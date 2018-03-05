Канчельскис – о матче «Локомотива» и «Спартака»: «Играть в такую погоду – это просто катастрофа, издевательство над футболом!»

Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис выразил непонимание, как футбольные власти допустили проведение матча 21-го тура РФПЛ «Локомотив» – «Спартак» в снежную погоду. По его мнению, в таких условиях невозможно продемонстрировать мастерство и класс.

«В такую погоду просто нельзя играть в футбол. Разве при таких условиях может быть футбол? Это просто катастрофа! Но наши футбольные руководители, похоже, считают это нормальным явлением. Хотя сами, наверное, не играли в футбол. Видимо, поэтому и считают, что это нормально...

В такую погоду, на таком поле удивить и показать мастерство и класс невозможно. Это просто издевательство над футболом!» – сказал Канчельскис.

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