Фанаты «Ростова» смогут посетить следующий матч в Краснодаре бесплатно

Руководство «Краснодара» поблагодарило болельщиков за серьезную поддержку команды в матче 21-го тура чемпионата России против «Ростова». Кроме того, отмечено цивилизованное поведение фанатов гостей, за что в качестве благодарности им обещан бесплатный вход на следующий матч в Краснодаре.

«31 388 зрителей присутствовало на матче «Краснодар» – «Ростов»! Мы благодарим болельщиков за поддержку!

Отметим цивилизованное поведение поклонников ФК «Ростов» и сообщаем, что на следующем матче «Ростова» в Краснодаре вход на сектор для фанатов из Ростова-на-Дону будет бесплатным!» – говорится в сообщении пресс-службы «быков».

Матч 21-го тура РФПЛ «Краснодар» – «Ростов» завершился со счетом 3:1.