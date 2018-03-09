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    Кака посетил московскую футбольную школу «Чертаново»

    Бывший футболист сборной Бразилии Кака посетил московскую футбольную школу «Чертаново». В частности, южноамериканец отобедал в столовой образовательного учреждения.

    «Посещение школы «Чертаново» Кака начал с обеда в столовой нашего интерната. По достоинству оценив кулинарные шедевры чертановских поваров, бразилец отправился на встречу с юными чертановцами.

    Ребята смогли пообщаться с кудесником мяча, сделать памятные фото и получить автографы», – сообщает школа.

    Кака – чемпион мира 2002 года, чемпион Италии, чемпион Испании, победитель Лиги чемпионов.

    Источник: Twitter

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    09.03.2018 23:25
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 10 марта 2018, 10:51

      Ребятишкам конечно эта встреча в радость.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 10 марта 2018, 09:36

      -- южноамериканец отобедал в столовой образовательного учреждения --
      после чего по достоинству оценил чертановскую неотложку))
      Здаётся мне, что в этот день местные ребята узнали о новом меню в их столовой)))
      Ну а инициатива шикарная, жаль, что она часто проходит в одних и тех же местах. Расширяйте географию что-ли.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 10 марта 2018, 00:29

      Каким ветром его туда занесло

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 9 марта 2018, 23:31

      Повезло пацанам!

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