Сборные Коста-Рики, Англии и Кореи попросили власти Санкт-Петербурга оградить тренировочные базы шестиметровым забором

Сборные Коста-Рики, Англии и Южной Кореи, которые будут базироваться во время чемпионата мира-2018 в Санкт-Петербурге, обратились к властям города с просьбой возвести вокруг тренировочных площадок забор высотой шесть метров.

«В рамках обращения от оргкомитета чемпионата мира в Комитет по строительству поступила просьба рассмотреть возможность установить заборное ограждение высотой не менее шести метров, дабы оградить тренирующихся от посторонних глаз.

Эти требования не входят в перечень требований ФИФА. Сейчас в комитете рассматривают возможность установки таких заграждений... В настоящее высота ограждений составляет два метра», – сообщил исполняющий обязанности первого заместителя председателя комитета по строительству Санкт-Петербурга Сергей Климов.

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11-ти российских городах.