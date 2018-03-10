Шалимов: «Снег помог «Динамо», а нам – нет»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов подвел итог матчу 22 тура РФПЛ против московского «Динамо» (0:0). Специалист посетовал на погодные условия.

«Тяжeлая игра, как мы и ожидали. Надеялись, снега сегодня не будет, поле будет получше. Снег облегчил игру «Динамо» и осложнил игру нам, учитывая, как мы играем – через короткие передачи низом. Но в целом сыграли неплохо, владели мячом.

Важно было не пропустить быстрые атаки, но здесь ничего не дали создать «Динамо», у наших ворот было спокойно. Во втором тайме соперник подсел, а мы продолжили играть в том же ритме. Если хотим закончить сезон удачно, должны забивать такие моменты, как у Вандерсона. Да, такой момент был всего один, но 99-процентный – нужно было попасть в угол.

Больше навесов? Для нас это неприемлемо. Это глупые действия. Когда мы проигрывали, иногда отправляли в атаку Андреаса Гранквиста под навесы. Но долбить куда-то, надеяться на подбор, – это не наша игра, по-моему, это не футбол.

Ничья — плохо, учитывая, как развивалась наша игра, она была под нашим контролем. Удачный результат для нас – закончить сезон выше, чем в прошлом году», – сказал тренер.

«Краснодар» по итогам тура может опуститься со второй строчки в таблице.