EPT: чемпионат Греции приостановят из-за инцидента с Саввиди. Клубам страны грозит исключение из международных турниров

Чемпионат Греции будет приостановлен из-за инцидента, связанного с президентом ПАОКа Иваном Саввиди, сообщает EPT со ссылкой на источники в министерстве спорта.

Вчера, 11 марта, в концовке встречи матча 25-го тура Суперлиги с АЕКом, которая в итоге не была доиграна, Саввиди, разозленный незасчитанным судьей голом своей команды, выбежал на поле и принял участие в потасовке. При этом на ремне у него висело оружие. Как заявляли очевидцы, бизнесмен выказывал арбитру претензии в эмоциональной форме.

Федерация футбола Греции уже сотрудничает с УЕФА по данному вопросу. По информации источника, из-за произошедшего все греческие клубы и сборные могут быть исключены из числа участников соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА.