Нойштедтер: «Взял российское гражданство ради деда»

Защитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер признался, что одной из причин получения им российского гражданства стала память о деде.

Напомним, что Нойштедтер начал свою карьеру в Германии, где играл за юношескую и молодежную сборные страны. В 2016 году он принял российское гражданство и сыграл на Евро-2016.

«Я всю жизнь помню о своих корнях. Я наполовину немец и наполовину русский. Где бы я ни оказался и с кем бы ни общался, я всегда отвечал одинаково – что принадлежу к обеим нациям. Но раньше у меня не было возможности получить российское гражданство. Когда мне все же выпал такой шанс, я без колебаний согласился.

Мне жаль, что деда уже нет в живых, потому что он часто мне повторял, что однажды увидит меня в составе российской сборной. Так что я принял такое решение отчасти ради него. Он бы мною гордился. Может, он и сейчас мною гордится оттуда», – сказал Нойштедтер.