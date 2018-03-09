Бывший футболист сборной Бразилии Кака посетил московскую футбольную школу «Чертаново». В частности, южноамериканец отобедал в столовой образовательного учреждения.

«Посещение школы «Чертаново» Кака начал с обеда в столовой нашего интерната. По достоинству оценив кулинарные шедевры чертановских поваров, бразилец отправился на встречу с юными чертановцами.

Ребята смогли пообщаться с кудесником мяча, сделать памятные фото и получить автографы», – сообщает школа.

Кака – чемпион мира 2002 года, чемпион Италии, чемпион Испании, победитель Лиги чемпионов.