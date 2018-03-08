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Судьи
Главный судья:
Сергей Карасев (Москва)
Материалы

Краснодар - Ростов

03.03.2018, Суббота, 19:00 мск Краснодар, стадион ФК Краснодар Трансляция: МАТЧ ТВ Россия. Премьер-лига, 21 тур Краснодар - Ростов
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
7 тур
20 августа, воскресенье 20:00 Ростов 0:0 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
21 тур
3 апреля, понедельник 19:30 Ростов 0:0 Краснодар
7 тур
18 сентября, воскресенье 20:00 Краснодар 2:1 Ростов
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
17 тур
30 ноября, понедельник 19:00 Краснодар 2:1 Ростов
3 тур
2 августа, воскресенье 20:00 Ростов 0:0 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
29 тур
24 мая, воскресенье 13:30 Краснодар 2:1 Ростов
4 тур
17 августа, воскресенье 21:00 Ростов 0:2 Краснодар
Россия. Кубок (2013/2014)
Финал
8 мая, четверг 18:30 Краснодар 0:0
(5:6)п		 Ростов
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
24 тур
6 апреля, воскресенье 18:30 Краснодар 0:2 Ростов
2 тур
21 июля, воскресенье 20:00 Ростов 2:2 Краснодар
Товарищеские матчи 2013

12 октября, суббота 15:00 Ростов 1:2 Краснодар
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
19 тур
7 декабря, пятница 18:30 Ростов 2:3 Краснодар
5 тур
18 августа, суббота 20:00 Краснодар 0:0 Ростов
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа B
39 тур
16 апреля, понедельник 19:00 Ростов 1:1 Краснодар
33 тур
5 марта, понедельник 18:30 Краснодар 1:0 Ростов
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
27 тур
15 октября, суббота 16:15 Краснодар 2:0 Ростов
12 тур
10 июня, пятница 21:00 Ростов 1:3 Краснодар
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 6 6 41:21 +20 60
2. ЦСКА 30 17 7 6 49:23 +26 58
3. Спартак М 30 16 8 6 51:32 +19 56
4. Краснодар 30 16 6 8 46:30 +16 54
5. Зенит 30 14 11 5 46:21 +25 53
6. Уфа 30 11 10 9 34:30 +4 43
7. Арсенал Т 30 12 6 12 35:41 -6 42
8. Амкар-Пермь 32 11 8 13 23:30 -7 41
9. Динамо М 30 10 10 10 29:30 -1 40
10. Ахмат 30 10 9 11 30:34 -4 39
11. Рубин 30 9 11 10 32:25 +7 38
12. Ростов 30 9 10 11 27:28 -1 37
13. Урал 30 8 13 9 31:32 -1 37
14. Анжи 32 7 6 19 35:61 -26 27
15. Тосно 30 6 6 18 23:54 -31 24
16. СКА-Хабаровск 30 2 7 21 16:55 -39 13
17. Енисей 2 1 0 1 6:4 +2 3
18. Тамбов 2 0 0 2 0:3 -3 0
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    Рейтинг: +528

    Burunduk 3 марта 2018, 20:44

    Браво Краснодар!!!

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    Рейтинг: +342

    romvad 3 марта 2018, 19:47

    Где этот придурок пенальти разглядел?

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    Рейтинг: +399

    franck_ribery 3 марта 2018, 18:43

    Валера - верим!!!

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    Рейтинг: +24520

    DOCTOR PENALTY 3 марта 2018, 14:09

    Ждём интересной игры.

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 2 марта 2018, 17:23

    Ничья 2:2

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    Рейтинг: +161

    sidors32 27 февраля 2018, 15:36

    Админы, проснитесь! Игра будет 3 марта! Так же как и ещё 2 игры. Скорректируйте расписание.

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    Рейтинг: +8919

    GoLenaStop 16 февраля 2018, 19:01

    РОСТСЕЛЬМАШ!!! Вспомни, как играли в ЛЧ !!! Да, тебя обокрали, но волю к победе не сломили!!! РОСТСЕЛЬМАШ!!!

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    Рейтинг: +2812

    Бугимен 13 декабря 2017, 17:10

    ПОБЕДУ БЫКАМ!

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