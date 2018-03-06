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  • Фанаты «Ростова» смогут посетить следующий матч в Краснодаре бесплатно

Фанаты «Ростова» смогут посетить следующий матч в Краснодаре бесплатно

6 марта 2018, 07:16
23

Руководство «Краснодара» поблагодарило болельщиков за серьезную поддержку команды в матче 21-го тура чемпионата России против «Ростова». Кроме того, отмечено цивилизованное поведение фанатов гостей, за что в качестве благодарности им обещан бесплатный вход на следующий матч в Краснодаре.

«31 388 зрителей присутствовало на матче «Краснодар» – «Ростов»! Мы благодарим болельщиков за поддержку!

Отметим цивилизованное поведение поклонников ФК «Ростов» и сообщаем, что на следующем матче «Ростова» в Краснодаре вход на сектор для фанатов из Ростова-на-Дону будет бесплатным!» – говорится в сообщении пресс-службы «быков».

Матч 21-го тура РФПЛ «Краснодар» – «Ростов» завершился со счетом 3:1.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Краснодар Ростов
Комментарии (23)
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BigFanFCRV
1520311347
Ну что сказать, молодцы. Особенно Галицкий.
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juvseriy
1520312431
Не под рассчитали, стадион побольше надо было строить) Какая же атмосфера на матче, картинка на экране потрясающая, да и сам матч держал до последних минут! Успехов обеим южным командам и подняться как можно выше в турнирной таблице! И Краснодару наконец-то начать отбирать очки у своих прямых конкурентов! Даёшь Лигу Чемпионов в Краснодаре на следующий сезон!
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retiremen
1520315828
Я в шоке! Как можно так болеть и не обос...ать никого, не поджечь, не сломать. Атмосфера на матче была потрясающая. Может в провинции не правильно понимают футбол? Стадионы почти полные, никто никого не убивает. Может мы этим убиваем футбол?
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Отчаянный Пердун
1520317160
респект Галицкому.
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bolela_16
1520317485
Брависимо...
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FanatSerj
1520317827
Красавчики, все красавчики, вот устроили себе праздник
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zigbert
1520321195
Хорошее начинание.
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OfaZavr
1520322909
вот бы всегда так вели себя болельщики у всех команд, еще вот и поощрение заслужили за это молодцы!
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belrus21
1520327752
В отличии от столичных (Москва-Питер) болел, Ростовские приятно удивили
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Loko_Roma
1520329647
Помоему Галицкий сделал для футбола больше чем все чинуши вместе взятые.
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