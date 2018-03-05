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  • Канчельскис – о матче «Локомотива» и «Спартака»: «Играть в такую погоду – это просто катастрофа, издевательство над футболом!»

Канчельскис – о матче «Локомотива» и «Спартака»: «Играть в такую погоду – это просто катастрофа, издевательство над футболом!»

5 марта 2018, 15:35
9

Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис выразил непонимание, как футбольные власти допустили проведение матча 21-го тура РФПЛ «Локомотив»«Спартак» в снежную погоду. По его мнению, в таких условиях невозможно продемонстрировать мастерство и класс.

«В такую погоду просто нельзя играть в футбол. Разве при таких условиях может быть футбол? Это просто катастрофа! Но наши футбольные руководители, похоже, считают это нормальным явлением. Хотя сами, наверное, не играли в футбол. Видимо, поэтому и считают, что это нормально...

В такую погоду, на таком поле удивить и показать мастерство и класс невозможно. Это просто издевательство над футболом!» – сказал Канчельскис.

Организация главной игры месяца – бардак

«Локомотив» и «Спартак» сыграли матч за чемпионство. Или это была халтура?

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Канчельскис Андрей
Комментарии (9)
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bumer_moscow
1520255898
согласен. играть нужно в краснодаре сочи или грозном.
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VVM1964
1520257185
Трудно не согласиться .
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84aivengo
1520258858
ну а что делать ? манежей ведь нет
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victosha
1520259221
Так всегда и будет; удивляюсь, как ума хватило Крылья - Спартак перенести.
Ответить
BAIv
1520259384
ну надо же.. в РФС тебя надо ! может порядок наведешь
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DOCTOR PENALTY
1520260533
Всё по-нашему, всё через жопу!
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zigbert
1520264802
Здесь он прав.
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Par Mezan
1520265440
100%! Но это кому-то было нужно!
Ответить
OfaZavr
1520265578
наверное впервые полностью соглашусь с ним!
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