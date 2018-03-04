«Локомотив» и «Спартак» сыграли матч за чемпионство. Или это была халтура?

Одна из главных игр российского сезона прошла в атмосфере холодов.

«Уберите от меня это животное!

Российский футбол зимой – страшное зрелище. Только у нас могут неделю расчищать стадион всем самарским городом, а потом перенести кубковую игру на весну. Снегопады и морозы делают матчи непредсказуемыми, но точно не добавляют им привлекательности. Так получилось, что встреча первой и третьей команды чемпионата выпала на самое начало календарной весны. Если в этой игре решалась чемпионская интрига, то что-то с нашим футболом не так.

Правда, даже в сложных условиях холода болельщики находили развлечения. Группа фанатов «Спартака» перебегала дорогу на красный свет, чтобы потом с криками скрываться от сигналивших полицейских. С 14:30 до 17:00 ближайшие к стадиону магазины приостановили продажу алкоголя, но любителей футбола это не остановило. Фанат «Спартака» забрался на большой сугроб и разговаривал с представителями конной полиции. «Уберите от меня это животное!» – нервно кричал мужчина. «Смотрите, он коня боится!» – рекламировал представление еще один остановившийся человек.

Рядом со стадионом рабочими средствами шла фанатская война. Группы фанатов «Спартака» проходили мимо арены с флагами и распевали песни про любимый клуб. Гостевые болельщики оккупировали и знаменитый паровоз. Кто-то забирался прямо на него, другие просто фотографировались в стороне. В такой ситуации казалось, что болельщикам «Локомотива» не оставили места в их собственном доме. Они толпились в клубном магазине и разными средствами пытались согреться. Игру хотели сдвинуть из-за сильного снегопада, но по отношению ко всем собравшимся это было бы неправильно. «Если назначили сейчас, тогда и надо играть сейчас», – таково общее фанатское мнение.

Как выживают команды?

Если отбросить историю с холодом, все равно нельзя сказать, что оба клуба сейчас в оптимальном состоянии. «Спартак» потерял Джикию и Таски, поэтому пришлось привлекать в центр обороны арендованного у «Наполи» Максимовича. Серб дебютировал за клуб и сразу показал, почему больше не играет в Серии А. Сначала Никола махнул мимо мяча, из-за чего на карточку сел Ещенко. Потом сам Максимович в ненужном подкате снес Эдера. Два защитника «Спартака» сели на предупреждения уже в середине первого тайма. Слабости Максимовича можно связать со сложной адаптацией, но из-за этого «Локомотиву» нашлось больше свободы в контратаках.

У команды Семина тоже есть проблемы. Фарфан и Ари подошли к матчу не в идеальных кондициях. Перуанец не попал в заявку, а бразильский нападающий остался на скамейке. Впереди у «Локомотива» выставлен мощный Эдер, который немного тормозил быстрые прорывы, но идеально подходил для такого зимнего футбола. «Локомотиву» по ситуации пришлось больше играть через фланги. «Спартак» же пытался построить футбол в центре поля, где соперника переигрывал. Вышло так себе у обоих.

Если в игре по моментам и счету получилось равенство, то на трибунах агрессивнее действовал «Локомотив». Сначала красно-белых явно задела история с перфомансом, который запретил президент «Локомотива» Илья Геркус. «Хозяин вправе принимать свои решения. «Локомотив» никак это не мотивировал. Они просто боятся, что мы их обыграем, и делают все возможное, чтобы этого избежать», – рассуждал перед началом встречи директор фан-клуба «Спартака» Валентин Коршунов. Говорят, это было ответом «Спартаку» за первый круг. А уже в самом матче трибуны сделали выпад в сторону игроков. «Проститутки играют в «Спартаке», – скандировали болельщики «Локомотива», выставив плакаты Глушакова, Самедова и Ещенко. Выглядело дико, но подобное мы тоже уже наблюдали.

По игре есть вопросы

На 30-й секунде матча жестко влетел в газон Игорь Денисов. Потом партнер по команде врезался во вратаря «Спартака» Селихова. Большая часть встречи состояла из падений на ровном месте и взаимных ошибок. Погода сильно повлияла на качество игры, а футболисты все время рисковали получить травмы. В таком футболе сложно участвовать и болельщикам, и игрокам.

Чемпионат России вообще возобновился тяжело. За шесть сыгранных матчей было забито только десять голов. Четыре из них случились в южном дерби «Краснодара» и «Ростова», где комфортные условия логично привели к хорошей результативности. «Локомотив» и «Спартак» мучительно добили нули на табло в матче, который завуалированно называли игрой за чемпионство.

При более приятных раскладах и результат топовой встречи мог быть другим. Но это уже история совсем не про российский футбол.

Текстовый онлайн матча «Локомотив» – «Спартак»