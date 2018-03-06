На «РЖД-Арене» установят систему видеоповторов для тренировки судей чемпионата мира-2018

На стадионе «Локомотива» «РЖД-Арене» для тренировки судей чемпионата мира-2018 будет установлена система видеопомощи арбитрам (VAR), сообщил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

Напомним, ФИФА должна ободрить VAR для применения на мундиале в России 16 марта.

«Насколько нам известно, установка системы на стадионе «РЖД-Арена» запланирована. Арбитры обычно тренируются с этой системой, они должны получить полноценную практику», – сообщил Сорокин.

Арбитры прибудут в Москву 3 июня. Окончательный их список для работы на турнире будет сформирован в конце марта.