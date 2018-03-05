Кроос и Модрич вошли в заявку «Реала» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ»

«Реал» на своем официальном сайте опубликовал заявку на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ»​. Отметим присутствие в списке полузащитников Луки Модрича и Тони Крооса, не принимавших участие в последних играх сливочных из-за проблем со здоровьем.

Вратари: Кейлор Навас, Кико Касилья, Лука Зидан.

Защитники: Даниэль Карвахаль, Хесус Вальехо, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо, Марсело, Тео Эрнандес, Ашраф Хакими.

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Маркос Льоренте, Марко Асенсио, Иско, Матео Ковачич, Даниэль Себальос, Гарет Бэйл.

Нападающие: Криштиану Роналду, Карим Бензема, Лукас Васкес, Борха Майораль.

Поединок «ПСЖ» – «Реал» состоится во вторник, 6 марта. Начало – в 22:45 по московскому времени. В первой встрече в Мадриде «галактикос» одержали победу со счетом 3:1.