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    Федун, Галицкий, Абрамович – в топ-100 богатейших людей России с общим состоянием 21,7 миллиарда

    Forbes опубликовал новый список богатейших людей нашей страны. В него, в частности, вошли владельцы футбольных клубов.

    Так, собственник английского «Челси» Роман Абрамович занял 11 место в рейтинге (состояние – 10,8 миллиарда долларов), владелец московского «Спартака» Леонид Федун – 17-е (6,9 миллиарда долларов).

    Создатель «Краснодара» Сергей Галицкий расположился на 28 месте с состоянием в 4 миллиарда долларов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.03.2018 20:34
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +364

      neofizer 6 марта 2018, 22:36

      а поделиться слабо?но не разово-для замазывания глаз..а то стрёмно видеть, как твканалы с простого народа миллионы собирают в помощь больным на заграноперации...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 6 марта 2018, 22:04

      Из этих богатейших людей России, я выражаю благодарность только Галицкому. За развития футбола в Краснодарском крае.Молодец Серега!Так держать!

      4
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      Рейтинг: -1

      bunchokl 6 марта 2018, 21:21

      Заработок на футбольных cтавках -> pro100stavki.ru

      -1
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 6 марта 2018, 20:58

      Скоро на бомбардире будут рассказывать, что было на программе пусть говорят, и это печально!

      3
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