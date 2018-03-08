Аллегри: «Этот «Ювентус» заслуживает похвалы!»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри считает вполне заслуженным выход своей команды в четвертьфинал Лиги чемпионов после противостояния с «Тоттенхэмом». Он также похвалил соперника, который доставил проблемы итальянской команде в первой половине ответного матча.

«Парни терпеливо ждали момента, когда можно было нанести решающий удар. Если рассматривать все 180 минут, то выход в четвертьфинал мы заслужили.

Сегодня в первом тайме мы столкнулись с проблемами, у «Тоттенхэма» просто отличная команда. После перерыва я решил выпустить свежих игроков на фланги и бросил в бой Асамоа и Лихтштайнера.

Здорово, что это принесло плоды. Эта команда заслужила похвалы, а я горжусь тем, что ее тренирую», – заявил после финального свистка тренер.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Ювентус» завершился со счетом 1:2. В первой встрече команды не смогли выявить победителя – 2:2.