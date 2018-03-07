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  • Григорий Иванов не уверен в платежеспособности болельщиков «Урала»

Григорий Иванов не уверен в платежеспособности болельщиков «Урала»

7 марта 2018, 09:43
9

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что билеты на матчи екатеринбургского клуба являются самыми доступными в Премьер-лиге.

«Дешевле, чем у нас, билетов нет, наверное. Каждый купленный билет – в копилку клуба.

Мы можем эти деньги вкладывать в покупку футболистов. Некоторые болельщики требуют хорошей игры, но при этом хотят ходить на футбол за три копейки.

Я только за то, чтобы клубы были самоокупаемыми, чтобы не было бюджетных денег. Но готовы ли болельщики покупать билет за 100-200 долларов?

Я был как-то на матче в Италии, «Лацио»«Аталанта». Самый дешевый билет – 40 евро. Если бы у нас так было…», – заявил Иванов.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Урал Иванов Григорий
Комментарии (9)
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_Marqella_
1520405814
В Екатеринбурге вообще знают что у них есть футбольная команда??
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insider_retro
1520407533
Лучше бы не начинал эти сравнения стоимости билетов, зарплат и уровня жизни...
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OfaZavr
1520411564
ну так как у них и у нас не имеет смысла сравнивать по разным причинам.
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iBragim2102
1520412403
дэк Аталанта и Лацио в 40млн раз лучше урала играют.
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Torvald64
1520414254
Лично знаю испанского болельщика Реала, который за всю жизнь всего один раз посетил матч любимого клуба, потому что для него это просто дорого - по его словам даже на самый проходной матч не найти билет дешевле 60 евро. А ведь нельзя сказать, что он необеспеченный - во всяком случае, деньги на регулярные поездки в Россию у него были. Так что там тоже эти цены доступны далеко не для всех. Посмотрите на заполняемость: если в Англии или Германии с ней всё в порядке, то в Италии - Испании на проходных матчах зияющих пустот много - дорого.
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Коза Ностра
1520415594
Сравнил пиcю с пальцем.
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zigbert
1520504241
Сравнивать нашу жизнь с европейской ,нет смысла.
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