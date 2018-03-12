Червиченко: «Кажется, что из лидирующей в РФПЛ пятерки «Зенит» самый бедный»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что после 22 туров РФПЛ «Зенит» уже не относится к претендентам на чемпионство. Он не смог объяснить причины такого неудачного выступления в текущем сезоне команды из Санкт-Петербурга.

«У Кокорина бывают взрывы: он забивает, забивает, а потом парень – на полном релаксе. В жизни у него все хорошо, не видно никакого желания показывать сверх того, что дано.

Я думаю, что проявлением самого верного курса было, когда «Зенит» покупал Халка, Витселя. Это были правильные серьезные и амбициозные покупки. А сейчас «Зенит» покупает так, что создается впечатление, будто из лидирующей в РФПЛ пятерки он самый бедный. Не знаю, по каким причинам так происходит. То ли дело в тренере, то ли функционеры свои какие-то цели преследуют. Не могу сказать.

Но сегодня уже очевидно «Зенит» не является претендентом на чемпионство. Я думаю, что он вряд ли даже попадет даже в тройку, которая сыграет в Лиге чемпионов», – считает Червиченко.

Матч 22-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» – «Зенит» завершился со счетом 0:0.