Прядкин: «Матч «Локомотив» – «Спартак»? По телевизору все было видно»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин остался доволен организацией матча 21-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Спартаком» (0:0). Он подчеркнул, что мяч было нормально видно в телетрансляции.

– Не стоило ли все-таки отменить матч?

– Сегодня не было таких пожеланий ни от кого. Мне с утра докладывали все работники, в том числе лиги. Я благодарен сотрудникам «Локомотива» за работу. У нас с «Арсеналом» схожая ситуация, в Хабаровске. Там прошел циклон, и было все засыпано снегом. И мы очень благодарны работникам стадиона, что они справились и матч прошел. Все находились в равных условиях, поэтому не стоит ни на кого обижаться.

– Мяч практически не было видно по телетрансляции…

– Мне сейчас телевизионщики задавали вопрос. Мяч, который сегодня использовался, предназначен именно для зимы. Он желтого цвета и бывает оранжевый. Я смотрел моменты по телевизору, в принципе, он различимый и все ясно. У нас была предварительная договоренность с инспектором матча Сергеем Зуевым, что если поле заметет, то мы делаем техническую остановку для его расчистки.

– Так поле заметало.

– Ничего. Мы справились. Все было видно.

«Локомотив» и «Спартак» сыграли матч за чемпионство. Или это была халтура?