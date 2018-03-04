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  • Дмитрий Комбаров – о погоде во время матча с «Локо»: «Было жарко, я аж вспотел»

Дмитрий Комбаров – о погоде во время матча с «Локо»: «Было жарко, я аж вспотел»

4 марта 2018, 22:41
3

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал результат матча 21-го тура РФПЛ против «Локомотива» (0:0).

«Играть ли в такую погоду – хороший вопрос. Выбора нет, потому что если переносить дерби, то после этого пришлось бы переносить еще два-три матча. Погода обещает быть такой же холодной. Куда их засунуть — проблема. Но это реалии нашего климата.

В таких условиях тяжело раскрыть свой потенциал. Снега много, мяч скользкий, и он не летит, а как ледышка. Но все играют в одинаковых условиях, нечего жаловаться. Ха, да это в Самаре было холодно, а с «Локо» даже жарко. Я аж вспотел.

Конечно, мы рассчитывали на большее, выходили играть на победу. Если взять моменты «Локомотива» в первом тайме, то это два штрафных. Фернандеш хорошо их исполняет. Но это не комбинационная игра, а стандартные положения.

Мы же создавали моменты через пас. У Самедова был момент, когда Игнатьев вытащил из пустых ворот. В первом тайме шла равная игра, во втором мы имели преимущество», – сказал Комбаров.

«Локомотив» и «Спартак» сыграли матч за чемпионство. Или это была халтура?

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Комбаров Дмитрий
Комментарии (3)
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prezent2017
1520201410
«Было жарко, я аж вспотел». А толку - ноль!
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zigbert
1520229244
Все правильно выбора нет и переносить матчи на более поздний срок нет смысла.Еще хорошо что не пошел большой снегопад,игру вообще могли остановить в любой момент.Трудно будет всем командам,зима не унимается.О перипетии матча Комбаров пожалуй сказал все по делу.
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OfaZavr
1520232796
это точно, в таких условиях практически невозможно показать все на что способны и хотелось бы конечно такой матч как Палыч сказал проводить в конце апреля или начале мая.
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