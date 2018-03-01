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  • Президент «Амкара»: «Директора клуба решили уйти после поражения в Кубке. Хочу их отговорить»

Президент «Амкара»: «Директора клуба решили уйти после поражения в Кубке. Хочу их отговорить»

1 марта 2018, 18:15
3

Президент «Амкара» Геннадий Шилов прокомментировал ситуацию с уходом из клуба лиц, занимающих ведущие должности.

Ранее Гаджи Гаджиев сказал, что вопрос о его уходе с поста главного тренера уже решен. Позиции генерального директора Игоря Резвухина и исполнительного директора Дениса Маслова пока неизвестны.

«Действительно, Резвухин и Маслов хотят покинуть клуб. Но я буду уговаривать их остаться. Пока они не уходят. Есть еще две недели, чтобы уговорить их остаться в клубе. Они решили уйти из-за поражения в Кубке России от «Авангарда». Были определeнные надежды на Кубок России, но команда не смогла победить. Теперь они приняли решение уйти, но я хочу их отговорить», — сказал Шилов.

В турнирной таблице РФПЛ «Амкар» занимает 14 место.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь
Комментарии (3)
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acor94
1519918732
у них был шанс через победу в кубке попасть в ЛЕ, может с поиском спонсора было бы проще, а теперь все. Скорее всего команд вылетит и обонкротится
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a-rakhmatov
1519922819
Еще одна нормальная команда разваливается, отсутствие финансирования ведет к общему падению российского футбола...
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paracetamol
1519938669
Игрочишки тупые топчутся как слоны, причем тут директора?
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