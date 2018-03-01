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Гаджиев: «Вопрос с моим уходом из «Амкара» уже решен»

1 марта 2018, 15:03
9

Гаджи Гаджиев прокомментировал возможный уход с должности главного тренера «Амкара».

«Вопрос о моем уходе уже решен. Осталось уладить формальности. Что касается ухода Дениса Маслова (исполнительного директора – прим. «Бомбардира»), то мне об этом неизвестно. Но могу сказать, что без него клуб пропадет», — сказал Гаджиев.

Ранее «Бомбардир» писал о том, что президент «Амкара» Геннадий Шилов прибыл на тренировочную базу, что переубедить Гаджиева.

После 20 туров чемпионата России пермский клуб занимает 14 место в турнирной таблице.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Гаджиев Гаджи
Комментарии (9)
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Татарин за ЦСКА
1519906060
Ясно
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Mr.R.D
1519906135
Удачи Амкару !
Ответить
Dimka_Foxy
1519906541
Видимо клуб пойдет по пути сатурна и москвы
Ответить
Дед Сергей
1519907409
Отставка Гаджиева будет означать только то, что руководство края сливает Амкар в ФНЛ. В этой ситуации жаль только Пермяков любящих футбол.
Ответить
vladimir-7
1519907568
Ну и,что Г. Шилов переубедил Г. Гаджиева или нет? Если нет, то очень плохо для Амкара.
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fanchik
1519909639
Гаджиев не видит дальнейшего развития клуба, и тихо мирно покидает клуб,которому предстоит биться за выживание.Финансы тоже играют не маловажную роль,для тренера живущего футболом.Как Амкар справиться со своими проблемами ,тоже имеет интерес,но хочется не потерять этот крепенький клуб.Удачи и успеха.
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dok66
1519913467
Очень плохая новость для Амкара !
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edw7777
1519919470
Хоть бы переубедил!
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zigbert
1519934601
Гаджиеву надо сказать спасибо за его работу в Амкаре, команда не плохо смотрелась.Не хотелось бы что бы из за финансовых проблем она прекратила свое существование.
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