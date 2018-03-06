Организация главной игры месяца – бардак

Матч «Локомотив» – «Спартак» разочаровал не только игрой.

Бардак с показом

Еще за неделю до этой игры случилось неожиданное: «Матч ТВ» отменил показ матча на общедоступном канале, внезапно поменяв политику. Рейтинговые матчи теперь будут платными, а из тура будут показаны две игры с заведомо меньшим интересом. Гнева было много, поскольку к топовым матчам на канале все давно привыкли, а резкая смена политики всего за неделю до старта чемпионата толком не оставляет времени для выбора. Проблемы не касаются лишь тех, у кого подключен канал «Наш футбол», где показывают все матчи.

Позже «Матч ТВ» предложил альтернативный вариант – заполнить анкету на сайте с указанием имени, даты рождения, платформы для просмотра матчей, после чего присылал на электронный адрес код доступа и ссылку для просмотра. Как оказалось, кто-то ссылку до сих пор не получил, у кого-то трансляция прервалась в перерыве и больше не запустилась. Проблемы были и у людей, которые платили за онлайн-трансляцию.

При этом в перерыве «Матч ТВ» сначала написал о проблемах с рассылкой кодов доступа, но затем удалил твит и объявил об открытии трансляции для всех пользователей «в связи с многочисленными просьбами».

twit text — Дмитрий Христич (@dima_leemon) 4 марта 2018 г.

В общем, мало кому удалось посмотреть футбол в интернете без сбоев и нервов.

Бардак с мячом

Но даже те, кто смотрел игру по телевизору, не испытали никакого комфорта от просмотра. От сложных погодных условий никуда не деться, но футболисты играли желтым мячом в снегу все 90 минут. Телезрителям пришлось тщательно напрягать зрение, но и при этом мяч был виден далеко не всегда.

«Спорт-Экспресс» сообщил, что лига закупала у Nike мячи только желтого и белого цветов, красного и оранжевого там не было. Поэтому по контракту другими мячами играть просто нельзя. О том, что в России матчи могут проходить и в снегопад, никто не подумал.

Впрочем, глава РФПЛ Сергей Прядкин другого мнения: «Мне сейчас телевизионщики задавали вопрос. Мяч, который сегодня использовался, предназначен именно для зимы. Он желтого цвета и бывает оранжевый. Я смотрел моменты по телевизору, в принципе, он различимый, и все ясно. Мы справились. Все было видно».

Ну, тогда ладно.

Бардак на трибунах

Перформанс фанатов «Спартака» запретили в ответ на запрет провокационного баннера «Локомотива» перед игрой первого круга. Глушакова, Самедова и Ещенко оскорбляли болельщики «Локо», но президент клуба Илья Геркус заявил, что фанаты были «грубоваты, но прекрасны». При этом спартаковские фанаты подожгли кресла за воротами «Локомотива», пожар пришлось тушить минут десять.

Как обычно, принципиальный матч в России – без ожидания праздника футбола, но со злобой и обидой на соперника. Но если так было всегда, то организация проведения матча и показа ее в интернете – разочаровали очень сильно. Как и то, что происходило на поле.

«Локомотив» и «Спартак» сыграли матч за чемпионство. Или это была халтура?

Прядкин: «Матч «Локомотив» – «Спартак»? По телевизору все было видно»