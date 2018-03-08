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    Аллегри: «Этот «Ювентус» заслуживает похвалы!»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри считает вполне заслуженным выход своей команды в четвертьфинал Лиги чемпионов после противостояния с «Тоттенхэмом». Он также похвалил соперника, который доставил проблемы итальянской команде в первой половине ответного матча.

    «Парни терпеливо ждали момента, когда можно было нанести решающий удар. Если рассматривать все 180 минут, то выход в четвертьфинал мы заслужили.

    Сегодня в первом тайме мы столкнулись с проблемами, у «Тоттенхэма» просто отличная команда. После перерыва я решил выпустить свежих игроков на фланги и бросил в бой Асамоа и Лихтштайнера.

    Здорово, что это принесло плоды. Эта команда заслужила похвалы, а я горжусь тем, что ее тренирую», – заявил после финального свистка тренер.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Ювентус» завершился со счетом 1:2. В первой встрече команды не смогли выявить победителя – 2:2.

    Источник: УЕФА

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    08.03.2018 07:42
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 8 марта 2018, 17:20

      Я бы не похвалил игроков кроме Буффона,точность передачи ноль,скорость нет слов.Такой игрой максимум 14 финал

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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 8 марта 2018, 11:35

      Типичные итальяшки, 10 минут побегали 2 забили и дальше в обороне сидеть ....)

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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 8 марта 2018, 10:51

      Ювентус - МОЛОДЦЫ ! ! ! Только защита барахлит

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      Рейтинг: +600

      polozovs 8 марта 2018, 07:52

      Это был супер матч!

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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 8 марта 2018, 07:45

      Заткнули Тоттенхэм.

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