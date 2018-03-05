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  • Кроос и Модрич вошли в заявку «Реала» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ»

Кроос и Модрич вошли в заявку «Реала» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ»

5 марта 2018, 14:15
11

«Реал» на своем официальном сайте опубликовал заявку на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ»​. Отметим присутствие в списке полузащитников Луки Модрича и Тони Крооса, не принимавших участие в последних играх сливочных из-за проблем со здоровьем.

Вратари: Кейлор Навас, Кико Касилья, Лука Зидан.

Защитники: Даниэль Карвахаль, Хесус Вальехо, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо, Марсело, Тео Эрнандес, Ашраф Хакими.

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Маркос Льоренте, Марко Асенсио, Иско, Матео Ковачич, Даниэль Себальос, Гарет Бэйл.

Нападающие: Криштиану Роналду, Карим Бензема, Лукас Васкес, Борха Майораль.

Поединок «ПСЖ» – «Реал» состоится во вторник, 6 марта. Начало – в 22:45 по московскому времени. В первой встрече в Мадриде «галактикос» одержали победу со счетом 3:1.

Источник: ФК «Реал»
Лига чемпионов ПСЖ Реал Кроос Тони Модрич Лука
Комментарии (11)
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Татарин за ЦСКА
1520248946
Мощно,но ....
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hevbn 28
1520253465
Ну и хорошо, а то без них это было бы немного не то.Жду очень яркого матча.
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zigbert
1520255033
Реал с полной ответственностью подходит к матчу с ПСЖ. Шутить с французами опасно.
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Макс Cуарес
1520256622
3:2 победа ПСЖ
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simoron81
1520257596
будет супер матч, обе забьют или обе ТБ 1,5
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nelez
1520282726
Реал будет играть вторым номером , то ест от обороны. Надо скоростного Асенсио и Бейла в основу. Надеемся После матча радоваться будет мадридисты.
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Vistavas
1520318487
Такое чувство, что уважаемый тренер Реала, приютил кого то из родственников на скамеечке ))) А вообще, верим в победу сильнейших, то есть Мадридцев )))
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