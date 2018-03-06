Федун, Галицкий, Абрамович – в топ-100 богатейших людей России с общим состоянием 21,7 миллиарда

а поделиться слабо?но не разово-для замазывания глаз..а то стрёмно видеть, как твканалы с простого народа миллионы собирают в помощь больным на заграноперации...
Forbes опубликовал новый список богатейших людей нашей страны. В него, в частности, вошли владельцы футбольных клубов.
Так, собственник английского «Челси» Роман Абрамович занял 11 место в рейтинге (состояние – 10,8 миллиарда долларов), владелец московского «Спартака» Леонид Федун – 17-е (6,9 миллиарда долларов).
Создатель «Краснодара» Сергей Галицкий расположился на 28 месте с состоянием в 4 миллиарда долларов.