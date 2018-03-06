Матч ЦСКА с «Лионом» обслужат судьи из Испании, «РБ Лейпциг» и «Зенит» рассудит румынская бригада, «Атлетико» и «Локомотив» – арбитры из Дании

Стали известны арбитры, назначенные на первые матчи 1/8 финала Лиги Европы с участием российских клубов.

ЦСКА и «Лион» обслужит испанец Матеу Лаос. Ассистенты – Пау Себриан Девис и Роберто дель Паломар. Дополнительные помощники – Карлос дель Серро и Алехандро Эрнандес. Четвертый рефери – Теодоро Собрино.

«РБ Лейпциг» с «Зенитом» рассудит бригада из Румынии во главе с Овидиу Хэцеганом. Ассистенты на линиях: Октавиан Шовре и Себастьян Георге. Помощник за воротами – Иштван Ковач и Себастьян Колцеску. Четвертый рефери – Раду Гингуляк.

На матче «Атлетико» – «Локомотив» будут работать датчане. Главный судья – Якоб Кехлет. Арбитры на линиях – Ларс Хуммельгор и Хейне Серенсен. Дополнительные ассистенты – Микаэль Тюкгор и Йенс Мое. Четвертый рефери – Кристиан Бриксен.