Бывший футболист сборной Бразилии Кака посетил московскую футбольную школу «Чертаново». В частности, южноамериканец отобедал в столовой образовательного учреждения.
«Посещение школы «Чертаново» Кака начал с обеда в столовой нашего интерната. По достоинству оценив кулинарные шедевры чертановских поваров, бразилец отправился на встречу с юными чертановцами.
Ребята смогли пообщаться с кудесником мяча, сделать памятные фото и получить автографы», – сообщает школа.
Кака – чемпион мира 2002 года, чемпион Италии, чемпион Испании, победитель Лиги чемпионов.
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Источник: Twitter