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Нойштедтер: «Взял российское гражданство ради деда»

11 марта 2018, 07:12
13

Защитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер признался, что одной из причин получения им российского гражданства стала память о деде.

Напомним, что Нойштедтер начал свою карьеру в Германии, где играл за юношескую и молодежную сборные страны. В 2016 году он принял российское гражданство и сыграл на Евро-2016.

«Я всю жизнь помню о своих корнях. Я наполовину немец и наполовину русский. Где бы я ни оказался и с кем бы ни общался, я всегда отвечал одинаково – что принадлежу к обеим нациям. Но раньше у меня не было возможности получить российское гражданство. Когда мне все же выпал такой шанс, я без колебаний согласился.

Мне жаль, что деда уже нет в живых, потому что он часто мне повторял, что однажды увидит меня в составе российской сборной. Так что я принял такое решение отчасти ради него. Он бы мною гордился. Может, он и сейчас мною гордится оттуда», – сказал Нойштедтер.

Источник: RT
Турция. Суперлига Россия Фенербахче Нойштедтер Роман
Комментарии (13)
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kykyi
1520742391
На кой хрен я вообще прочитал эту белиберду от параша тудей и Романа?
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Cherembas
1520743269
насмешил
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Etiainen
1520745400
наверно ради денег)
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Lazio-Baku
1520748361
Взял,потому что на хрен не нужен сборной Германии
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Viper for CSKA
1520751853
Раньше вроде говорили, что он хохол. И что отец хотел, чтобы он за украинскую сборную выступал. А теперь вдруг такая история. Балабол он похоже и тупо за деньгами приехал,как и все остальные. Россия же у нас щедрая душа. По отношению ко всем, кроме собственной титульной нации.
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ЮЗИК
1520751919
Как то сказано без энтузиазма
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Сибирь за Спартак
1520752503
Лучше 9 мая бухать, чем сопли жевать.
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Diesel133
1520755418
перед Евро-12, кажется, был про него сюжет по укр тв, где он поет их гимн... смешно аж становится, читая это все) но ввиду полной жопы с обороной, наверняка пригодится сборной.
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NeoNaTe
1520757045
господи кто такой и откуда вылез вообще непонятно, 100500 гражданств, а толку от этого?
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zigbert
1520842019
Уважение к предкам - хорошее качество.
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