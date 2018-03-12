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    EPT: чемпионат Греции приостановят из-за инцидента с Саввиди. Клубам страны грозит исключение из международных турниров

    Чемпионат Греции будет приостановлен из-за инцидента, связанного с президентом ПАОКа Иваном Саввиди, сообщает EPT со ссылкой на источники в министерстве спорта.

    Вчера, 11 марта, в концовке встречи матча 25-го тура Суперлиги с АЕКом, которая в итоге не была доиграна, Саввиди, разозленный незасчитанным судьей голом своей команды, выбежал на поле и принял участие в потасовке. При этом на ремне у него висело оружие. Как заявляли очевидцы, бизнесмен выказывал арбитру претензии в эмоциональной форме.

    Федерация футбола Греции уже сотрудничает с УЕФА по данному вопросу. По информации источника, из-за произошедшего все греческие клубы и сборные могут быть исключены из числа участников соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.03.2018 15:46
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 12 марта 2018, 22:53

      Вот это Ванятка *********!!!

      0
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 12 марта 2018, 21:41

      А при чем тут греческий футбол? По-моему, выход Савиди с оружием на поле - это вопрос к охране стадиона, а невзятие его под стражу - вопрос к полиции и прокуратуре. Но футбол-то каким боком?

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      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 12 марта 2018, 20:42

      Козлы они, я вчера ставлю на 80 минуте Напердак, что они сравняют счёт с Црвеной на 88 минуте поставил 500 руб что ПАОК забьёт, Напердак забивает на 80 ..какойто и на 90 минуте ПАОК забили, я тут радуюсь что 17 штук мои, ибо коэффицент был экспресс 17, но тут матч прерывают и всё, букмекерам повод, по ходу сейчас уберут ПАОКа коэфф.

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 12 марта 2018, 20:13

      Серьезное наказание ждет греков.

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 12 марта 2018, 19:18

      Зря сразу всех из-за одного недоразвитого!!!!

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 марта 2018, 18:55

      причем тут все, он вытворил такое пусть и отвечает.

      3
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 12 марта 2018, 18:41

      КОГДА БУЗИЛИ АНГЛИЙСКИЕ ФАНАТЫ, АНГЛИЮ НИКТО НЕ ИСКЛЮЧАЛ.... САНКЦИИ НАДО К ГОРЕ ХОЗЯИНУ КЛУБА, НУ МОЖЕТ К КЛУБУ... ОБЯЗАТЕЛЬНО К ОХРАНЕ СТАДИОНА - СТАРИКАШКУ НЕ СМОГЛИ НА БРОВКЕ ОСТАНОВИТЬ...

      1
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      Рейтинг: 0

      lokershik 12 марта 2018, 18:04

      Заработок на футбольных cтавках -> pro100stavki.ru

      -1
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      Рейтинг: +762

      sprint5 12 марта 2018, 17:50

      Саввиди бывший депутат государственной думы России сейчас англичане начнут опять скулить о бойкоте чемпионата мира

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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 12 марта 2018, 17:19

      Саввиди из 90-х и работа в Ростове оставила отпечаток на нынешнем владельце ПАОК - он думал,что и в Греции ,как в России,ему всё дозволено...ан нет,на сей раз всё очень серьёзно - угроза убийством,ношение огнестрела - мало ему не покажется...

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > SPACE TRUCKIN 12 марта 2018, 19:22

      угрозы убийства по сути не было,ак на оружие разрешение есть,ты о чём???

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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN > Татарин за ЦСКА 12 марта 2018, 20:05

      чемпионат Греции остановили только из-за того,видимо,что саввиди судью похвалить на поле выбежал со стволом...это что,судьям тож надо оружие держать для самообороны,по-Вашему?ведь непонятно,что на уме у неадеквата...причём здесь разрешение?

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > SPACE TRUCKIN 12 марта 2018, 20:38

      Ну ты написал,что всё очень серьезно и добавил,что за ношение огнестрела!!!

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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN > Татарин за ЦСКА 12 марта 2018, 21:23

      по-Вашему появление человека со стволом на поле-это несерьёзно?

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > SPACE TRUCKIN 12 марта 2018, 21:32

      ой,забей

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