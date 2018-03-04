ЦСКА после травмы Васина хотел вернуть из аренды Чернова

ЦСКА зимой хотел вернуть защитника «Урала» Никиту Чернова. Об этом сообщил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

Напомним, что 22-летний россиянин выступает за екатеринбургский клуб на правах аренды.

«У нас было желание вернуть Чернова из «Урала», но сам Никита до травмы Васина просил оставить его в Екатеринбурге для получения игровой практики. Поэтому решили не пытаться.

Кроме того, опция возврата действовала до определенного срока и было не совсем корректно по отношению к «Уралу» в последний день трансферного окна пытаться забрать игрока. Они имели все основания для отказа», – сообщил Бабаев.