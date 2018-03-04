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    Дмитрий Комбаров – о погоде во время матча с «Локо»: «Было жарко, я аж вспотел»

    Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал результат матча 21-го тура РФПЛ против «Локомотива» (0:0).

    «Играть ли в такую погоду – хороший вопрос. Выбора нет, потому что если переносить дерби, то после этого пришлось бы переносить еще два-три матча. Погода обещает быть такой же холодной. Куда их засунуть — проблема. Но это реалии нашего климата.

    В таких условиях тяжело раскрыть свой потенциал. Снега много, мяч скользкий, и он не летит, а как ледышка. Но все играют в одинаковых условиях, нечего жаловаться. Ха, да это в Самаре было холодно, а с «Локо» даже жарко. Я аж вспотел.

    Конечно, мы рассчитывали на большее, выходили играть на победу. Если взять моменты «Локомотива» в первом тайме, то это два штрафных. Фернандеш хорошо их исполняет. Но это не комбинационная игра, а стандартные положения.

    Мы же создавали моменты через пас. У Самедова был момент, когда Игнатьев вытащил из пустых ворот. В первом тайме шла равная игра, во втором мы имели преимущество», – сказал Комбаров.

    «Локомотив» и «Спартак» сыграли матч за чемпионство. Или это была халтура?

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.03.2018 22:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 марта 2018, 09:53

      это точно, в таких условиях практически невозможно показать все на что способны и хотелось бы конечно такой матч как Палыч сказал проводить в конце апреля или начале мая.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 марта 2018, 08:54

      Все правильно выбора нет и переносить матчи на более поздний срок нет смысла.Еще хорошо что не пошел большой снегопад,игру вообще могли остановить в любой момент.Трудно будет всем командам,зима не унимается.О перипетии матча Комбаров пожалуй сказал все по делу.

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 марта 2018, 01:10

      «Было жарко, я аж вспотел». А толку - ноль!

      -1
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