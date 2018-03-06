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    Фанаты «Ростова» смогут посетить следующий матч в Краснодаре бесплатно

    Руководство «Краснодара» поблагодарило болельщиков за серьезную поддержку команды в матче 21-го тура чемпионата России против «Ростова». Кроме того, отмечено цивилизованное поведение фанатов гостей, за что в качестве благодарности им обещан бесплатный вход на следующий матч в Краснодаре.

    «31 388 зрителей присутствовало на матче «Краснодар» – «Ростов»! Мы благодарим болельщиков за поддержку!

    Отметим цивилизованное поведение поклонников ФК «Ростов» и сообщаем, что на следующем матче «Ростова» в Краснодаре вход на сектор для фанатов из Ростова-на-Дону будет бесплатным!» – говорится в сообщении пресс-службы «быков».

    Матч 21-го тура РФПЛ «Краснодар» – «Ростов» завершился со счетом 3:1.

    Источник: Twitter

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    06.03.2018 07:16
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 6 марта 2018, 13:45

      Вот так мужики болеют! И погоняло мужики их не коробит, этим они и отличаются от "реальных пацанов"!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 6 марта 2018, 12:47

      Помоему Галицкий сделал для футбола больше чем все чинуши вместе взятые.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой > Loko_Roma 6 марта 2018, 13:09

      Они только могут привезти делегацию ФИФА в Краснодар и показывать какую красоту там построили! Сами же при этом, ублюдки, не приложили туда ничего!!!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev > Сильвербой 6 марта 2018, 13:20

      И при этом они не стали там ЧМ проводить, потому что им при готовом стадионе в кармашек ничего не упадет. Упыри, так и хочется раздавить!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +242

      евгений ___ > Smekaev 6 марта 2018, 20:36

      Насколько я знаю, от региона должен быть один стадион. Сочи заявили. Чтоб бабло оправдать. А Краснодар не попал.. Тоже жалею об этом. Красавец стадион!!!! Был три раза на нём, на лиге европе.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +481

      belrus21 6 марта 2018, 12:15

      В отличии от столичных (Москва-Питер) болел, Ростовские приятно удивили

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 марта 2018, 10:55

      вот бы всегда так вели себя болельщики у всех команд, еще вот и поощрение заслужили за это молодцы!

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      sochi-2013 > OfaZavr 6 марта 2018, 16:30

      Ваших то тоже два раза бесплатно пускали, пока не повели себя по свински!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > sochi-2013 6 марта 2018, 17:09

      не отрицаю есть всякие персонажи которые так себя ведут да и другие нормальные страдают из-за них.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 марта 2018, 10:26

      Хорошее начинание.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 6 марта 2018, 09:30

      Красавчики, все красавчики, вот устроили себе праздник

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 6 марта 2018, 09:24

      Брависимо...

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 6 марта 2018, 09:19

      респект Галицкому.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +231

      ВoВ 6 марта 2018, 09:12

      Хорошая новость

      3
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      Рейтинг: +691

      retiremen 6 марта 2018, 08:57

      Я в шоке! Как можно так болеть и не обос...ать никого, не поджечь, не сломать. Атмосфера на матче была потрясающая. Может в провинции не правильно понимают футбол? Стадионы почти полные, никто никого не убивает. Может мы этим убиваем футбол?

      7
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      Рейтинг: +751

      justozavr > retiremen 6 марта 2018, 09:23

      сидел на северной трибуне, рядом с болельщиками Краснодара и Ростова, по ощущением на секторе нас было пополам на пополам. Вполне себе дружелюбно были все к друг другу настроены, мне даже один добрый человек дал свой краснодарский абонемент, чтобы я смог подключиться к сети wi-fi

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