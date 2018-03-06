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    Телеканал Russia Today заплатит Моуринью 1 миллион за работу экспертом во время чемпионата мира

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью получит от телеканала Russia Today (RT) около 1 миллиона фунтов стерлингов за пятидневную работу в качестве эксперта во время чемпионата мира. По информации источника, ради работы на российском ТВ португальский специалист отклонил предложения британских телекомпаний ВВС и ITV.

    Вместо этого Моуриньо решил подписать выгодную сделку с RT, который частично финансируется Кремлем. Подробная информация о контракте не была опубликована, но предполагается, что его сумма составляет более 1 миллиона фунтов.

    Источник: The Times

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    06.03.2018 13:15
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    Комментарии15
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    • ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 7 марта 2018, 04:55

      Леонид Слуцкий нервно покачивается в сторонке. Опять этот Маур ......

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 марта 2018, 19:34

      Понятно что Моуриньо пойдет туда где больше заплатят.Если бы у RT не было таких денег вопрос так не стоял бы.

      2
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 6 марта 2018, 15:31

      А тем временем у нас тут у МАТЧа ТВ новая политика канала )))) Может RT купит права на показ РФПЛ ?)))

      3
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    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 6 марта 2018, 14:41

      за 5 дней 1 000 000.Это пиз.дец,товарищи

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn > Татарин за ЦСКА 6 марта 2018, 14:46

      Короче, давай мы свои услуги предложим вместо "особенного"! С условием по 100 тыс. аглицкой валюты каждому! Мы что, хуже Моура в футболе разбираемся?!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > zatonn 6 марта 2018, 14:49

      И пусть проезд и питание оплатят и я согласен)))))))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 > zatonn 6 марта 2018, 15:32

      Ну , если сарказм то браво , а если нет , то да хуже , "мы" Ман.Юнайтед не работаем )))

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Татарин за ЦСКА 6 марта 2018, 15:42

      И я, готов присоединиться к этой компашке.

      1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn > Spartak 777 6 марта 2018, 16:01

      Печёмся исключительно об экономии средств бюджета России)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > vladimir-7 6 марта 2018, 17:02

      2 головы хорошо,а три лучше))))

      2
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 > zatonn 6 марта 2018, 19:37

      ну блин , не получит их Моур , отдадут другому , если не скоммуниздят...мы все равно этих денег не увидим , как говорит мой дед , у нас в стране огромные бабки крутятся , но как то мимо нас все )))

      1
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      Рейтинг: +444

      vshter76 6 марта 2018, 13:57

      Ну действительно, сами же заработали, тратят как хотят. (табличка "сарказм")

      3
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 6 марта 2018, 13:37

      твари ! уже не знают куда бабки девать !

      5
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 6 марта 2018, 13:31

      "По информации источника, ради работы на российском ТВ португальский специалист отклонил предложения британских телекомпаний ВВС и ITV."
      Какой процент ОТК?

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > zatonn 6 марта 2018, 13:37

      еще бы то лям фунтов за 5 дней !

      1
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