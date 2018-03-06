Телеканал Russia Today заплатит Моуринью 1 миллион за работу экспертом во время чемпионата мира

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью получит от телеканала Russia Today (RT) около 1 миллиона фунтов стерлингов за пятидневную работу в качестве эксперта во время чемпионата мира. По информации источника, ради работы на российском ТВ португальский специалист отклонил предложения британских телекомпаний ВВС и ITV.

Вместо этого Моуриньо решил подписать выгодную сделку с RT, который частично финансируется Кремлем. Подробная информация о контракте не была опубликована, но предполагается, что его сумма составляет более 1 миллиона фунтов.