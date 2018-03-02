Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ловчев: «Погребняк забил? Это его работа»

2 марта 2018, 06:41
6

Известный российский футбольный эксперт Евгений Ловчев не видит ничего необычного в том, что новичок «Тосно» нападающий Павел Погребняк после возвращения на поле стал забивать. Он уверен, что этому способствует и личность главного тренера команды Дмитрия Парфенова.

«Многие обсуждают новость, что Погребняк забил за «Тосно» и вывел команду в полуфинал Кубка России. Что в этом удивительного? Он форвард, его работа забивать. Сейчас он судится с «Динамо», но я не в плане осуждения, это жизнь. Я знаю только один случай, когда человек уходил из клуба и не требовал компенсации. Это Станислав Черчесов. Он мне сам рассказывал, что когда уходил из «Спартака», а фактически его уходили, не стал настаивать на выплате компенсации.

Я хочу рассказать историю, после которой у меня остался камень на душе. Мне надо было расстаться с двумя футболистами мини-футбольного «Спартака», а у них были действующие контракты. Мы уехали на сборы, а мне позвонили, что эти ребята в Москве сегодня сыграют за «Мытищи» в товарищеском матче. Я сказал: «Езжайте туда и запишите на видео». На основании этого я стал их увольнять, но ребята подали в комиссию по разрешению споров. Комиссия приняла сторону футболистов. Но вопрос не в этом, а в том, что после этого я чувствовал себя не очень хорошо, потому что такими методами пытался уволить футболистов. Один из них Горин, был заслуженным мастером спорта. В общем, камень на душе остался после той истории.

Насколько я понимаю, у «Динамо» с Погребняком примерно похожая ситуация. Паша куда-то уехал, кажется, в Италию на футбол, а «Динамо» в этом время играло. Хотя Павла к составу никто не собирался близко подпускать, «Динамо» за это зацепилось.

Дима Парфенов в него поверил, пригласил. Хотя очевидно, что лучшие годы Погребняка были в «Зените», а не в Англии, где он играл больше в первой лиге.

Про Парфенова пару слов хотел бы сказать. Когда он пришел в «Тосно», у него не было звезд, но он их сам растит. Сейчас двух его лучших футболистов пригласили «Зенит» и «Динамо». Дима сам был заметным игроком. Я хорошо Диму знаю, он был едва ли не единственным из состава большого «Спартака», кто регулярно ходил на матчи мини-футбольного «Спартака», когда я там работал. Но дело не в этом. Могу сказать, что Дима обладает еще очень хорошими человеческими качествами. Думаю, это ему помогает находить общий язык с таким сложившимся футболистом, как Погребняк», – считает Ловчев.

Матч 1/4 финала «Тосно» – «Луч-Энергия» завершился со счетом 2:1. В полуфинале представители Ленинградской области встретятся с победителем пары «Крылья Советов» – «Спартак».

Источник: «Советский спорт»
Россия. Кубок Тосно Погребняк Павел Черчесов Станислав Парфенов Дмитрий Ловчев Евгений
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Боцман59rus
1519963677
павлик давно забил
Ответить
пряник929
1519963895
Стимул, Паша...
Ответить
directorpg
1519965676
А что должен делать нападающий?
Ответить
нейтральныйкакникто
1519966147
Забил мяч , и сразу -СТАЛ ЗАБИВАТЬ. О качестве выполняемой им работы можно будет судить на финише сезона,
Ответить
XaXatyn
1519966348
Решил забить для разнообразия
Ответить
zigbert
1519981812
Конечно забить можно по разному.
Ответить
Главные новости
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
23:38
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
23:13
1
РПЛ. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
22:49
23
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
22:41
3
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
22:13
10
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
22:08
4
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
21:57
3
Мусиала потерял сознание второй раз за три дня
21:41
2
Обращение ЦСКА к болельщикам после домашнего поражения от «Акрона»
21:35
7
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
21:15
9
Все новости
Все новости
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
23:25
Кубок России. Гол Мелкадзе помог «Ахмату» справиться с «Факелом» (2:1)
22:57
«Так нельзя просто!»: ЦСКА взбесил ветерана матчем против «Акрона»
22:30
2
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
22:08
4
Обращение ЦСКА к болельщикам после домашнего поражения от «Акрона»
21:35
7
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
20:40
4
Кубок России. ЦСКА дома в большинстве уступил «Акрону» (0:1)
20:29
28
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
17:59
15
РФС составил расписание матчей клубов РПЛ в Кубке России в октябре и ноябре
13:39
Батраков приехал на матч «Локомотива» с «Ростовом»
11:56
2
Где смотреть матч «Динамо» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 19 августа 2026
09:53
Где смотреть матч «Рубин» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 19 августа 2026
09:51
1
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 19 августа 2026
09:48
Назначены судьи на 2-й тур Пути РПЛ Кубка России
Вчера, 14:50
3
Где смотреть матч «Ахмат» – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 18 августа 2026
Вчера, 10:15
Где смотреть матч «Ростов» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 18 августа 2026
Вчера, 10:13
Где смотреть матч ЦСКА – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 18 августа 2026
Вчера, 10:11
Где смотреть матч «Родина» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 18 августа 2026
Вчера, 10:09
Андронов отреагировал на мнения, что «Спартак-Нальчик» и «Алания» сыграли кубковый договорняк
14 августа
1
Определились все пары 3-го раунда Пути регионов Кубка России
13 августа
«Спартак-Нальчик» совершил безумный камбэк в Кубке России
13 августа
5
Автогол Набабкина привел к вылету команды Басты из Кубка России
12 августа
3
«2DROTS» вышли в 3-й раунд Пути регионов Кубка России, «БроукБойз» без Смолова вылетели
12 августа
1
Медведев собирается сыграть в Кубке России в 73 года
12 августа
4
Команда Мусагалиева вылетела из Кубка России, пропустив на 93-й минуте
11 августа
72-летний депутат побил рекорд Кубка России, принадлежавший Медведеву
11 августа
7
Два клуба обратились в ЭСК РФС
11 августа
1
Смолов не сыграет в Кубке России по пяти причинам
11 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+