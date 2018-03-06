Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    На «РЖД-Арене» установят систему видеоповторов для тренировки судей чемпионата мира-2018

    На стадионе «Локомотива» «РЖД-Арене» для тренировки судей чемпионата мира-2018 будет установлена система видеопомощи арбитрам (VAR), сообщил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

    Напомним, ФИФА должна ободрить VAR для применения на мундиале в России 16 марта.

    «Насколько нам известно, установка системы на стадионе «РЖД-Арена» запланирована. Арбитры обычно тренируются с этой системой, они должны получить полноценную практику», – сообщил Сорокин.

    Арбитры прибудут в Москву 3 июня. Окончательный их список для работы на турнире будет сформирован в конце марта.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.03.2018 12:12
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 6 марта 2018, 13:04

      А после тренировки её снимут и мы ничего подобного никогда больше не увидим.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 6 марта 2018, 12:55

      Все что не сделай,все мимо!Я сначала очень радовался таким системам,но до поры,потом я посмотрел реакцию рефери!Снос нападающего(100%)чемпионат Италии(итальянцам мысль понравилась,помню точно что Юве играл,но с кем не помню)и команда жест дает,рефери идет смотреть повтор,и все равно не ставит пенальти!
      Можно помыслить что в макро-сьемке он ничего не рассмотрел!А кроме повторов,например в АПЛ стоят рефери(около ворот),так вот эти рядом ничего рассмотреть не смогли сто раз наверно!)))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 6 марта 2018, 12:36

      Это не заменит видео -повторы с игры....
      Мухи отдельно,котлеты отдельно....
      Пора,друзья,пора избавляться в футболе от мудьковизма и будогоссизма)))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11