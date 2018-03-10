Шалимов: «Второе место? Мы не думаем об этом»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов в интервью перед матчем 22-го тура РФПЛ против «Динамо» (0:0, первый тайм) поделился ожиданиями от встречи.

«У меня мысли об игре, как у тренера, а не как у игрока. Я думаю, как объяснить команде, как надо действовать. И в конце уже – как добиться положительного результата.

Мы не думаем о втором месте, на нас это не должно влиять положительно или отрицательно. Мы готовимся к игре, она для нас самая важная.

В гостях у «Динамо», и «Спартак», и «Зенит» сыграли вничью. Это сложный выезд, как и любой другой. У нас есть своя игра, и мы знаем, как будет действовать «Динамо», – сказал Шалимов в эфире телеканала «Наш футбол».

Матч проходит в Москве. По окончании встречи «Бомбардир» сообщит о результате.