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  • Прядкин: «Матч «Локомотив» – «Спартак»? По телевизору все было видно»

Прядкин: «Матч «Локомотив» – «Спартак»? По телевизору все было видно»

4 марта 2018, 23:27
45

Президент РФПЛ Сергей Прядкин остался доволен организацией матча 21-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Спартаком» (0:0). Он подчеркнул, что мяч было нормально видно в телетрансляции.

– Не стоило ли все-таки отменить матч?

– Сегодня не было таких пожеланий ни от кого. Мне с утра докладывали все работники, в том числе лиги. Я благодарен сотрудникам «Локомотива» за работу. У нас с «Арсеналом» схожая ситуация, в Хабаровске. Там прошел циклон, и было все засыпано снегом. И мы очень благодарны работникам стадиона, что они справились и матч прошел. Все находились в равных условиях, поэтому не стоит ни на кого обижаться.

– Мяч практически не было видно по телетрансляции…

– Мне сейчас телевизионщики задавали вопрос. Мяч, который сегодня использовался, предназначен именно для зимы. Он желтого цвета и бывает оранжевый. Я смотрел моменты по телевизору, в принципе, он различимый и все ясно. У нас была предварительная договоренность с инспектором матча Сергеем Зуевым, что если поле заметет, то мы делаем техническую остановку для его расчистки.

– Так поле заметало.

– Ничего. Мы справились. Все было видно.

«Локомотив» и «Спартак» сыграли матч за чемпионство. Или это была халтура?

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Прядкин Сергей
Комментарии (45)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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anatolich72
1520195427
Оно, что другой матч смотрело,похоже этот человек неизлечимо болен.
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insider_retro
1520195588
Попытка культурно обойти бездарность планирования календаря... Все довольны, мяч видно, персонал стадиона падал от усталости, но справился... В общем, все в экстазе - дальше продолжим в том же духе!))))
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Eddyson
1520196555
Если барин сказал, что было видно, значится, так оно и было. Тем паче, даже наверняка, это был не простой мяч, а разработанный корпорацией Роснано: степень оранжевости у него зависит от уровня заснеженности поля. И если кому-то его все-таки не было видно: значит смотрели с нарушением авторских прав и к вам завтра выедет Роскомнадзор, если дороги не заметет, опять-таки.
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nbv
1520197066
вот дебил. Я не то что мяч , я команду локомотив на поле не видел. Казалось что спартак с неведимками играл в футбол. А мяч было видно только когда был повтор при увеличении в 100%. В таких условиях нельзя было проводить матч. Ни какого удовольствия я не получил смотря этот матч
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VVM1964
1520199096
Ну что тут можно сказать , кроме как вернуться к произведению В.Шукшина - " ну не пахнет тут газом " - СДОХНЕМ , НО ВИНЫ НЕ ПРИЗНАЕМ . .
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Аид666
1520217262
слить матч на платник и не найти красный мяч... собственно показательная работа чиновников)))
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Viper for CSKA
1520221609
Похоже, что он какой то другой матч смотрел
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SPARTAK 85
1520224032
Что мы хотим от нашего футбола с такими руководителями. Всем было не видно, а ему видно. Смотрел он, ага.
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АРИЕЦ2008
1520227390
Да он СВЯТОЙ!!! Он видит то,что простым смертным не видно...
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OfaZavr
1520233289
я не знаю каким он местом смотрел, но многие болельщики соглашаются во мнение что мяч толком видно не было да и качество футбола в таких условиях соответствующее.
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