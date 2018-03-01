Президент «Амкара»: «Директора клуба решили уйти после поражения в Кубке. Хочу их отговорить»

Президент «Амкара» Геннадий Шилов прокомментировал ситуацию с уходом из клуба лиц, занимающих ведущие должности.

Ранее Гаджи Гаджиев сказал, что вопрос о его уходе с поста главного тренера уже решен. Позиции генерального директора Игоря Резвухина и исполнительного директора Дениса Маслова пока неизвестны.

«Действительно, Резвухин и Маслов хотят покинуть клуб. Но я буду уговаривать их остаться. Пока они не уходят. Есть еще две недели, чтобы уговорить их остаться в клубе. Они решили уйти из-за поражения в Кубке России от «Авангарда». Были определeнные надежды на Кубок России, но команда не смогла победить. Теперь они приняли решение уйти, но я хочу их отговорить», — сказал Шилов.

В турнирной таблице РФПЛ «Амкар» занимает 14 место.