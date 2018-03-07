Григорий Иванов не уверен в платежеспособности болельщиков «Урала»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что билеты на матчи екатеринбургского клуба являются самыми доступными в Премьер-лиге.

«Дешевле, чем у нас, билетов нет, наверное. Каждый купленный билет – в копилку клуба.

Мы можем эти деньги вкладывать в покупку футболистов. Некоторые болельщики требуют хорошей игры, но при этом хотят ходить на футбол за три копейки.

Я только за то, чтобы клубы были самоокупаемыми, чтобы не было бюджетных денег. Но готовы ли болельщики покупать билет за 100-200 долларов?

Я был как-то на матче в Италии, «Лацио» – «Аталанта». Самый дешевый билет – 40 евро. Если бы у нас так было…», – заявил Иванов.