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Кака посетил московскую футбольную школу «Чертаново»

9 марта 2018, 23:25
4

Бывший футболист сборной Бразилии Кака посетил московскую футбольную школу «Чертаново». В частности, южноамериканец отобедал в столовой образовательного учреждения.

«Посещение школы «Чертаново» Кака начал с обеда в столовой нашего интерната. По достоинству оценив кулинарные шедевры чертановских поваров, бразилец отправился на встречу с юными чертановцами.

Ребята смогли пообщаться с кудесником мяча, сделать памятные фото и получить автографы», – сообщает школа.

Кака – чемпион мира 2002 года, чемпион Италии, чемпион Испании, победитель Лиги чемпионов.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. ПФЛ. Зона Запад Чертаново Кака
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1520627511
Повезло пацанам!
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alex kidn
1520630963
Каким ветром его туда занесло
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Cules2013
1520663810
-- южноамериканец отобедал в столовой образовательного учреждения -- после чего по достоинству оценил чертановскую неотложку)) Здаётся мне, что в этот день местные ребята узнали о новом меню в их столовой))) Ну а инициатива шикарная, жаль, что она часто проходит в одних и тех же местах. Расширяйте географию что-ли.
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zigbert
1520668302
Ребятишкам конечно эта встреча в радость.
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