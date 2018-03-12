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    Червиченко: «Кажется, что из лидирующей в РФПЛ пятерки «Зенит» самый бедный»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что после 22 туров РФПЛ «Зенит» уже не относится к претендентам на чемпионство. Он не смог объяснить причины такого неудачного выступления в текущем сезоне команды из Санкт-Петербурга.

    «У Кокорина бывают взрывы: он забивает, забивает, а потом парень – на полном релаксе. В жизни у него все хорошо, не видно никакого желания показывать сверх того, что дано.

    Я думаю, что проявлением самого верного курса было, когда «Зенит» покупал Халка, Витселя. Это были правильные серьезные и амбициозные покупки. А сейчас «Зенит» покупает так, что создается впечатление, будто из лидирующей в РФПЛ пятерки он самый бедный. Не знаю, по каким причинам так происходит. То ли дело в тренере, то ли функционеры свои какие-то цели преследуют. Не могу сказать.

    Но сегодня уже очевидно «Зенит» не является претендентом на чемпионство. Я думаю, что он вряд ли даже попадет даже в тройку, которая сыграет в Лиге чемпионов», – считает Червиченко.

    Матч 22-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» – «Зенит» завершился со счетом 0:0.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    12.03.2018 07:16
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +74

      Виктор12 12 марта 2018, 11:53

      «Зенит» намного обошёл другие российские клубы в летних тратах.
      В летнее трансферное окно санкт-петербургский клуб потратил 85 миллионов евро.
      Остальные 15 клубов РФПЛ потратили 39,1 миллиона евро на всех.
      Основная доля приходится на «Спартак» и «Краснодар», которые потратили по 13 миллионов евро.

      Самым дорогим новичком РФПЛ стал Леандро Паредес, который обошелся «Зениту» в 23 миллиона евро.
      В топ-5 самых дорогих покупок вошли Эмануэль Маммана, Себастьян Дриусси, Педро Роша и Эмилиано Ригони.

      А Манчини ТРЕБУЕТ всё новых и новых покупок!!!
      Трансферное окно на закрытии, а Манчини всё требует и ТРЕБУЕТ!
      Во как, НЕ НА ШУТКУ, Манчини разошелся и вошел в КУРАЖ трансферных НЕПОМЕРНЫХ трат!!!
      Сколько можно???
      Пора Манчини умерить трансферные АППЕТИТЫ!
      Лучше МЕНЬШЕ, да лучше, но в Зенит скупают оптом и в розницу!
      А как Манчини собирается справиться с таким наплывом новичков???
      Тут дело совсем в другом ракурсе вырисовывается.
      Как вы не можете понять, что Манчини готовит себе трансферную ОТМАЗКУ!!!
      Мол какие результаты вы с меня будете требовать, когда вы мне не купили того или другого по моему требованию на флажке трансферной компании!
      А то, что Зенит уже ОПТОМ и в РОЗНИЦУ скупил игроков для Манчини, по его же требованию, это Манчини почему-то уже не волнует!
      Ему новые бешеные суммозатратные трансферы подавай!
      Очень даже может быть, что Манчини уже ПОНЯЛ, что в Зените ему ЛОВИТЬ нечего и готовит себе отмазку по поводу НЕВРАЗУМИТЕЛЬНОЙ игры Зенита в Европе!
      К чему Зениту такие большие трансферные траты???
      Опыт Луческу уже показал, что не в питерского коня трансферный корм и снова БОЛЬШИЕ деньги уже выбросили на ветер!
      От 48 до 67 миллионов евро ВЫБРОСИЛИ зенитовскому коту под ХВОСТ по запросам Луческу!
      И как результат ПОЛНЫЙ провал Зенита а Европе и в России!
      Должен же быть ТРАНСФЕРНЫЙ разумный подход в Зените к запросам Манчини!

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      Рейтинг: +283

      SpazMatikus 12 марта 2018, 11:51

      Не долго мучатся осталось,скоро Бздюнишка вернется летящей походкой,поможет еще несколько лет не стать чемпионами

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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 12 марта 2018, 11:43

      Кто червяку интервью написал,грамотно сказал на него не похоже, наверняка не его слова.

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 12 марта 2018, 11:41

      кто знает может смерть Сарсании сказалась ведь при нем дела шли значит менеджмент куевый стал

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      Рейтинг: +5873

      maygli 12 марта 2018, 11:39

      Просто Зенит работает на перспективу. :-))
      Обновляет состав, воспитывает подрастающую молодёжь, чтоб через 3 - 5 лет прочно обосноваться в лидерах. :-))

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      Рейтинг: +940

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч > maygli 12 марта 2018, 12:55

      Они умеют только губить молодежь!

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > maygli 12 марта 2018, 13:53

      каких там 3-5 лет руководству сейчас всё сразу подавай они ждать не будут и не умеют

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      Рейтинг: +940

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч 12 марта 2018, 11:30

      Больше денег - больше проблем!!!

      2
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      Рейтинг: +371

      multi1984 12 марта 2018, 11:19

      Зенит беден тренером. Игроки то отличные! А вот тактики и понятия игры у них не видно. Манчини нытик!…з.ы. болею за команду,но чемпионами в этом сезоне не стать.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 марта 2018, 10:48

      и будет справедливо если они с такой игрой закончат чемп ниже тройки.

      5
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      Рейтинг: +300

      Zeff 12 марта 2018, 10:23

      Зенит вызывает чувство досады. Угроблена хорошая команда. А началось всё с покупки Халка и Витселя.

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 12 марта 2018, 10:07

      у меня ощущение, что игроки Зенита не доверяют банкам и на поле выходят с карманами и мешками заплечными набитыми своими зарплатами, тяжело бедолажкам на поле, пожалеем их....наймем им за наш счет носильщиков...

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