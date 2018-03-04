Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ЦСКА после травмы Васина хотел вернуть из аренды Чернова

    ЦСКА зимой хотел вернуть защитника «Урала» Никиту Чернова. Об этом сообщил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

    Напомним, что 22-летний россиянин выступает за екатеринбургский клуб на правах аренды.

    «У нас было желание вернуть Чернова из «Урала», но сам Никита до травмы Васина просил оставить его в Екатеринбурге для получения игровой практики. Поэтому решили не пытаться.

    Кроме того, опция возврата действовала до определенного срока и было не совсем корректно по отношению к «Уралу» в последний день трансферного окна пытаться забрать игрока. Они имели все основания для отказа», – сообщил Бабаев.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.03.2018 08:27
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 4 марта 2018, 13:19

      нужен деф

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +288

      Obi Wan 4 марта 2018, 09:33

      Ни о чём...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11