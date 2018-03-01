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    Гаджиев: «Вопрос с моим уходом из «Амкара» уже решен»

    Гаджи Гаджиев прокомментировал возможный уход с должности главного тренера «Амкара».

    «Вопрос о моем уходе уже решен. Осталось уладить формальности. Что касается ухода Дениса Маслова (исполнительного директора – прим. «Бомбардира»), то мне об этом неизвестно. Но могу сказать, что без него клуб пропадет», — сказал Гаджиев.

    Ранее «Бомбардир» писал о том, что президент «Амкара» Геннадий Шилов прибыл на тренировочную базу, что переубедить Гаджиева.

    После 20 туров чемпионата России пермский клуб занимает 14 место в турнирной таблице.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.03.2018 15:03
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 1 марта 2018, 23:03

      Гаджиеву надо сказать спасибо за его работу в Амкаре, команда не плохо смотрелась.Не хотелось бы что бы из за финансовых проблем она прекратила свое существование.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1101

      edw7777 1 марта 2018, 18:51

      Хоть бы переубедил!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 1 марта 2018, 17:11

      Очень плохая новость для Амкара !

      3
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 1 марта 2018, 16:07

      Гаджиев не видит дальнейшего развития клуба, и тихо мирно покидает клуб,которому предстоит биться за выживание.Финансы тоже играют не маловажную роль,для тренера живущего футболом.Как Амкар справиться со своими проблемами ,тоже имеет интерес,но хочется не потерять этот крепенький клуб.Удачи и успеха.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 1 марта 2018, 15:32

      Ну и,что Г. Шилов переубедил Г. Гаджиева или нет? Если нет, то очень плохо
      для Амкара.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +317

      Дед Сергей 1 марта 2018, 15:30

      Отставка Гаджиева будет означать только то, что руководство края сливает Амкар в ФНЛ. В этой ситуации жаль только Пермяков любящих футбол.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy 1 марта 2018, 15:15

      Видимо клуб пойдет по пути сатурна и москвы

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +60

      Mr.R.D 1 марта 2018, 15:08

      Удачи Амкару !

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 1 марта 2018, 15:07

      Ясно

      1
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