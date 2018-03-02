«Милан» и «Интер» поспорят за Видаля

В феврале «Бомбардир» писал о скором уходе полузащитника Артуро Видаля из «Баварии». Считается, что чилиец решил уйти из-за договоренности мюнхенцев по покупке Леона Горецки.

Согласно Calciomercato, на 30-летнего хавбека претендуют «Милан» и «Интер».

Напомним, с 2011 по 2015 год Видаль выступал за «Ювентус».

В текущем сезоне игрок принял участие в 30 играх всех турниров, отметившись шестью голами и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его в 35 миллионов евро. Текущий контракт футболиста с «Баварией» истекает с июне 2019 года.