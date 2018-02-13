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    Видаль покинет «Баварию» из-за прихода Горецки

    Руководство мюнхенской «Баварии» планирует избавиться от полузащитника Артуро Видаля по окончании текущего сезона. Известно, что в услугах чилийского футболиста заинтересован «Челси».

    Его действующий контракт с немецким клубом рассчитан до середины 2019 года. Сам 30-летний футболист не планирует менять клубную прописку. В клубе же считают, что с приходом летом полузащитника «Шальке-04» Леона Горецки, нет смысла держать в составе Видаля.

    Источник: Bild

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    13.02.2018 08:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 13 февраля 2018, 14:01

      Если клуб начинает стоить новую команду, то уходить надо быстрее, тем более в Челси. А если это просто капризы вспыльчивого Видаля, то уходить глупо.

      1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 13 февраля 2018, 09:42

      Инфа уровня "одна баба сказала"))

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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 13 февраля 2018, 08:06

      И ПРАВИЛЬНО!!!
      Бавария должна быть, прежде всего, немецкой! Базовым клубом для сборной! Приятно, что они там прозрели и медленно, но верно избавляются от наследия Гвардьолы и перестраивают команду на прежний лад, с упором на немцев.

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