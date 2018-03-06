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  • Глава МИД Великобритании заявил, что сборная Англии может быть снята с чемпионата мира

Глава МИД Великобритании заявил, что сборная Англии может быть снята с чемпионата мира

6 марта 2018, 17:33
74

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что сборная Англия может не выступить на чемпионате мира, если будет доказана связь между Россией и попыткой отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля.

66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь были отравлены неизвестным веществом в английском городе Солсбери. Оба они по-прежнему находятся в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии.

«Мы точно не знаем, что произошло в Солсбери. Но если это так плохо, как кажется, то это еще одно преступление в истории преступлений, которые мы можем возложить к двери России.

Понятно, что Россия теперь во многих отношениях является злокачественной и разрушительной силой, и Великобритания лидирует во всем мире, пытаясь противодействовать этой деятельности.

Я думаю, будет сложно представить, как Великобритания будет представлена на предстоящем чемпионате мира», – сказал Джонсон.

Источник: Mirror.co.uk
Чемпионат мира Англия
Комментарии (74)
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portero
1520347033
меньше гов.на приедет, достали уже лживые англогавнюки..
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slavа0508
1520347198
Да достали уже эти Англичане,,,своей желчью,,,,,что только не выдумывают,,,,Да не ехайте ради бога,один хеер последние пол века ваша сборная не какушная ,,,,одни разговоры только об ней а как турнир начинается так,Англы и в заднем месте,,,чемпионат не пострадает без вас,,,
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insider_retro
1520347497
Островная помойка всякого сброда с претензией на еуропейское доминирование... Все заявления и действия будут только против сборной и федерации футбола Англии... ФИФА не допустит подобных демаршей, а если и случится, то раскатает по полной со всеми санкциями и штрафами...
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kosmonaft
1520347555
хоть бы снялись эти нытики заднеприводные а к нам италию с буфоном
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порт
1520347794
Да нам как то пох. на вас.
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Боцман59rus
1520348446
Так вот как называется многолетний позор англичан на мундиалях и евро - ВОЗЛОЖЕНИЕ МНИМЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ К ЧУЖИМ ДВЕРЯМ... приезжайте на украину, там ремонт и новая калитка
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Tostao
1520348882
Ну и отлично. Приедут другие. А игроки сб. Англии только "спасибо" скажут Джонсону за такой "подарок".
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Shogun
1520349058
Хахаха, ну это уже совсем край кретинизма, маразма и тупости
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Чикомас
1520349352
А пущай вместе с хохлами свой турнир организуют- "Кубок обиженных". А мы проживем и без одних и без других...
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OfaZavr
1520350981
опять очередная порция клеветы и грязи, не стоит обращать внимание.
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