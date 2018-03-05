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    Кроос и Модрич вошли в заявку «Реала» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ»

    «Реал» на своем официальном сайте опубликовал заявку на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ»​. Отметим присутствие в списке полузащитников Луки Модрича и Тони Крооса, не принимавших участие в последних играх сливочных из-за проблем со здоровьем.

    Вратари: Кейлор Навас, Кико Касилья, Лука Зидан.

    Защитники: Даниэль Карвахаль, Хесус Вальехо, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо, Марсело, Тео Эрнандес, Ашраф Хакими.

    Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Маркос Льоренте, Марко Асенсио, Иско, Матео Ковачич, Даниэль Себальос, Гарет Бэйл.

    Нападающие: Криштиану Роналду, Карим Бензема, Лукас Васкес, Борха Майораль.

    Поединок «ПСЖ» – «Реал» состоится во вторник, 6 марта. Начало – в 22:45 по московскому времени. В первой встрече в Мадриде «галактикос» одержали победу со счетом 3:1.

    Источник: ФК «Реал»

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    05.03.2018 14:15
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +302

      Vistavas 6 марта 2018, 09:41

      Такое чувство, что уважаемый тренер Реала, приютил кого то из родственников на скамеечке ))) А вообще, верим в победу сильнейших, то есть Мадридцев )))

      1
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      Рейтинг: +617

      nelez 5 марта 2018, 23:45

      Реал будет играть вторым номером , то ест от обороны. Надо скоростного Асенсио и Бейла в основу. Надеемся После матча радоваться будет мадридисты.

      0
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      Рейтинг: +351

      simoron81 5 марта 2018, 16:46

      будет супер матч, обе забьют или обе ТБ 1,5

      0
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      Рейтинг: +10

      Макс Cуарес 5 марта 2018, 16:30

      3:2 победа ПСЖ

      -1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 марта 2018, 16:03

      Реал с полной ответственностью подходит к матчу с ПСЖ. Шутить с французами опасно.

      3
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 5 марта 2018, 15:37

      Ну и хорошо, а то без них это было бы немного не то.Жду очень яркого матча.

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 5 марта 2018, 14:22

      Мощно,но ....

      3
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      Рейтинг: +2909

      zatonn > Татарин за ЦСКА 5 марта 2018, 14:30

      Думаете, не вынесут ПСЖ с разницей в три или более мяча? Я уверен, что вынесут!

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > zatonn 5 марта 2018, 14:36

      Давай на ты!!!Думаю,что Реал будет играть от обороны большую часть времени,а это черевато последствиями,ПСЖ с Барселоной недавно это показали!!!

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      Рейтинг: +2909

      zatonn > Татарин за ЦСКА 5 марта 2018, 14:54

      ПСЖ вынужден будет раскрываться. А контратаковать Реал умеет. А уж если у Роналду попрёт, то парижанам с ЛЧ в этом сезоне можно будет попрощаться.

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > zatonn 5 марта 2018, 15:19

      Дай то Бог конечно.Если всё так и будет,то всё для "сливочных" закончится благополучно!!!!

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