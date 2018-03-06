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    Матч ЦСКА с «Лионом» обслужат судьи из Испании, «РБ Лейпциг» и «Зенит» рассудит румынская бригада, «Атлетико» и «Локомотив» – арбитры из Дании

    Стали известны арбитры, назначенные на первые матчи 1/8 финала Лиги Европы с участием российских клубов.

    ЦСКА и «Лион» обслужит испанец Матеу Лаос. Ассистенты – Пау Себриан Девис и Роберто дель Паломар. Дополнительные помощники – Карлос дель Серро и Алехандро Эрнандес. Четвертый рефери – Теодоро Собрино.

    «РБ Лейпциг» с «Зенитом» рассудит бригада из Румынии во главе с Овидиу Хэцеганом. Ассистенты на линиях: Октавиан Шовре и Себастьян Георге. Помощник за воротами – Иштван Ковач и Себастьян Колцеску. Четвертый рефери – Раду Гингуляк.

    На матче «Атлетико»«Локомотив» будут работать датчане. Главный судья – Якоб Кехлет. Арбитры на линиях – Ларс Хуммельгор и Хейне Серенсен. Дополнительные ассистенты – Микаэль Тюкгор и Йенс Мое. Четвертый рефери – Кристиан Бриксен.

    Источник: УЕФА

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    06.03.2018 14:48
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 6 марта 2018, 20:21

      Цыганьё любит бабки брать. Посмотрим кто? Немцы или Зинаида

      0
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 6 марта 2018, 18:49

      У ЦСКА больше всех шансов , жаль Локо

      0
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      Рейтинг: +4025

      raritet 6 марта 2018, 18:29

      Удачи нашим клубам. Буду болеть за всех.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 марта 2018, 18:21

      лишь бы судили честно и неважно будет кто они и откуда.

      2
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 6 марта 2018, 15:05

      Надеюсь, после матчей, о судьях нам придется говорить в последнюю очередь!!! Удачи нашим клубам, соперники очень серьезные!!!

      4
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 6 марта 2018, 14:52

      Многонационально.
      Удачи ЦСКА,Зенит и Локомотив

      7
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