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  • На «РЖД-Арене» установят систему видеоповторов для тренировки судей чемпионата мира-2018

На «РЖД-Арене» установят систему видеоповторов для тренировки судей чемпионата мира-2018

6 марта 2018, 12:12
3

На стадионе «Локомотива» «РЖД-Арене» для тренировки судей чемпионата мира-2018 будет установлена система видеопомощи арбитрам (VAR), сообщил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

Напомним, ФИФА должна ободрить VAR для применения на мундиале в России 16 марта.

«Насколько нам известно, установка системы на стадионе «РЖД-Арена» запланирована. Арбитры обычно тренируются с этой системой, они должны получить полноценную практику», – сообщил Сорокин.

Арбитры прибудут в Москву 3 июня. Окончательный их список для работы на турнире будет сформирован в конце марта.

Источник: ТАСС
Чемпионат мира
Комментарии (3)
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alex1951
1520328991
Это не заменит видео -повторы с игры.... Мухи отдельно,котлеты отдельно.... Пора,друзья,пора избавляться в футболе от мудьковизма и будогоссизма)))
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Pourport
1520330134
Все что не сделай,все мимо!Я сначала очень радовался таким системам,но до поры,потом я посмотрел реакцию рефери!Снос нападающего(100%)чемпионат Италии(итальянцам мысль понравилась,помню точно что Юве играл,но с кем не помню)и команда жест дает,рефери идет смотреть повтор,и все равно не ставит пенальти! Можно помыслить что в макро-сьемке он ничего не рассмотрел!А кроме повторов,например в АПЛ стоят рефери(около ворот),так вот эти рядом ничего рассмотреть не смогли сто раз наверно!)))
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multiscan
1520330668
А после тренировки её снимут и мы ничего подобного никогда больше не увидим.
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