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  • Червиченко: «Кажется, что из лидирующей в РФПЛ пятерки «Зенит» самый бедный»

Червиченко: «Кажется, что из лидирующей в РФПЛ пятерки «Зенит» самый бедный»

12 марта 2018, 07:16
20

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что после 22 туров РФПЛ «Зенит» уже не относится к претендентам на чемпионство. Он не смог объяснить причины такого неудачного выступления в текущем сезоне команды из Санкт-Петербурга.

«У Кокорина бывают взрывы: он забивает, забивает, а потом парень – на полном релаксе. В жизни у него все хорошо, не видно никакого желания показывать сверх того, что дано.

Я думаю, что проявлением самого верного курса было, когда «Зенит» покупал Халка, Витселя. Это были правильные серьезные и амбициозные покупки. А сейчас «Зенит» покупает так, что создается впечатление, будто из лидирующей в РФПЛ пятерки он самый бедный. Не знаю, по каким причинам так происходит. То ли дело в тренере, то ли функционеры свои какие-то цели преследуют. Не могу сказать.

Но сегодня уже очевидно «Зенит» не является претендентом на чемпионство. Я думаю, что он вряд ли даже попадет даже в тройку, которая сыграет в Лиге чемпионов», – считает Червиченко.

Матч 22-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» – «Зенит» завершился со счетом 0:0.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр Червиченко Андрей
Комментарии (20)
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Боцман59rus
1520829349
это ископаемое уже забыло, как пичкал спартак второсортным шлаком, за редким исключением, так что в трансферных вопросах с покойным сарсания этот клоун рядом не стоял
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vodomut
1520831059
Фурсенко обещал Путину "создать" вот и создаёт
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Garrincha58
1520833696
самый бледный
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Danish Dynamite
1520835129
Про Халка правильно сказал. Лучше взять 1-2 сложившихся мастеров, чем сырое аргентино-словацкое стадо. Напоминает Динамо середины 2000-х, скупавшее португальцев.
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Татарин за ЦСКА
1520835218
Зенит самый бедный!!!это правда,но бедный не в финансовом плане,а в плане отношения к деньгам!!!
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Коза Ностра
1520837016
Самый бедный вряд ли,а вот самый подлый и вонючий,это точно.
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пряник929
1520838474
у меня ощущение, что игроки Зенита не доверяют банкам и на поле выходят с карманами и мешками заплечными набитыми своими зарплатами, тяжело бедолажкам на поле, пожалеем их....наймем им за наш счет носильщиков...
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Zeff
1520839392
Зенит вызывает чувство досады. Угроблена хорошая команда. А началось всё с покупки Халка и Витселя.
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OfaZavr
1520840886
и будет справедливо если они с такой игрой закончат чемп ниже тройки.
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multi1984
1520842783
Зенит беден тренером. Игроки то отличные! А вот тактики и понятия игры у них не видно. Манчини нытик!…з.ы. болею за команду,но чемпионами в этом сезоне не стать.
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