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    Глава МИД Великобритании заявил, что сборная Англии может быть снята с чемпионата мира

    Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что сборная Англия может не выступить на чемпионате мира, если будет доказана связь между Россией и попыткой отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля.

    66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь были отравлены неизвестным веществом в английском городе Солсбери. Оба они по-прежнему находятся в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии.

    «Мы точно не знаем, что произошло в Солсбери. Но если это так плохо, как кажется, то это еще одно преступление в истории преступлений, которые мы можем возложить к двери России.

    Понятно, что Россия теперь во многих отношениях является злокачественной и разрушительной силой, и Великобритания лидирует во всем мире, пытаясь противодействовать этой деятельности.

    Я думаю, будет сложно представить, как Великобритания будет представлена на предстоящем чемпионате мира», – сказал Джонсон.

    Источник: Mirror.co.uk

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    06.03.2018 17:33
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    Комментарии75
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 12 марта 2018, 10:18

      ...англичане в конец охренели,не боятся,что под воду могут уйти.Они с петровских времён дрочат,никак кончить не могут.Твари.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 12 марта 2018, 00:32

      Не парьтесь! На все воля всевышнего!

      0
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 8 марта 2018, 21:46

      Лучше пусть Итальянцы приедут,чем эти нытики!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 7 марта 2018, 21:31

      Нет слов -- просто дегенераты !!!

      1
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      Рейтинг: +193

      Forlan-LV 7 марта 2018, 08:51

      Ну реально хорошая новость.
      Если и правда то что пишут и "англики" не поедут на ЧМ - то "ура ура ура" меньше будет мусора и "го.....на".
      Я вообще предлагаю запустить голосование по отстранению сборной Англии по футболу от всех международных соревнований в связи с неадекватным поведением болельщиков и всего руководства этого государства а также их всеобщего слабоумия .
      Долой Англию из футбола! Очистим футбольные ряды от дебилов и неадекватов!!!

      4
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      Рейтинг: +1580

      srg38 7 марта 2018, 08:17

      Сборной англии не будет на ЧМ? Ясно, пойду посру

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 7 марта 2018, 08:10

      Я не против чтобы их не было у нас, можно Италию на этих поменять!

      3
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      Рейтинг: +638

      bratskij 7 марта 2018, 06:15

      Ему в фильме сниматься Тупой и ещеееееееее тупее.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 7 марта 2018, 06:13

      дыма,как известно,без чего то не бывает...

      0
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      Рейтинг: +145

      бесёнок 7 марта 2018, 03:41

      сказочный долбо..б!

      2
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