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    Сборные Коста-Рики, Англии и Кореи попросили власти Санкт-Петербурга оградить тренировочные базы шестиметровым забором

    Сборные Коста-Рики, Англии и Южной Кореи, которые будут базироваться во время чемпионата мира-2018 в Санкт-Петербурге, обратились к властям города с просьбой возвести вокруг тренировочных площадок забор высотой шесть метров.

    «В рамках обращения от оргкомитета чемпионата мира в Комитет по строительству поступила просьба рассмотреть возможность установить заборное ограждение высотой не менее шести метров, дабы оградить тренирующихся от посторонних глаз.

    Эти требования не входят в перечень требований ФИФА. Сейчас в комитете рассматривают возможность установки таких заграждений... В настоящее высота ограждений составляет два метра», – сообщил исполняющий обязанности первого заместителя председателя комитета по строительству Санкт-Петербурга Сергей Климов.

    Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11-ти российских городах.

    Источник: ТАСС

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    05.03.2018 15:15
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +742

      Makaweli 8 марта 2018, 22:17

      Да весь Питер пусть огродят 50 метровым забором, чтоб всякие сушки типа базовой и собчак не вылезли

      1
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 6 марта 2018, 23:00

      А то прибегут хакеры расисты, будут выкрикивать лозунги против ЛГБТ , пить водку в шапке ушанке и танцевать с медведями.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 5 марта 2018, 21:28

      Для гарантии надо семиметровые заборы поставить. У нас хорошие прыгуны с шестом в стране.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 5 марта 2018, 19:25

      З...у им на воротник!

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 марта 2018, 18:57

      ага, а еще снайперов на вышках поставить и чуть кто пойдет ближе чем на 10 метров сразу стрелять на поражение))

      4
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      Рейтинг: +567

      LAY394 5 марта 2018, 18:56

      В крестах им нумера подобрать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 марта 2018, 18:42

      А не хотите ли великую китайскую стену?

      7
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      Рейтинг: +6098

      subbotaspartak 5 марта 2018, 18:41

      Да, наши ракеты шестиметровый забор не осилят.
      (А может они свою талерантность за забором прячут?
      А там друг друга... хомячат)

      2
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      Рейтинг: +415

      uS_Number oNe 5 марта 2018, 17:55

      И ещё колючей проволокой забор обтянуть, чтоб наверняка!

      1
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      Рейтинг: +6098

      subbotaspartak > uS_Number oNe 5 марта 2018, 18:37

      И 220В

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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru > subbotaspartak 7 марта 2018, 20:00

      ...220w маловато будет,надо 380 или больше.

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 5 марта 2018, 17:39

      Оградить их забором и устроить гладиаторские игры...главное, чтоб без негров, иначе обвинят в расизме.

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