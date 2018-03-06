Гендиректор «Тосно»: «Нам запретили играть с «Рубином» на «Петровском». Матч, вероятно, пройдет в Саранске»

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко сообщил, что руководство стадиона «Петровский», который является домашней ареной команды в нынешнем сезоне, не разрешило провести матч 22-го тура РФПЛ с «Рубином» из-за боязни испортить газон.

«Руководство стадиона «Петровский» не разрешает нам играть на арене в Санкт-Петербурге, морозы в городе не спадают, мы можем испортить поле. Мы не хозяева стадиона и не можем сами принимать решения. В таком случае у нас остается только один вариант – перенести игру в Саранск.

Поменять дату игры мы не можем, в Питере играть негде, в Москве тоже не получается, вариантов кроме Саранска у нас, по сути, больше нет. В ближайшее время лига должна собраться и решить, где будет проходить матч», – сказал Матюшенко.

Поединок «Тосно» – «Рубин» состоится в субботу, 10 марта.