Главные новости дня. Известна причина смерти Астори, сборная Англии может бойкотировать ЧМ-2018

Глава МИД Великобритании заявил, что сборная Англии может быть снята с чемпионата мира.

Проведено вскрытие тела Астори. Игрок умер из-за нарушения сердечного ритма.

Федун, Галицкий, Абрамович – в топ-100 богатейших людей России с общим состоянием 21,7 миллиарда.

Хавбек «Лиона» Фекир пропустит первый матч с ЦСКА.

Телеканал Russia Today заплатит Моуринью 1 миллион за работу экспертом во время чемпионата мира.

На «РЖД-Арене» установят систему видеоповторов для тренировки судей чемпионата мира-2018.

Фанаты «Ростова» смогут посетить следующий матч в Краснодаре бесплатно.

Назначены судьи на матчи Лиги Европы.