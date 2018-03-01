Семин – о переносе матча в Самаре: «Играть в мороз опасно, но почему другие клубы проводили матчи в таких условиях?»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о переносе матча 1/4 финала Кубка России «Крылья Советов» – «Спартак».

Напомним, представители красно-белых приняли решение не выпускать команду на поле после замера температуры на приборе, показавшем -15. Самарский клуб позже отметил, что был готов выйти на поле.

«Я поздравляю руководителей «Спартака», которые смогли защитить и отстоять интересы своих футболистов. Играть в такой мороз действительно опасно!

Почему же игроки «Локомотива», «ЦСКА», «Амкара», «Авангарда», «СКА-Хабаровск» вынуждены были провести матчи в неприемлемых условиях?» – написал специалист в инстаграме.

Железнодорожники выбыли из Кубка в сентябре, уступив «Крыльям Советов» со счетом 2:3.