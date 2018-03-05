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    Матч «Амкар» – «Арсенал» будет сыгран в Уфе

    Поединок 22-го тура РФПЛ «Амкар»«Арсенал» перенесен из Перми из-за несоответствия нормам искусственного газона стадиона «Звезда».

    «Перед февральской кубковой игрой Пермь посетила комиссия РФС, давшая добро на проведение матча. Однако после игры на стадионе «Звезда» побывала еще одна комиссия, и поле было признано не соответствующим стандартам по причине отсутствия на нем гранулята – синтетической крошки, необходимой для оптимальных характеристик поля. Это произошло по следующей причине: на протяжении всей зимы шла подготовка к матчу с «Авангардом», и со стадиона было вывезено порядка 4000 кубометров снега; наконец, перед этой игрой был обильный снегопад, в течение всего игрового дня трактор убирал с газона непрерывно падавший снег, и в результате поле лишилось некоторой части этого засыпного материала. В итоге, высота засыпки крошки оказалась ниже необходимой, что стало основанием для запрета на проведение матчей.

    По существующим технологиям, засыпать крошку можно только при плюсовой температуре и сухой погоде, так что исправить ситуацию в ближайшие дни не представляется возможным. Как только погодные условия позволят привести поле в надлежащее состояние, это будет сделано незамедлительно», – говорится в сообщении пресс-службы «Амкара».

    Отмечается, что встреча между пермской и тульской командами состоится 9 марта на резервном поле «Амкара» – стадионе «Нефтяник» в Уфе.

    Источник: ФК «Амкар»

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    05.03.2018 13:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 марта 2018, 15:37

      Вот вам и подкатила еще одна проблема.Скоро играть будет негде.

      1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 5 марта 2018, 15:02

      а как поле в Уфе??? и погода какая будет???

      0
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      Рейтинг: +102

      Shogun 5 марта 2018, 13:47

      В Екатеринбурге же манеж крытый есть, в чем проблема то

      3
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