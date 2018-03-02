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    «Милан» и «Интер» поспорят за Видаля

    В феврале «Бомбардир» писал о скором уходе полузащитника Артуро Видаля из «Баварии». Считается, что чилиец решил уйти из-за договоренности мюнхенцев по покупке Леона Горецки.

    Согласно Calciomercato, на 30-летнего хавбека претендуют «Милан» и «Интер».

    Напомним, с 2011 по 2015 год Видаль выступал за «Ювентус».

    В текущем сезоне игрок принял участие в 30 играх всех турниров, отметившись шестью голами и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его в 35 миллионов евро. Текущий контракт футболиста с «Баварией» истекает с июне 2019 года.

    Источник: Calciomercato

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    02.03.2018 13:41
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: -15

      АХМАТ95 2 марта 2018, 16:24

      Он выберит ИНТЕР

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -205

      SKS6891 2 марта 2018, 13:43

      Ну конечно же в Милан.

      -2
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