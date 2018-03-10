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Шалимов: «Снег помог «Динамо», а нам – нет»

10 марта 2018, 19:38
12

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов подвел итог матчу 22 тура РФПЛ против московского «Динамо» (0:0). Специалист посетовал на погодные условия.

«Тяжeлая игра, как мы и ожидали. Надеялись, снега сегодня не будет, поле будет получше. Снег облегчил игру «Динамо» и осложнил игру нам, учитывая, как мы играем – через короткие передачи низом. Но в целом сыграли неплохо, владели мячом.

Важно было не пропустить быстрые атаки, но здесь ничего не дали создать «Динамо», у наших ворот было спокойно. Во втором тайме соперник подсел, а мы продолжили играть в том же ритме. Если хотим закончить сезон удачно, должны забивать такие моменты, как у Вандерсона. Да, такой момент был всего один, но 99-процентный – нужно было попасть в угол.

Больше навесов? Для нас это неприемлемо. Это глупые действия. Когда мы проигрывали, иногда отправляли в атаку Андреаса Гранквиста под навесы. Но долбить куда-то, надеяться на подбор, – это не наша игра, по-моему, это не футбол.

Ничья — плохо, учитывая, как развивалась наша игра, она была под нашим контролем. Удачный результат для нас – закончить сезон выше, чем в прошлом году», – сказал тренер.

«Краснодар» по итогам тура может опуститься со второй строчки в таблице.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Краснодар Динамо Шалимов Игорь
Комментарии (12)
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retiremen
1520703395
А еще есть одна странность. Почему мы чемпионат начинаем играть летом? Надо начинать в октябре, играть всю зиму и заканчивать в апреле. Так ведь будет совсем круто. Мы играем чемпионат так, между делом. Между перерывами на чемпионаты мира, европы, товарищеские игры сборной и кубковыми матчами. Для понимания полного идиот...ма, с Динамо в Краснодаре играли при + 35,
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Юрэс
1520705147
С такой игрой НЕХ в Лиге Чемпионов делать . Я не про минаМО
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zigbert
1520708040
Для Краснодара это потеря очков.
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Старина Хэнк
1520709236
Удел бедных - жаловаться на обстоятельства при равных условиях.
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Viper for CSKA
1520711024
Краснодару не повезло с чемпионатом. Ни качество полей, ни погода, ни стиль большинства соперников, играющих на отбой, не даёт им показать максимум. С другой стороны, зачем тогда играть именно таким образом, если входные данные таковы? Развиваться нужно поступательно, а не пытаться играть, как Барселона футболистами уровня борьбы за ЛЕ в РФПЛ.
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Argon
1520711712
Плохому танцору яйца мешают. С такими выездами мы н етолько в ЛЧ не повадем, а и мимо ЛЕ пролетим.
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sochi-2013
1520749763
Не знал человек, что в марте снег бывает. Куда помощники глядели? Не в Эмиратах надо было греться, при подготовке к возобновлению сезона, а в более подходящих для нашего чемпионата условиях. Снег ему помешал!!!
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nemolod
1520752169
Не понял только одного,его поставили,чтобы давать победный результат или чтобы "показывать" тот футбол,который он якобы видит? Нельзя было просто честно сказать,что команда не наиграла на победу,потому что техника у футболистов плохая,потому что тренер не может или не способен от футболистов этого добиться? Нет-снова виновата погода!
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