Матч «Амкар» — «Арсенал» начнется в 14:00

Стало известно время начала матча 22-го тура чемпионата России, в котором встретятся «Амкар» и «Арсенал».

Игра, которая должна была состояться в Перми, перенесена в Уфу и пройдет на стадионе «Нефтяник». Встреча состоится в пятницу, 9 марта. А начнется она в 14:00 по московскому времени.

Напомним, что совместная комиссия РФС и РФПЛ по допуску футбольных полей с искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России, ранее признала газон стадиона «Звезда» в Перми не соответствующим принятым стандартам.