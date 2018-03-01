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    Президент «Амкара»: «Директора клуба решили уйти после поражения в Кубке. Хочу их отговорить»

    Президент «Амкара» Геннадий Шилов прокомментировал ситуацию с уходом из клуба лиц, занимающих ведущие должности.

    Ранее Гаджи Гаджиев сказал, что вопрос о его уходе с поста главного тренера уже решен. Позиции генерального директора Игоря Резвухина и исполнительного директора Дениса Маслова пока неизвестны.

    «Действительно, Резвухин и Маслов хотят покинуть клуб. Но я буду уговаривать их остаться. Пока они не уходят. Есть еще две недели, чтобы уговорить их остаться в клубе. Они решили уйти из-за поражения в Кубке России от «Авангарда». Были определeнные надежды на Кубок России, но команда не смогла победить. Теперь они приняли решение уйти, но я хочу их отговорить», — сказал Шилов.

    В турнирной таблице РФПЛ «Амкар» занимает 14 место.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.03.2018 18:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 2 марта 2018, 00:11

      Игрочишки тупые топчутся как слоны, причем тут директора?

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 1 марта 2018, 19:46

      Еще одна нормальная команда разваливается, отсутствие финансирования ведет к общему падению российского футбола...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3461

      acor94 1 марта 2018, 18:38

      у них был шанс через победу в кубке попасть в ЛЕ, может с поиском спонсора было бы проще, а теперь все. Скорее всего команд вылетит и обонкротится

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