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    Матч «Амкар» — «Арсенал» начнется в 14:00

    Стало известно время начала матча 22-го тура чемпионата России, в котором встретятся «Амкар» и «Арсенал».

    Игра, которая должна была состояться в Перми, перенесена в Уфу и пройдет на стадионе «Нефтяник». Встреча состоится в пятницу, 9 марта. А начнется она в 14:00 по московскому времени.

    Напомним, что совместная комиссия РФС и РФПЛ по допуску футбольных полей с искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России, ранее признала газон стадиона «Звезда» в Перми не соответствующим принятым стандартам.

    Источник: ФК «Амкар»

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    06.03.2018 10:44
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 6 марта 2018, 11:00

      для кого б л я т ь футбол в этой стране)) одни мучения и страдания) матч в другом городе в будний день в 14:00. мдаааа. таким клубам как Амкар не место в РФПЛ, при всём уважении к пермякам.

      -2
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      Рейтинг: +691

      retiremen > VGreen 6 марта 2018, 11:07

      Согласен. Оставить только Зенит, Локомотив, Спартак и ЦСКА ну и один какой нибудь замухрышный клуб для издевательства. И клубу этому строго настрого запретить выигрывать или играть в ничью.

      5
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      Рейтинг: +1744

      Alex Y > retiremen 6 марта 2018, 11:10

      Мордовия, Балтика, Ротор у них есть отличные стадионы)

      3
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      ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > retiremen 6 марта 2018, 11:15

      Обиженный болела Зенита наверное,,,,,как это Амкар не прогнулся в Питере и дал бой,,обидно,,,,,вот желчь и прёт,,,,,,,

      3
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > retiremen 6 марта 2018, 11:17

      Вот смеху то будет)))

      0
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      Рейтинг: +1775

      VGreen > slavutiq70 6 марта 2018, 11:46

      нет, к Зениту никакого отношения не имею.
      желчи никакой нет, просто действительно не понимаю, зачем региону тратить деньги на профессиональный футбольный клуб, когда при этом нет ни нормального стадиона, ни инфраструктуры, и даже стадион не заполняется на матчи.
      Для чего и для кого это?
      лучше уж играть в ФНЛ и вкладывать деньги в детско-юношеский спорт, нежели страдать в РФПЛ, не имея достаточных денег

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