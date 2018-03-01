Гаджиев: «Вопрос с моим уходом из «Амкара» уже решен»

Гаджи Гаджиев прокомментировал возможный уход с должности главного тренера «Амкара».

«Вопрос о моем уходе уже решен. Осталось уладить формальности. Что касается ухода Дениса Маслова (исполнительного директора – прим. «Бомбардира»), то мне об этом неизвестно. Но могу сказать, что без него клуб пропадет», — сказал Гаджиев.

Ранее «Бомбардир» писал о том, что президент «Амкара» Геннадий Шилов прибыл на тренировочную базу, что переубедить Гаджиева.

После 20 туров чемпионата России пермский клуб занимает 14 место в турнирной таблице.