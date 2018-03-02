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«Милан» и «Интер» поспорят за Видаля

2 марта 2018, 13:41
2

В феврале «Бомбардир» писал о скором уходе полузащитника Артуро Видаля из «Баварии». Считается, что чилиец решил уйти из-за договоренности мюнхенцев по покупке Леона Горецки.

Согласно Calciomercato, на 30-летнего хавбека претендуют «Милан» и «Интер».

Напомним, с 2011 по 2015 год Видаль выступал за «Ювентус».

В текущем сезоне игрок принял участие в 30 играх всех турниров, отметившись шестью голами и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его в 35 миллионов евро. Текущий контракт футболиста с «Баварией» истекает с июне 2019 года.

Источник: Calciomercato
Германия. Бундеслига Италия. Серия А Бавария Чили Интер Милан Видаль Артуро
Комментарии (2)
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SKS6891
1519987421
Ну конечно же в Милан.
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АХМАТ95
1519997060
Он выберит ИНТЕР
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