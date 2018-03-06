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  • Телеканал Russia Today заплатит Моуринью 1 миллион за работу экспертом во время чемпионата мира

Телеканал Russia Today заплатит Моуринью 1 миллион за работу экспертом во время чемпионата мира

6 марта 2018, 13:15
15

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью получит от телеканала Russia Today (RT) около 1 миллиона фунтов стерлингов за пятидневную работу в качестве эксперта во время чемпионата мира. По информации источника, ради работы на российском ТВ португальский специалист отклонил предложения британских телекомпаний ВВС и ITV.

Вместо этого Моуриньо решил подписать выгодную сделку с RT, который частично финансируется Кремлем. Подробная информация о контракте не была опубликована, но предполагается, что его сумма составляет более 1 миллиона фунтов.

Источник: The Times
Чемпионат мира Манчестер Юнайтед Моуринью Жозе
Комментарии (15)
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zatonn
1520332275
"По информации источника, ради работы на российском ТВ португальский специалист отклонил предложения британских телекомпаний ВВС и ITV." Какой процент ОТК?
Ответить
dinar7777dinar
1520332633
твари ! уже не знают куда бабки девать !
Ответить
vshter76
1520333875
Ну действительно, сами же заработали, тратят как хотят. (табличка "сарказм")
Ответить
Татарин за ЦСКА
1520336460
за 5 дней 1 000 000.Это пиз.дец,товарищи
Ответить
Spartak 777
1520339461
А тем временем у нас тут у МАТЧа ТВ новая политика канала )))) Может RT купит права на показ РФПЛ ?)))
Ответить
zigbert
1520354088
Понятно что Моуриньо пойдет туда где больше заплатят.Если бы у RT не было таких денег вопрос так не стоял бы.
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нейтральныйкакникто
1520387754
Леонид Слуцкий нервно покачивается в сторонке. Опять этот Маур ......
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