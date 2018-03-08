Краснодар - Ростов

Браво Краснодар!!!
|7 тур
|20 августа, воскресенье
|20:00
|Ростов
|0:0
|Краснодар
|21 тур
|3 апреля, понедельник
|19:30
|Ростов
|0:0
|Краснодар
|7 тур
|18 сентября, воскресенье
|20:00
|Краснодар
|2:1
|Ростов
|17 тур
|30 ноября, понедельник
|19:00
|Краснодар
|2:1
|Ростов
|3 тур
|2 августа, воскресенье
|20:00
|Ростов
|0:0
|Краснодар
|29 тур
|24 мая, воскресенье
|13:30
|Краснодар
|2:1
|Ростов
|4 тур
|17 августа, воскресенье
|21:00
|Ростов
|0:2
|Краснодар
|24 тур
|6 апреля, воскресенье
|18:30
|Краснодар
|0:2
|Ростов
|2 тур
|21 июля, воскресенье
|20:00
|Ростов
|2:2
|Краснодар
|19 тур
|7 декабря, пятница
|18:30
|Ростов
|2:3
|Краснодар
|5 тур
|18 августа, суббота
|20:00
|Краснодар
|0:0
|Ростов
|39 тур
|16 апреля, понедельник
|19:00
|Ростов
|1:1
|Краснодар
|33 тур
|5 марта, понедельник
|18:30
|Краснодар
|1:0
|Ростов
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Локомотив
|30
|18
|6
|6
|41:21
|+20
|60
|2.
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|49:23
|+26
|58
|3.
|Спартак М
|30
|16
|8
|6
|51:32
|+19
|56
|4.
|Краснодар
|30
|16
|6
|8
|46:30
|+16
|54
|5.
|Зенит
|30
|14
|11
|5
|46:21
|+25
|53
|6.
|Уфа
|30
|11
|10
|9
|34:30
|+4
|43
|7.
|Арсенал Т
|30
|12
|6
|12
|35:41
|-6
|42
|8.
|Амкар-Пермь
|32
|11
|8
|13
|23:30
|-7
|41
|9.
|Динамо М
|30
|10
|10
|10
|29:30
|-1
|40
|10.
|Ахмат
|30
|10
|9
|11
|30:34
|-4
|39
|11.
|Рубин
|30
|9
|11
|10
|32:25
|+7
|38
|12.
|Ростов
|30
|9
|10
|11
|27:28
|-1
|37
|13.
|Урал
|30
|8
|13
|9
|31:32
|-1
|37
|14.
|Анжи
|32
|7
|6
|19
|35:61
|-26
|27
|15.
|Тосно
|30
|6
|6
|18
|23:54
|-31
|24
|16.
|СКА-Хабаровск
|30
|2
|7
|21
|16:55
|-39
|13
|17.
|Енисей
|2
|1
|0
|1
|6:4
|+2
|3
|18.
|Тамбов
|2
|0
|0
|2
|0:3
|-3
|0
Валера - верим!!!
Ждём интересной игры.
Ничья 2:2
РОСТСЕЛЬМАШ!!! Вспомни, как играли в ЛЧ !!! Да, тебя обокрали, но волю к победе не сломили!!! РОСТСЕЛЬМАШ!!!