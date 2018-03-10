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    Шалимов: «Снег помог «Динамо», а нам – нет»

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов подвел итог матчу 22 тура РФПЛ против московского «Динамо» (0:0). Специалист посетовал на погодные условия.

    «Тяжeлая игра, как мы и ожидали. Надеялись, снега сегодня не будет, поле будет получше. Снег облегчил игру «Динамо» и осложнил игру нам, учитывая, как мы играем – через короткие передачи низом. Но в целом сыграли неплохо, владели мячом.

    Важно было не пропустить быстрые атаки, но здесь ничего не дали создать «Динамо», у наших ворот было спокойно. Во втором тайме соперник подсел, а мы продолжили играть в том же ритме. Если хотим закончить сезон удачно, должны забивать такие моменты, как у Вандерсона. Да, такой момент был всего один, но 99-процентный – нужно было попасть в угол.

    Больше навесов? Для нас это неприемлемо. Это глупые действия. Когда мы проигрывали, иногда отправляли в атаку Андреаса Гранквиста под навесы. Но долбить куда-то, надеяться на подбор, – это не наша игра, по-моему, это не футбол.

    Ничья — плохо, учитывая, как развивалась наша игра, она была под нашим контролем. Удачный результат для нас – закончить сезон выше, чем в прошлом году», – сказал тренер.

    «Краснодар» по итогам тура может опуститься со второй строчки в таблице.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.03.2018 19:38
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 11 марта 2018, 10:09

      Не понял только одного,его поставили,чтобы давать победный результат или чтобы "показывать" тот футбол,который он якобы видит? Нельзя было просто честно сказать,что команда не наиграла на победу,потому что техника у футболистов плохая,потому что тренер не может или не способен от футболистов этого добиться?
      Нет-снова виновата погода!

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      Рейтинг: +6913

      sochi-2013 11 марта 2018, 09:29

      Не знал человек, что в марте снег бывает. Куда помощники глядели? Не в Эмиратах надо было греться, при подготовке к возобновлению сезона, а в более подходящих для нашего чемпионата условиях. Снег ему помешал!!!

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      Рейтинг: +6913

      sochi-2013 > altair2004 11 марта 2018, 16:29

      Именно, что играли с ДИНАМО, а не БАВАРИЕЙ! Динамо и в болоте надо было выносить!

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      Рейтинг: +1168

      Argon 10 марта 2018, 22:55

      Плохому танцору яйца мешают. С такими выездами мы н етолько в ЛЧ не повадем, а и мимо ЛЕ пролетим.

      1
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 10 марта 2018, 22:43

      Краснодару не повезло с чемпионатом. Ни качество полей, ни погода, ни стиль большинства соперников, играющих на отбой, не даёт им показать максимум. С другой стороны, зачем тогда играть именно таким образом, если входные данные таковы? Развиваться нужно поступательно, а не пытаться играть, как Барселона футболистами уровня борьбы за ЛЕ в РФПЛ.

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      Рейтинг: +160

      Старина Хэнк 10 марта 2018, 22:13

      Удел бедных - жаловаться на обстоятельства при равных условиях.

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      Рейтинг: +2863

      nemolod > altair2004 11 марта 2018, 10:03

      Мозги были включены в первенстве СССР,когда первые матчи начинались в конце марта,причем на южных полях,а заканчивались серединой ноября,а летний перерыв был не больше двух недель (середина лета),хотя тогда не было компьютеров! Зато теперь компьютеры включены,а мозги давно выключены,точнее их нет!

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      Рейтинг: +100699

      zigbert 10 марта 2018, 21:54

      Для Краснодара это потеря очков.

      1
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 10 марта 2018, 21:05

      С такой игрой НЕХ в Лиге Чемпионов делать .
      Я не про минаМО

      -1
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 > gosproektikabinet 10 марта 2018, 22:15

      А Спартак вам на голову нагадил? Что вы все со спартаком сравниваете, можно подумать другие наши клубы в лиге чемпионов лучше играют!

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      Рейтинг: +691

      retiremen 10 марта 2018, 20:36

      А еще есть одна странность. Почему мы чемпионат начинаем играть летом?
      Надо начинать в октябре, играть всю зиму и заканчивать в апреле. Так ведь будет совсем круто.
      Мы играем чемпионат так, между делом. Между перерывами на чемпионаты мира, европы, товарищеские игры сборной и кубковыми матчами.
      Для понимания полного идиот...ма, с Динамо в Краснодаре играли при + 35,

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