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    Прядкин: «Матч «Локомотив» – «Спартак»? По телевизору все было видно»

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин остался доволен организацией матча 21-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Спартаком» (0:0). Он подчеркнул, что мяч было нормально видно в телетрансляции.

    – Не стоило ли все-таки отменить матч?

    – Сегодня не было таких пожеланий ни от кого. Мне с утра докладывали все работники, в том числе лиги. Я благодарен сотрудникам «Локомотива» за работу. У нас с «Арсеналом» схожая ситуация, в Хабаровске. Там прошел циклон, и было все засыпано снегом. И мы очень благодарны работникам стадиона, что они справились и матч прошел. Все находились в равных условиях, поэтому не стоит ни на кого обижаться.

    – Мяч практически не было видно по телетрансляции…

    – Мне сейчас телевизионщики задавали вопрос. Мяч, который сегодня использовался, предназначен именно для зимы. Он желтого цвета и бывает оранжевый. Я смотрел моменты по телевизору, в принципе, он различимый и все ясно. У нас была предварительная договоренность с инспектором матча Сергеем Зуевым, что если поле заметет, то мы делаем техническую остановку для его расчистки.

    – Так поле заметало.

    – Ничего. Мы справились. Все было видно.

    «Локомотив» и «Спартак» сыграли матч за чемпионство. Или это была халтура?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.03.2018 23:27
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +820

      diktatop 5 марта 2018, 12:27

      просто мудак)))

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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 5 марта 2018, 11:26

      "Всевидящее око" президента РФПЛ. А мы то, простые смертные , думали что футбол - это для болельщиков.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 марта 2018, 10:01

      я не знаю каким он местом смотрел, но многие болельщики соглашаются во мнение что мяч толком видно не было да и качество футбола в таких условиях соответствующее.

      5
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 марта 2018, 09:53

      Человек потерял ориентировку, ему говорят "черное" а он твердит "белое".У нас уже была эта практика играть на снегу красным мячом. И что теперь - очередное новшество.

      3
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      Рейтинг: +839

      Князев 5 марта 2018, 09:49

      Честь мундира... Нихрена мяча не было видно, игра угадывалась по движению футболистов. ЭТО ЛЕТНИЙ ВИД СПОРТА!!! Раньше играли зимой футболисты, но в русский хоккей. И мяч там видно, хоть и маленький. Как можно руководить таким популярным видом спорта без мозгов? Оказывается можно, только сколько ещё травм будет у игроков???

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 марта 2018, 09:34

      Вот и Прядкин подтвердил, что специалисты по футболу не могут пробить эти
      бетонные, без мозгов головы. Весна, начались видения и слухи. Пора им в
      психбольницу.

      2
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      Рейтинг: +37

      Venegant 5 марта 2018, 09:15

      Лгун. Пока у руля будут такие личности не видать нашему футболу чего то стоящего.
      Я все могу понять и что календарь насыщеный и что матчи надо ставить в начаде марта, но неужели нельзя было войти в диалог с руководством спартака и цска на момент стройки стадионов и договорится о раздвижной крыше? Зато можно смело говорить про "мяч который видно" и "поле которое не заметает" и класть денежку в карман.
      Путин поставь Шойгу ответственным. Может тогда что нибудь наладится

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Venegant 5 марта 2018, 09:43

      Да, только не Шойгу, это такой же дебил, Нужно выделить деньги
      из бюджета на оснащение стадионов Локомотива, Спартака, ЦСКА
      и Динамо крышами, как у Зенита. И строить стадионы с крышами
      и нормальной инфраструктурой в крупных городах России.

      0
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      Рейтинг: +297

      АРИЕЦ2008 5 марта 2018, 08:23

      Да он СВЯТОЙ!!! Он видит то,что простым смертным не видно...

      5
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 5 марта 2018, 07:29

      Таких идиотских ответов я давно не читал и не слышал.Вся страна помимо того, что с геморроем должна была искать трансляцию, так ещё и не видела мяч, а Прядкин единственный человек, который его видел))
      Либо ему скотчем к **..у телевизор примотали, либо он не смотрел матч вообще!

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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 5 марта 2018, 07:27

      Что мы хотим от нашего футбола с такими руководителями. Всем было не видно, а ему видно. Смотрел он, ага.

      5
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      Рейтинг: +820

      diktatop > SPARTAK 85 5 марта 2018, 12:29

      у него поди плазма стоит размером со стену в твоей квартире)))

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