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  • Главные новости дня. Известна причина смерти Астори, сборная Англии может бойкотировать ЧМ-2018

Главные новости дня. Известна причина смерти Астори, сборная Англии может бойкотировать ЧМ-2018

6 марта 2018, 21:55
3

Глава МИД Великобритании заявил, что сборная Англии может быть снята с чемпионата мира.

Проведено вскрытие тела Астори. Игрок умер из-за нарушения сердечного ритма.

Федун, Галицкий, Абрамович – в топ-100 богатейших людей России с общим состоянием 21,7 миллиарда.

Хавбек «Лиона» Фекир пропустит первый матч с ЦСКА.

Телеканал Russia Today заплатит Моуринью 1 миллион за работу экспертом во время чемпионата мира.

На «РЖД-Арене» установят систему видеоповторов для тренировки судей чемпионата мира-2018.

Фанаты «Ростова» смогут посетить следующий матч в Краснодаре бесплатно.

Назначены судьи на матчи Лиги Европы.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (3)
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Виктор12
1520370256
А англичан хлебом не корми, дай только поистерить и проводить против России всякого рода политические, спортивные и шпионские провокации! 100 дней осталось до старта чемпионата Мира по футболу в России! Россия готовилась, но и ЗЛОВРЕДНЫЕ англичане не сидели сложа руки! И вот вам результат английской подготовки - в АККУРАТ под 100 дней до старта чемпионата мира в России, англичане отравили своего завербованного агента Скрипаля, а всю вину свалили на Россию! Англичанам нужен громкий повод, чтобы, время от времени, ПОИСТЕРИТЬ и раздуть антироссийскую провокацию! А если повода нет, то его можно ИСКУССТВЕННО создать! На беду Скрипаля он оказался в Англии и англичане решили разыграть на этом деле антироссийскую ИСТЕРИЮ после выступления Владимира Путина с посланием! Англичане сами его отравили, а теперь всю вину сваливают на Россию. Скрипаль - ОТРАБОТАННЫЙ материал и англичане решили на нём разыграть смертельную для него провокацию! Вспомните дело Линвиненко! Англичане напоили его чайком с полонием, а потом всю вину свалили на Россию! А вспомните дело Березовского и беглого грузинского олигарха Бадри Патаркацишвили! Березовского ЗАДУШИЛИ, как последнего мерзавца, а грузина отравили и представили, как инфаркт! Глава МИД Великобритании Борис Джонсон сам, ОТКРЫТЫМ текстом, рассказал, по какой причине и для чего, англичане отравили своего завербованного агента Скрипаля! А причина вырисовывается ОДНА ! Чтобы развернуть в Англии тотальное давление на английских политиков, дипломатов, бизнесменов и др. чтобы они не ехали в Россию на чемпионат Мира по футболу, который пройдёт у нас летом. Тем самым, ОТРАВИВ своего агента, англичане ОБЪЯВИЛИ России БОЙКОТ проводимому у нас чемпионату мира по футболу! Вот где английская ПРОВОКАТОРСКАЯ зверская собака зарыта! Вот какую смертельную провокаци англичане приготовили Скрипалю! Это ему награда за предательство России и верное служение своим английским шпионским ПСАМ! Россия не играет в эти английские зверские РАСПРАВЫ над своими завербованными агентами! Это очередная сакральная шпионская английская жертва для ГОЛОСЛОВНОГО и бездоказательного обвинения России!
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igormaddog
1520385126
Задолбали!!!Украина,Англия,кто следующий!?
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a-rakhmatov
1520386018
Вот и прекрасно!....на одного конкурента будет меньше, уровень русофобии у англо-саксонцев дошел до шкалы безумия...
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