступают за «Витесс». Так, в последнем матче в стартовом составе вышло три представителя лондонского клуба. Дабо, Миазга, Мэйсон Маунт. Мы пока не общались на эту тему. Но, думаю, что тенденция продолжится.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.03.2018 07:04
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1713

      volfrik 14 марта 2018, 13:41

      Интересно будет понаблюдать, но как то странно у них там, команда за ле борется, а тренера уже сменили

      0
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      Рейтинг: +461

      red_blue_fury 14 марта 2018, 09:02

      Удачи. Давайте, Леонид Викторович в ЛЕ, а там может и с Шалимовым увидетесь, и с итальянскими тренерами скорее всего!)

      2
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      Рейтинг: +6423

      Увинстон Паркс 14 марта 2018, 07:42

      Давай, Качалкин! Буду на Витесс теперь ставить!

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