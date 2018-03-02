Ловчев: «Погребняк забил? Это его работа»

Известный российский футбольный эксперт Евгений Ловчев не видит ничего необычного в том, что новичок «Тосно» нападающий Павел Погребняк после возвращения на поле стал забивать. Он уверен, что этому способствует и личность главного тренера команды Дмитрия Парфенова.

«Многие обсуждают новость, что Погребняк забил за «Тосно» и вывел команду в полуфинал Кубка России. Что в этом удивительного? Он форвард, его работа забивать. Сейчас он судится с «Динамо», но я не в плане осуждения, это жизнь. Я знаю только один случай, когда человек уходил из клуба и не требовал компенсации. Это Станислав Черчесов. Он мне сам рассказывал, что когда уходил из «Спартака», а фактически его уходили, не стал настаивать на выплате компенсации.

Я хочу рассказать историю, после которой у меня остался камень на душе. Мне надо было расстаться с двумя футболистами мини-футбольного «Спартака», а у них были действующие контракты. Мы уехали на сборы, а мне позвонили, что эти ребята в Москве сегодня сыграют за «Мытищи» в товарищеском матче. Я сказал: «Езжайте туда и запишите на видео». На основании этого я стал их увольнять, но ребята подали в комиссию по разрешению споров. Комиссия приняла сторону футболистов. Но вопрос не в этом, а в том, что после этого я чувствовал себя не очень хорошо, потому что такими методами пытался уволить футболистов. Один из них Горин, был заслуженным мастером спорта. В общем, камень на душе остался после той истории.

Насколько я понимаю, у «Динамо» с Погребняком примерно похожая ситуация. Паша куда-то уехал, кажется, в Италию на футбол, а «Динамо» в этом время играло. Хотя Павла к составу никто не собирался близко подпускать, «Динамо» за это зацепилось.

Дима Парфенов в него поверил, пригласил. Хотя очевидно, что лучшие годы Погребняка были в «Зените», а не в Англии, где он играл больше в первой лиге.

Про Парфенова пару слов хотел бы сказать. Когда он пришел в «Тосно», у него не было звезд, но он их сам растит. Сейчас двух его лучших футболистов пригласили «Зенит» и «Динамо». Дима сам был заметным игроком. Я хорошо Диму знаю, он был едва ли не единственным из состава большого «Спартака», кто регулярно ходил на матчи мини-футбольного «Спартака», когда я там работал. Но дело не в этом. Могу сказать, что Дима обладает еще очень хорошими человеческими качествами. Думаю, это ему помогает находить общий язык с таким сложившимся футболистом, как Погребняк», – считает Ловчев.

Матч 1/4 финала «Тосно» – «Луч-Энергия» завершился со счетом 2:1. В полуфинале представители Ленинградской области встретятся с победителем пары «Крылья Советов» – «Спартак».