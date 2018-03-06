Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Главные новости дня. Известна причина смерти Астори, сборная Англии может бойкотировать ЧМ-2018

    Глава МИД Великобритании заявил, что сборная Англии может быть снята с чемпионата мира.

    Проведено вскрытие тела Астори. Игрок умер из-за нарушения сердечного ритма.

    Федун, Галицкий, Абрамович – в топ-100 богатейших людей России с общим состоянием 21,7 миллиарда.

    Хавбек «Лиона» Фекир пропустит первый матч с ЦСКА.

    Телеканал Russia Today заплатит Моуринью 1 миллион за работу экспертом во время чемпионата мира.

    На «РЖД-Арене» установят систему видеоповторов для тренировки судей чемпионата мира-2018.

    Фанаты «Ростова» смогут посетить следующий матч в Краснодаре бесплатно.

    Назначены судьи на матчи Лиги Европы.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.03.2018 21:55
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 7 марта 2018, 04:26

      Вот и прекрасно!....на одного конкурента будет меньше, уровень русофобии у англо-саксонцев дошел до шкалы безумия...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +233

      igormaddog 7 марта 2018, 04:12

      Задолбали!!!Украина,Англия,кто следующий!?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      Виктор12 7 марта 2018, 00:04

      А англичан хлебом не корми, дай только поистерить и проводить против России всякого рода политические, спортивные и шпионские провокации!

      100 дней осталось до старта чемпионата Мира по футболу в России!
      Россия готовилась, но и ЗЛОВРЕДНЫЕ англичане не сидели сложа руки!

      И вот вам результат английской подготовки - в АККУРАТ под 100 дней до старта чемпионата мира в России, англичане отравили своего завербованного агента Скрипаля, а всю вину свалили на Россию!

      Англичанам нужен громкий повод, чтобы, время от времени, ПОИСТЕРИТЬ и раздуть антироссийскую провокацию!
      А если повода нет, то его можно ИСКУССТВЕННО создать!
      На беду Скрипаля он оказался в Англии и англичане решили разыграть на этом деле антироссийскую ИСТЕРИЮ после выступления Владимира Путина с посланием!

      Англичане сами его отравили, а теперь всю вину сваливают на Россию.
      Скрипаль - ОТРАБОТАННЫЙ материал и англичане решили на нём разыграть смертельную для него провокацию!

      Вспомните дело Линвиненко!
      Англичане напоили его чайком с полонием, а потом всю вину свалили на Россию!

      А вспомните дело Березовского и беглого грузинского олигарха Бадри Патаркацишвили!
      Березовского ЗАДУШИЛИ, как последнего мерзавца, а грузина отравили и представили, как инфаркт!

      Глава МИД Великобритании Борис Джонсон сам, ОТКРЫТЫМ текстом, рассказал, по какой причине и для чего, англичане отравили своего завербованного агента Скрипаля!
      А причина вырисовывается ОДНА !

      Чтобы развернуть в Англии тотальное давление на английских политиков, дипломатов, бизнесменов и др. чтобы они не ехали в Россию на чемпионат Мира по футболу, который пройдёт у нас летом.
      Тем самым, ОТРАВИВ своего агента, англичане ОБЪЯВИЛИ России БОЙКОТ проводимому у нас чемпионату мира по футболу!

      Вот где английская ПРОВОКАТОРСКАЯ зверская собака зарыта!

      Вот какую смертельную провокаци англичане приготовили Скрипалю!
      Это ему награда за предательство России и верное служение своим английским шпионским ПСАМ!

      Россия не играет в эти английские зверские РАСПРАВЫ над своими завербованными агентами!
      Это очередная сакральная шпионская английская жертва для ГОЛОСЛОВНОГО и бездоказательного обвинения России!

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11