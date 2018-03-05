Матч «Амкар» – «Арсенал» будет сыгран в Уфе

Поединок 22-го тура РФПЛ «Амкар» – «Арсенал» перенесен из Перми из-за несоответствия нормам искусственного газона стадиона «Звезда».

«Перед февральской кубковой игрой Пермь посетила комиссия РФС, давшая добро на проведение матча. Однако после игры на стадионе «Звезда» побывала еще одна комиссия, и поле было признано не соответствующим стандартам по причине отсутствия на нем гранулята – синтетической крошки, необходимой для оптимальных характеристик поля. Это произошло по следующей причине: на протяжении всей зимы шла подготовка к матчу с «Авангардом», и со стадиона было вывезено порядка 4000 кубометров снега; наконец, перед этой игрой был обильный снегопад, в течение всего игрового дня трактор убирал с газона непрерывно падавший снег, и в результате поле лишилось некоторой части этого засыпного материала. В итоге, высота засыпки крошки оказалась ниже необходимой, что стало основанием для запрета на проведение матчей.

По существующим технологиям, засыпать крошку можно только при плюсовой температуре и сухой погоде, так что исправить ситуацию в ближайшие дни не представляется возможным. Как только погодные условия позволят привести поле в надлежащее состояние, это будет сделано незамедлительно», – говорится в сообщении пресс-службы «Амкара».

Отмечается, что встреча между пермской и тульской командами состоится 9 марта на резервном поле «Амкара» – стадионе «Нефтяник» в Уфе.