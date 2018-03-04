Дмитрий Комбаров – о погоде во время матча с «Локо»: «Было жарко, я аж вспотел»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал результат матча 21-го тура РФПЛ против «Локомотива» (0:0).

«Играть ли в такую погоду – хороший вопрос. Выбора нет, потому что если переносить дерби, то после этого пришлось бы переносить еще два-три матча. Погода обещает быть такой же холодной. Куда их засунуть — проблема. Но это реалии нашего климата.

В таких условиях тяжело раскрыть свой потенциал. Снега много, мяч скользкий, и он не летит, а как ледышка. Но все играют в одинаковых условиях, нечего жаловаться. Ха, да это в Самаре было холодно, а с «Локо» даже жарко. Я аж вспотел.

Конечно, мы рассчитывали на большее, выходили играть на победу. Если взять моменты «Локомотива» в первом тайме, то это два штрафных. Фернандеш хорошо их исполняет. Но это не комбинационная игра, а стандартные положения.

Мы же создавали моменты через пас. У Самедова был момент, когда Игнатьев вытащил из пустых ворот. В первом тайме шла равная игра, во втором мы имели преимущество», – сказал Комбаров.

«Локомотив» и «Спартак» сыграли матч за чемпионство. Или это была халтура?