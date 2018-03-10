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    Шалимов: «Второе место? Мы не думаем об этом»

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов в интервью перед матчем 22-го тура РФПЛ против «Динамо» (0:0, первый тайм) поделился ожиданиями от встречи.

    «У меня мысли об игре, как у тренера, а не как у игрока. Я думаю, как объяснить команде, как надо действовать. И в конце уже – как добиться положительного результата.

    Мы не думаем о втором месте, на нас это не должно влиять положительно или отрицательно. Мы готовимся к игре, она для нас самая важная.

    В гостях у «Динамо», и «Спартак», и «Зенит» сыграли вничью. Это сложный выезд, как и любой другой. У нас есть своя игра, и мы знаем, как будет действовать «Динамо», – сказал Шалимов в эфире телеканала «Наш футбол».

    Матч проходит в Москве. По окончании встречи «Бомбардир» сообщит о результате.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.03.2018 17:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6913

      sochi-2013 10 марта 2018, 18:28

      Надо думать! Лучше о первом, чтобы сегодняшней херни не было!!!! Вот что думает Галицкий- не понятно.

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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 10 марта 2018, 17:23

      Красивой вам игры!!!+++++

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      Рейтинг: +7816

      BarStep 10 марта 2018, 17:22

      Лукавит конечно...

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