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    «Локомотив» и «Спартак» сыграли матч за чемпионство. Или это была халтура?


    3.7
    Голосов: 13
    04.03.2018 18:25
    Одна из главных игр российского сезона прошла в атмосфере холодов.

    «Уберите от меня это животное!

    Российский футбол зимой – страшное зрелище. Только у нас могут неделю расчищать стадион всем самарским городом, а потом перенести кубковую игру на весну. Снегопады и морозы делают матчи непредсказуемыми, но точно не добавляют им привлекательности. Так получилось, что встреча первой и третьей команды чемпионата выпала на самое начало календарной весны. Если в этой игре решалась чемпионская интрига, то что-то с нашим футболом не так.

    Правда, даже в сложных условиях холода болельщики находили развлечения. Группа фанатов «Спартака» перебегала дорогу на красный свет, чтобы потом с криками скрываться от сигналивших полицейских. С 14:30 до 17:00 ближайшие к стадиону магазины приостановили продажу алкоголя, но любителей футбола это не остановило. Фанат «Спартака» забрался на большой сугроб и разговаривал с представителями конной полиции. «Уберите от меня это животное!» – нервно кричал мужчина. «Смотрите, он коня боится!» – рекламировал представление еще один остановившийся человек.

    Рядом со стадионом рабочими средствами шла фанатская война. Группы фанатов «Спартака» проходили мимо арены с флагами и распевали песни про любимый клуб. Гостевые болельщики оккупировали и знаменитый паровоз. Кто-то забирался прямо на него, другие просто фотографировались в стороне. В такой ситуации казалось, что болельщикам «Локомотива» не оставили места в их собственном доме. Они толпились в клубном магазине и разными средствами пытались согреться. Игру хотели сдвинуть из-за сильного снегопада, но по отношению ко всем собравшимся это было бы неправильно. «Если назначили сейчас, тогда и надо играть сейчас», – таково общее фанатское мнение.

    Как выживают команды?

    Если отбросить историю с холодом, все равно нельзя сказать, что оба клуба сейчас в оптимальном состоянии. «Спартак» потерял Джикию и Таски, поэтому пришлось привлекать в центр обороны арендованного у «Наполи» Максимовича. Серб дебютировал за клуб и сразу показал, почему больше не играет в Серии А. Сначала Никола махнул мимо мяча, из-за чего на карточку сел Ещенко. Потом сам Максимович в ненужном подкате снес Эдера. Два защитника «Спартака» сели на предупреждения уже в середине первого тайма. Слабости Максимовича можно связать со сложной адаптацией, но из-за этого «Локомотиву» нашлось больше свободы в контратаках.

    У команды Семина тоже есть проблемы. Фарфан и Ари подошли к матчу не в идеальных кондициях. Перуанец не попал в заявку, а бразильский нападающий остался на скамейке. Впереди у «Локомотива» выставлен мощный Эдер, который немного тормозил быстрые прорывы, но идеально подходил для такого зимнего футбола. «Локомотиву» по ситуации пришлось больше играть через фланги. «Спартак» же пытался построить футбол в центре поля, где соперника переигрывал. Вышло так себе у обоих.

    Если в игре по моментам и счету получилось равенство, то на трибунах агрессивнее действовал «Локомотив». Сначала красно-белых явно задела история с перфомансом, который запретил президент «Локомотива» Илья Геркус. «Хозяин вправе принимать свои решения. «Локомотив» никак это не мотивировал. Они просто боятся, что мы их обыграем, и делают все возможное, чтобы этого избежать», – рассуждал перед началом встречи директор фан-клуба «Спартака» Валентин Коршунов. Говорят, это было ответом «Спартаку» за первый круг. А уже в самом матче трибуны сделали выпад в сторону игроков. «Проститутки играют в «Спартаке», – скандировали болельщики «Локомотива», выставив плакаты Глушакова, Самедова и Ещенко. Выглядело дико, но подобное мы тоже уже наблюдали.

    По игре есть вопросы

    На 30-й секунде матча жестко влетел в газон Игорь Денисов. Потом партнер по команде врезался во вратаря «Спартака» Селихова. Большая часть встречи состояла из падений на ровном месте и взаимных ошибок. Погода сильно повлияла на качество игры, а футболисты все время рисковали получить травмы. В таком футболе сложно участвовать и болельщикам, и игрокам.

    Чемпионат России вообще возобновился тяжело. За шесть сыгранных матчей было забито только десять голов. Четыре из них случились в южном дерби «Краснодара» и «Ростова», где комфортные условия логично привели к хорошей результативности. «Локомотив» и «Спартак» мучительно добили нули на табло в матче, который завуалированно называли игрой за чемпионство.

    При более приятных раскладах и результат топовой встречи мог быть другим. Но это уже история совсем не про российский футбол.

    Текстовый онлайн матча «Локомотив» – «Спартак»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир.ру
    Рейтинг: 3.7 Голосов: 13
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    Комментарии48
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 6 марта 2018, 06:01

      спектакль, сраная постановка

      0
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 6 марта 2018, 00:06

      +++

      0
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 5 марта 2018, 11:26

      Локо-чемпион, вопрос только за сколько туров досрочно.. На второе ЛЧ место неожиданно вырвался Краснодар, очень желаю им пошуметь в ЛЧ...сейчас не факт, что Спартак или Зенит вообще попадут в туда и тем более в группу сразу..Для Зенита это очередной провальный сезон, сейчас всё больше уверен, что Семак посильнее Манчини будет..которому пора на чемоданы садится.. Спартак разочаровал-весной с первого матча..Ждем борьбу за 2-3 ЛЧ места..пусть победит сильнейший

      3
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 5 марта 2018, 10:56

      Смотрю коментарии, читаю посты и удивляюсь! Во первых ребят, кто ещё не понял ... мы в России живём, снег даже в марте это нормально! Во вторых, у нас что команды по снегу никогда не играли? почему такая реакция и ругань на всех подряд начиная от организаторов матча, заканчивая РФС? ! единственно, что не понравилось мяч таки действительно должен быть оранжевым в такую погоду! А то снег выпал и всё .... давайте крыши на всех стадионах строить! Весенний футбол никто не отменял, и не важно на снегу он будет или с грязевой кашей!

      1
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 5 марта 2018, 10:29

      То что происходило трудно назвать футболом

      1
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 5 марта 2018, 10:01

      Мучение на которое РФС и РФПЛ подтолкнуло команды ради сохранения своего лица и недопущения дальнейшего накала обстановки из-за отмены матчей....
      Лишь бы, как бы... Вынужденная халтура...
      А отмена трансляции усугубила и без того поганую обстановку...

      3
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      Рейтинг: +677

      vodomut 5 марта 2018, 08:58

      выпустить на поле тех баранов,которые выбирали осень-весна

      2
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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 5 марта 2018, 08:16

      В России футбол-зимний вид спорта

      2
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      Рейтинг: +915

      спанчес 5 марта 2018, 08:08

      пипец вы тупите красный цвет это цвет спартака потому мяч был жёлтый а не потому что красной краски не нашлось мяч покрасить

      0
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 5 марта 2018, 08:02

      Надо строить стадионы как в Питере - с крышей, там люди смотрят футбол без верхней одежды)) реабилитация после Петровского)))

      3
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      Рейтинг: +512

      gari69 > Артурка32 5 марта 2018, 09:52

      Как в Питере долго и дорого

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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 > gari69 5 марта 2018, 11:23

      да насрать .... из твоего кармана что ли?
      зато теперь там болельщикам и футболистам - футбол в удовольствие в любое время года

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