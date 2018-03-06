Глава МИД Великобритании заявил, что сборная Англии может быть снята с чемпионата мира

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что сборная Англия может не выступить на чемпионате мира, если будет доказана связь между Россией и попыткой отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля.

66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь были отравлены неизвестным веществом в английском городе Солсбери. Оба они по-прежнему находятся в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии.

«Мы точно не знаем, что произошло в Солсбери. Но если это так плохо, как кажется, то это еще одно преступление в истории преступлений, которые мы можем возложить к двери России.

Понятно, что Россия теперь во многих отношениях является злокачественной и разрушительной силой, и Великобритания лидирует во всем мире, пытаясь противодействовать этой деятельности.

Я думаю, будет сложно представить, как Великобритания будет представлена на предстоящем чемпионате мира», – сказал Джонсон.