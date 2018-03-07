Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Григорий Иванов не уверен в платежеспособности болельщиков «Урала»

    Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что билеты на матчи екатеринбургского клуба являются самыми доступными в Премьер-лиге.

    «Дешевле, чем у нас, билетов нет, наверное. Каждый купленный билет – в копилку клуба.

    Мы можем эти деньги вкладывать в покупку футболистов. Некоторые болельщики требуют хорошей игры, но при этом хотят ходить на футбол за три копейки.

    Я только за то, чтобы клубы были самоокупаемыми, чтобы не было бюджетных денег. Но готовы ли болельщики покупать билет за 100-200 долларов?

    Я был как-то на матче в Италии, «Лацио»«Аталанта». Самый дешевый билет – 40 евро. Если бы у нас так было…», – заявил Иванов.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.03.2018 09:43
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 марта 2018, 13:17

      Сравнивать нашу жизнь с европейской ,нет смысла.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1855

      Коза Ностра 7 марта 2018, 12:39

      Сравнил пиcю с пальцем.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1516

      Torvald64 7 марта 2018, 12:17

      Лично знаю испанского болельщика Реала, который за всю жизнь всего один раз посетил матч любимого клуба, потому что для него это просто дорого - по его словам даже на самый проходной матч не найти билет дешевле 60 евро. А ведь нельзя сказать, что он необеспеченный - во всяком случае, деньги на регулярные поездки в Россию у него были. Так что там тоже эти цены доступны далеко не для всех.
      Посмотрите на заполняемость: если в Англии или Германии с ней всё в порядке, то в Италии - Испании на проходных матчах зияющих пустот много - дорого.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 7 марта 2018, 11:46

      дэк Аталанта и Лацио в 40млн раз лучше урала играют.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 марта 2018, 11:32

      ну так как у них и у нас не имеет смысла сравнивать по разным причинам.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 7 марта 2018, 10:25

      Лучше бы не начинал эти сравнения стоимости билетов, зарплат и уровня жизни...

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5420

      _Marqella_ 7 марта 2018, 09:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      В Екатеринбурге вообще знают что у них есть футбольная команда??

      -20
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +487

      Иванов Иван Иванович > _Marqella_ 7 марта 2018, 21:14

      Практически всегда стадион полный Правда он у нас небольшой совсем. Вот откроют новый, там посмотрим сколько народа поддерживает коианду.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5420

      _Marqella_ > Иванов Иван Иванович 7 марта 2018, 21:17

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ааа, ну тогда хорошо, если будут заниматься болельщиками будет заполнятся полностью...как в Питере...

      -20
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11