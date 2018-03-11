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    Нойштедтер: «Взял российское гражданство ради деда»

    Защитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер признался, что одной из причин получения им российского гражданства стала память о деде.

    Напомним, что Нойштедтер начал свою карьеру в Германии, где играл за юношескую и молодежную сборные страны. В 2016 году он принял российское гражданство и сыграл на Евро-2016.

    «Я всю жизнь помню о своих корнях. Я наполовину немец и наполовину русский. Где бы я ни оказался и с кем бы ни общался, я всегда отвечал одинаково – что принадлежу к обеим нациям. Но раньше у меня не было возможности получить российское гражданство. Когда мне все же выпал такой шанс, я без колебаний согласился.

    Мне жаль, что деда уже нет в живых, потому что он часто мне повторял, что однажды увидит меня в составе российской сборной. Так что я принял такое решение отчасти ради него. Он бы мною гордился. Может, он и сейчас мною гордится оттуда», – сказал Нойштедтер.

    Источник: RT

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    11.03.2018 07:12
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 12 марта 2018, 11:06

      Уважение к предкам - хорошее качество.

      1
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      Рейтинг: +610

      NeoNaTe 11 марта 2018, 11:30

      господи кто такой и откуда вылез вообще непонятно, 100500 гражданств, а толку от этого?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 11 марта 2018, 11:03

      перед Евро-12, кажется, был про него сюжет по укр тв, где он поет их гимн... смешно аж становится, читая это все) но ввиду полной жопы с обороной, наверняка пригодится сборной.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17900

      paracetamol 11 марта 2018, 10:35

      Спасибо, сделал одолжение.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +722

      Urry 11 марта 2018, 10:26

      Стоило уезжать?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 11 марта 2018, 10:15

      Лучше 9 мая бухать, чем сопли жевать.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 11 марта 2018, 10:05

      Как то сказано без энтузиазма

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6154

      Viper for CSKA 11 марта 2018, 10:04

      Раньше вроде говорили, что он хохол. И что отец хотел, чтобы он за украинскую сборную выступал. А теперь вдруг такая история. Балабол он похоже и тупо за деньгами приехал,как и все остальные. Россия же у нас щедрая душа. По отношению ко всем, кроме собственной титульной нации.

      3
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      Рейтинг: +14

      Lazio-Baku 11 марта 2018, 09:06

      Взял,потому что на хрен не нужен сборной Германии

      2
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 11 марта 2018, 08:16

      наверно ради денег)

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