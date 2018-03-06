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    Гендиректор «Тосно»: «Нам запретили играть с «Рубином» на «Петровском». Матч, вероятно, пройдет в Саранске»

    Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко сообщил, что руководство стадиона «Петровский», который является домашней ареной команды в нынешнем сезоне, не разрешило провести матч 22-го тура РФПЛ с «Рубином» из-за боязни испортить газон.

    «Руководство стадиона «Петровский» не разрешает нам играть на арене в Санкт-Петербурге, морозы в городе не спадают, мы можем испортить поле. Мы не хозяева стадиона и не можем сами принимать решения. В таком случае у нас остается только один вариант – перенести игру в Саранск.

    Поменять дату игры мы не можем, в Питере играть негде, в Москве тоже не получается, вариантов кроме Саранска у нас, по сути, больше нет. В ближайшее время лига должна собраться и решить, где будет проходить матч», – сказал Матюшенко.

    Поединок «Тосно» – «Рубин» состоится в субботу, 10 марта.

    Источник: Sport24

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    06.03.2018 12:51
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 марта 2018, 19:19

      Плохо когда нет собственного стадиона.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 6 марта 2018, 19:14

      ...а если в Испанию перенести и вход болельщикам сделать бесплатным?

      0
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 6 марта 2018, 17:37

      Надо играть в Калининграде, сделать бесплатный вход на матч)))

      0
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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. 6 марта 2018, 17:12

      Мужики,надо слетать и победить.Как в Хабаровске.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6098

      subbotaspartak 6 марта 2018, 17:07

      Бомжи 2.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 марта 2018, 16:55

      Так составлен календарь, что теперь у самих руководителей РФПЛ появилась головная боль и геморрой с переносами мест и дат проведения игр. А на болельщиков, руководители РФС и РФПЛ, болт забили.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 6 марта 2018, 16:32

      Мордва Великая посмотрит)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 6 марта 2018, 14:27

      ипать ближний свет...........главное, чтобы в Мордовских лесах их хан Сарумян не сожрал)

      0
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      Рейтинг: +67296

      portero 6 марта 2018, 14:27

      могли бы и перенести на 4 апреля, зачем снег месить

      1
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 6 марта 2018, 13:45

      Тосно надо вылетать в фнл и не мучиться не кому этот клуб не нужен. Кроме 2000 тыс человек

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