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    Организация главной игры месяца – бардак


    4.5
    Голосов: 4
    06.03.2018 00:00
    Матч «Локомотив» – «Спартак» разочаровал не только игрой.

    Бардак с показом

    Еще за неделю до этой игры случилось неожиданное: «Матч ТВ» отменил показ матча на общедоступном канале, внезапно поменяв политику. Рейтинговые матчи теперь будут платными, а из тура будут показаны две игры с заведомо меньшим интересом. Гнева было много, поскольку к топовым матчам на канале все давно привыкли, а резкая смена политики всего за неделю до старта чемпионата толком не оставляет времени для выбора. Проблемы не касаются лишь тех, у кого подключен канал «Наш футбол», где показывают все матчи.

    Позже «Матч ТВ» предложил альтернативный вариант – заполнить анкету на сайте с указанием имени, даты рождения, платформы для просмотра матчей, после чего присылал на электронный адрес код доступа и ссылку для просмотра. Как оказалось, кто-то ссылку до сих пор не получил, у кого-то трансляция прервалась в перерыве и больше не запустилась. Проблемы были и у людей, которые платили за онлайн-трансляцию.

    При этом в перерыве «Матч ТВ» сначала написал о проблемах с рассылкой кодов доступа, но затем удалил твит и объявил об открытии трансляции для всех пользователей «в связи с многочисленными просьбами».

    В общем, мало кому удалось посмотреть футбол в интернете без сбоев и нервов.

    Бардак с мячом

    Но даже те, кто смотрел игру по телевизору, не испытали никакого комфорта от просмотра. От сложных погодных условий никуда не деться, но футболисты играли желтым мячом в снегу все 90 минут. Телезрителям пришлось тщательно напрягать зрение, но и при этом мяч был виден далеко не всегда.

    «Спорт-Экспресс» сообщил, что лига закупала у Nike мячи только желтого и белого цветов, красного и оранжевого там не было. Поэтому по контракту другими мячами играть просто нельзя. О том, что в России матчи могут проходить и в снегопад, никто не подумал.

    Впрочем, глава РФПЛ Сергей Прядкин другого мнения: «Мне сейчас телевизионщики задавали вопрос. Мяч, который сегодня использовался, предназначен именно для зимы. Он желтого цвета и бывает оранжевый. Я смотрел моменты по телевизору, в принципе, он различимый, и все ясно. Мы справились. Все было видно».

    Ну, тогда ладно.

    Бардак на трибунах

    Перформанс фанатов «Спартака» запретили в ответ на запрет провокационного баннера «Локомотива» перед игрой первого круга. Глушакова, Самедова и Ещенко оскорбляли болельщики «Локо», но президент клуба Илья Геркус заявил, что фанаты были «грубоваты, но прекрасны». При этом спартаковские фанаты подожгли кресла за воротами «Локомотива», пожар пришлось тушить минут десять.

    Как обычно, принципиальный матч в России – без ожидания праздника футбола, но со злобой и обидой на соперника. Но если так было всегда, то организация проведения матча и показа ее в интернете – разочаровали очень сильно. Как и то, что происходило на поле.

    «Локомотив» и «Спартак» сыграли матч за чемпионство. Или это была халтура?

    Прядкин: «Матч «Локомотив» – «Спартак»? По телевизору все было видно»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир.ру
    Рейтинг: 4.5 Голосов: 4
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +26

      Vonakh 7 марта 2018, 15:59

      Почему у нас в спорте одни уроды. Переходим на Весна - Осень и все будет в порядке.

      0
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      Рейтинг: +8836

      vladik12 6 марта 2018, 08:04

      Кстати, с верхнего яруса этого недостадиона мяч был виден прекрасно.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > vladik12 6 марта 2018, 19:09

      Стадион нормальный, просто это ты недовладик.

      2
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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 6 марта 2018, 08:02

      Такова российская жизнь.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +677

      vodomut 6 марта 2018, 07:37

      мудко развёл бардак

      0
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 6 марта 2018, 07:04

      Это обычное состояние всей нашей страны.

      0
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      Рейтинг: +305

      Strig 6 марта 2018, 06:34

      Если есть спутниковая антенна, 219 рэ в месяц - мелочь, а вот если нет... но фурсенковские евроформаты осень- весна - просто дебилизм!

      1
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      Рейтинг: +979

      TUMS 6 марта 2018, 00:15

      "Молодцы" на Матч ТВ, "правильной дорогой идете товарищи". В нашей стране у всех же есть возможность посмотреть футбол...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +100743

      zigbert 5 марта 2018, 22:04

      Куда ни кинь всюду клин.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 5 марта 2018, 21:44

      Правило №1 содрать побольше бабла со всех, пропаганда спорта, основная задача Матч - ТВ почему-то забыта....

      4
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      ...
      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. > Егор Велунов 6 марта 2018, 17:05

      Из 4-х матчей в воскресенье не показали ни одного.ПОЗОР.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 марта 2018, 19:29

      да уж... в своем репертуаре все причастные к организации матча...

      4
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