Гаджиев: «Вопрос с моим уходом из «Амкара» уже решен»

Гаджиеву надо сказать спасибо за его работу в Амкаре, команда не плохо смотрелась.Не хотелось бы что бы из за финансовых проблем она прекратила свое существование.
Гаджи Гаджиев прокомментировал возможный уход с должности главного тренера «Амкара».
«Вопрос о моем уходе уже решен. Осталось уладить формальности. Что касается ухода Дениса Маслова (исполнительного директора – прим. «Бомбардира»), то мне об этом неизвестно. Но могу сказать, что без него клуб пропадет», — сказал Гаджиев.
Ранее «Бомбардир» писал о том, что президент «Амкара» Геннадий Шилов прибыл на тренировочную базу, что переубедить Гаджиева.
После 20 туров чемпионата России пермский клуб занимает 14 место в турнирной таблице.