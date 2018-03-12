Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • EPT: чемпионат Греции приостановят из-за инцидента с Саввиди. Клубам страны грозит исключение из международных турниров

EPT: чемпионат Греции приостановят из-за инцидента с Саввиди. Клубам страны грозит исключение из международных турниров

12 марта 2018, 15:46
27

Чемпионат Греции будет приостановлен из-за инцидента, связанного с президентом ПАОКа Иваном Саввиди, сообщает EPT со ссылкой на источники в министерстве спорта.

Вчера, 11 марта, в концовке встречи матча 25-го тура Суперлиги с АЕКом, которая в итоге не была доиграна, Саввиди, разозленный незасчитанным судьей голом своей команды, выбежал на поле и принял участие в потасовке. При этом на ремне у него висело оружие. Как заявляли очевидцы, бизнесмен выказывал арбитру претензии в эмоциональной форме.

Федерация футбола Греции уже сотрудничает с УЕФА по данному вопросу. По информации источника, из-за произошедшего все греческие клубы и сборные могут быть исключены из числа участников соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА.

Источник: Бомбардир.ру
Греция. Суперлига АЕК ПАОК
Комментарии (27)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
zatonn
1520859018
Мдя, странноватые какие-то санкции. Наказан должен быть конкретно этот клуб, ПАОК, сам "президент" за неадекватную выходку! Но под одну гребёнку все греческие клубы и сборные - это уже слишком!
Ответить
ZAITZEFF2011
1520859869
Как всегда из-за одного отморозка должны пострадать все остальные...
Ответить
bset
1520859891
Причем тут лига?... Один баран выскочил на поле. Пусть он отвечает и все структуры, чьим официальном лицом он являлся в момент нарушения, т.е. его клуб. Остальные-то чем провинились?
Ответить
Михайловский Технарь
1520860890
Наложите санкции на ПАОК. А то фаны матч сорвут, то владеец.
Ответить
woyser
1520861609
Из-за одного дебила будет страдать вся страна? Бред.
Ответить
insider_retro
1520863405
ЕРТ..ть - источник хорош и авторитетен! Ну, а ситуация для греков аховая...
Ответить
FanatSerj
1520864193
Кадыров просто плачет в углу со своим любимым рупором )))
Ответить
SPACE TRUCKIN
1520864346
Саввиди из 90-х и работа в Ростове оставила отпечаток на нынешнем владельце ПАОК - он думал,что и в Греции ,как в России,ему всё дозволено...ан нет,на сей раз всё очень серьёзно - угроза убийством,ношение огнестрела - мало ему не покажется...
Ответить
OfaZavr
1520870156
причем тут все, он вытворил такое пусть и отвечает.
Ответить
Татарин за ЦСКА
1520871520
Зря сразу всех из-за одного недоразвитого!!!!
Ответить
Главные новости
Поражения ЦСКА и «Локо», Тикнизян и Родри сменили клубы, Мусиала вновь чуть не умер и другие новости
01:56
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
3
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
2
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
29
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
5
Все новости
Все новости
ФотоЭкс игрок «Локомотива» и ЦСКА Тикнизян сменил клуб
Вчера, 10:56
1
ФотоДортмундская «Боруссия» купила за 32 миллиона полузащитника, которым интересовались «Зенит» и ЦСКА
17 августа
Тикнизян проходит медосмотр для нового клуба
17 августа
4
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
15 августа
6
Оздоев: «Чемпионат Греции сильнее РПЛ»
15 августа
6
Тикнизян отказал топ-клубу РПЛ ради «Олимпиакоса»
15 августа
9
«Црвена Звезда» продаст Тикнизяна в 4 раза дороже, чем купила его у «Локомотива» год назад
15 августа
10
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
12 августа
В ПАОКе подтвердили аренду игрока «Зенита»
12 августа
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
12 августа
7
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
11 августа
28
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
11 августа
2
За Тикнизяна предложили 7 миллионов
11 августа
Спартаковец Угальде заинтересовал европейский клуб
10 августа
3
Карседо прокомментировал уход Гарсии из «Спартака»
7 августа
2
Баринов назвал европейский клуб, куда едва не ушел летом
5 августа
2
⚡️ «Спартак» объявил об уходе Ливая Гарсии
5 августа
13
«Спартак» согласовал уход Ливая: подробности
4 августа
7
Названа сумма, за которую «Спартак» согласится продать Ливая
3 августа
4
«Спартак» может отдать игрока в аренду за 1 миллион
3 августа
3
«Краснодар» отдал в аренду нигерийского вингера
31 июля
3
Оздоев сравнил чемпионаты России и Греции
28 июля
Агент Солари высказался о возможном уходе вингера из «Спартака»
28 июля
Макаров – о Чалове: «Человек забивал «Реалу», считаете, не идет карьера?»
27 июля
2
Новая информация о переговорах ЦСКА и АЕКа по Баринову
23 июля
5
ФотоКлуб РПЛ подписал бразильского вингера
20 июля
Нападающий сборной России отказал «Локомотиву»
18 июля
1
«Краснодар» избавился от еще одного бразильца
17 июля
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+