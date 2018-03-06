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  • Гендиректор «Тосно»: «Нам запретили играть с «Рубином» на «Петровском». Матч, вероятно, пройдет в Саранске»

Гендиректор «Тосно»: «Нам запретили играть с «Рубином» на «Петровском». Матч, вероятно, пройдет в Саранске»

6 марта 2018, 12:51
16

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко сообщил, что руководство стадиона «Петровский», который является домашней ареной команды в нынешнем сезоне, не разрешило провести матч 22-го тура РФПЛ с «Рубином» из-за боязни испортить газон.

«Руководство стадиона «Петровский» не разрешает нам играть на арене в Санкт-Петербурге, морозы в городе не спадают, мы можем испортить поле. Мы не хозяева стадиона и не можем сами принимать решения. В таком случае у нас остается только один вариант – перенести игру в Саранск.

Поменять дату игры мы не можем, в Питере играть негде, в Москве тоже не получается, вариантов кроме Саранска у нас, по сути, больше нет. В ближайшее время лига должна собраться и решить, где будет проходить матч», – сказал Матюшенко.

Поединок «Тосно» – «Рубин» состоится в субботу, 10 марта.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Рубин Тосно
Комментарии (16)
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xColaz
1520330746
Забейте, не напрягайте людей со своим Тосно
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APchelov
1520330804
Самое время перебираться в Сочи. Тамашний стадион совсем ни при делах. А так будет самое то. Море, солнце, и болельщики
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rubinovyi2
1520331383
В Саранске теплее? Или там на газон наплевать?
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bset
1520333060
Зенит на выезде играет. Могли бы и пустить на Баклан Арену.
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Жёлто-синий
1520333138
Тосно надо вылетать в фнл и не мучиться не кому этот клуб не нужен. Кроме 2000 тыс человек
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portero
1520335632
могли бы и перенести на 4 апреля, зачем снег месить
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Spartak Piter
1520343156
Мордва Великая посмотрит)))
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vladimir-7
1520344526
Так составлен календарь, что теперь у самих руководителей РФПЛ появилась головная боль и геморрой с переносами мест и дат проведения игр. А на болельщиков, руководители РФС и РФПЛ, болт забили.
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FaTeK1945ru
1520352867
...а если в Испанию перенести и вход болельщикам сделать бесплатным?
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zigbert
1520353169
Плохо когда нет собственного стадиона.
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