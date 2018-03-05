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  • Сборные Коста-Рики, Англии и Кореи попросили власти Санкт-Петербурга оградить тренировочные базы шестиметровым забором

Сборные Коста-Рики, Англии и Кореи попросили власти Санкт-Петербурга оградить тренировочные базы шестиметровым забором

5 марта 2018, 15:15
34

Сборные Коста-Рики, Англии и Южной Кореи, которые будут базироваться во время чемпионата мира-2018 в Санкт-Петербурге, обратились к властям города с просьбой возвести вокруг тренировочных площадок забор высотой шесть метров.

«В рамках обращения от оргкомитета чемпионата мира в Комитет по строительству поступила просьба рассмотреть возможность установить заборное ограждение высотой не менее шести метров, дабы оградить тренирующихся от посторонних глаз.

Эти требования не входят в перечень требований ФИФА. Сейчас в комитете рассматривают возможность установки таких заграждений... В настоящее высота ограждений составляет два метра», – сообщил исполняющий обязанности первого заместителя председателя комитета по строительству Санкт-Петербурга Сергей Климов.

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11-ти российских городах.

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Англия Коста-Рика Южная Корея
Комментарии (34)
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zatonn
1520253065
"В рамках обращения от оргкомитета чемпионата мира в Комитет по строительству поступила просьба рассмотреть возможность установить заборное ограждение высотой не менее шести метров, дабы оградить тренирующихся от посторонних глаз" Так а дронов они не боятся?
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insider_retro
1520253154
У наших чиновников заборы в загородных резиденциях и то ниже... Поэтому такие завышенные требования - это, прям, неуважение к нашей номенклатуре и табели о рангах по возведению заборов...))
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Сильвербой
1520253780
Полоумные обезьяны! Обнесите их колючей проволокой!!!
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Manilov
1520253899
Ха, салаги! Зенит в ответ вокруг своей базы 12-метровый забор отгрохает. Нашли с кем заборами меряться! ;)
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Shogun
1520254436
Колючка, ежи, мины, снайперы и ракетные установки - ЛЕГКО
Ответить
Татарин за ЦСКА
1520254562
хех,есть такое место в РФ-Бутырская тюрь.....ой,тренеровочная зона))))
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Dimon 007
1520255633
А что все ожидали?! Мы дикари и к этому стоит привыкать... Не стоит рассказывать как у нас хорошо и безопасно на стадионах и что можно приходить с детьми... А то как ЧМ начнётся, всё будет понятно....
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Михас007
1520255733
ДАВАЙ ЛУЧШЕ 15 МЕТРОВ
Ответить
zigbert
1520264546
А не хотите ли великую китайскую стену?
Ответить
Tostao
1520267121
З...у им на воротник!
Ответить
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