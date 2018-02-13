Видаль покинет «Баварию» из-за прихода Горецки

Руководство мюнхенской «Баварии» планирует избавиться от полузащитника Артуро Видаля по окончании текущего сезона. Известно, что в услугах чилийского футболиста заинтересован «Челси».

Его действующий контракт с немецким клубом рассчитан до середины 2019 года. Сам 30-летний футболист не планирует менять клубную прописку. В клубе же считают, что с приходом летом полузащитника «Шальке-04» Леона Горецки, нет смысла держать в составе Видаля.