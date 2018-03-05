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    Канчельскис – о матче «Локомотива» и «Спартака»: «Играть в такую погоду – это просто катастрофа, издевательство над футболом!»

    Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис выразил непонимание, как футбольные власти допустили проведение матча 21-го тура РФПЛ «Локомотив»«Спартак» в снежную погоду. По его мнению, в таких условиях невозможно продемонстрировать мастерство и класс.

    «В такую погоду просто нельзя играть в футбол. Разве при таких условиях может быть футбол? Это просто катастрофа! Но наши футбольные руководители, похоже, считают это нормальным явлением. Хотя сами, наверное, не играли в футбол. Видимо, поэтому и считают, что это нормально...

    В такую погоду, на таком поле удивить и показать мастерство и класс невозможно. Это просто издевательство над футболом!» – сказал Канчельскис.

    Организация главной игры месяца – бардак

    «Локомотив» и «Спартак» сыграли матч за чемпионство. Или это была халтура?

    Источник: Rusfootball.info

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    05.03.2018 15:35
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 марта 2018, 18:59

      наверное впервые полностью соглашусь с ним!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 5 марта 2018, 18:57

      100%! Но это кому-то было нужно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 марта 2018, 18:46

      Здесь он прав.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 5 марта 2018, 17:35

      Всё по-нашему, всё через жопу!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 5 марта 2018, 17:16

      ну надо же.. в РФС тебя надо ! может порядок наведешь

      3
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      Рейтинг: +393

      victosha 5 марта 2018, 17:13

      Так всегда и будет; удивляюсь, как ума хватило Крылья - Спартак перенести.

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 5 марта 2018, 17:07

      ну а что делать ? манежей ведь нет

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 5 марта 2018, 16:18

      согласен. играть нужно в краснодаре сочи или грозном.

      1
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