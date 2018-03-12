Червиченко: «Кажется, что из лидирующей в РФПЛ пятерки «Зенит» самый бедный»

«Зенит» намного обошёл другие российские клубы в летних тратах.
В летнее трансферное окно санкт-петербургский клуб потратил 85 миллионов евро.
Остальные 15 клубов РФПЛ потратили 39,1 миллиона евро на всех.
Основная доля приходится на «Спартак» и «Краснодар», которые потратили по 13 миллионов евро.
Самым дорогим новичком РФПЛ стал Леандро Паредес, который обошелся «Зениту» в 23 миллиона евро.
В топ-5 самых дорогих покупок вошли Эмануэль Маммана, Себастьян Дриусси, Педро Роша и Эмилиано Ригони.
А Манчини ТРЕБУЕТ всё новых и новых покупок!!!
Трансферное окно на закрытии, а Манчини всё требует и ТРЕБУЕТ!
Во как, НЕ НА ШУТКУ, Манчини разошелся и вошел в КУРАЖ трансферных НЕПОМЕРНЫХ трат!!!
Сколько можно???
Пора Манчини умерить трансферные АППЕТИТЫ!
Лучше МЕНЬШЕ, да лучше, но в Зенит скупают оптом и в розницу!
А как Манчини собирается справиться с таким наплывом новичков???
Тут дело совсем в другом ракурсе вырисовывается.
Как вы не можете понять, что Манчини готовит себе трансферную ОТМАЗКУ!!!
Мол какие результаты вы с меня будете требовать, когда вы мне не купили того или другого по моему требованию на флажке трансферной компании!
А то, что Зенит уже ОПТОМ и в РОЗНИЦУ скупил игроков для Манчини, по его же требованию, это Манчини почему-то уже не волнует!
Ему новые бешеные суммозатратные трансферы подавай!
Очень даже может быть, что Манчини уже ПОНЯЛ, что в Зените ему ЛОВИТЬ нечего и готовит себе отмазку по поводу НЕВРАЗУМИТЕЛЬНОЙ игры Зенита в Европе!
К чему Зениту такие большие трансферные траты???
Опыт Луческу уже показал, что не в питерского коня трансферный корм и снова БОЛЬШИЕ деньги уже выбросили на ветер!
От 48 до 67 миллионов евро ВЫБРОСИЛИ зенитовскому коту под ХВОСТ по запросам Луческу!
И как результат ПОЛНЫЙ провал Зенита а Европе и в России!
Должен же быть ТРАНСФЕРНЫЙ разумный подход в Зените к запросам Манчини!
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что после 22 туров РФПЛ «Зенит» уже не относится к претендентам на чемпионство. Он не смог объяснить причины такого неудачного выступления в текущем сезоне команды из Санкт-Петербурга.
«У Кокорина бывают взрывы: он забивает, забивает, а потом парень – на полном релаксе. В жизни у него все хорошо, не видно никакого желания показывать сверх того, что дано.
Я думаю, что проявлением самого верного курса было, когда «Зенит» покупал Халка, Витселя. Это были правильные серьезные и амбициозные покупки. А сейчас «Зенит» покупает так, что создается впечатление, будто из лидирующей в РФПЛ пятерки он самый бедный. Не знаю, по каким причинам так происходит. То ли дело в тренере, то ли функционеры свои какие-то цели преследуют. Не могу сказать.
Но сегодня уже очевидно «Зенит» не является претендентом на чемпионство. Я думаю, что он вряд ли даже попадет даже в тройку, которая сыграет в Лиге чемпионов», – считает Червиченко.
Матч 22-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» – «Зенит» завершился со счетом 0:0.