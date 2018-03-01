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  • Семин – о переносе матча в Самаре: «Играть в мороз опасно, но почему другие клубы проводили матчи в таких условиях?»

Семин – о переносе матча в Самаре: «Играть в мороз опасно, но почему другие клубы проводили матчи в таких условиях?»

1 марта 2018, 12:42
64

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о переносе матча 1/4 финала Кубка России «Крылья Советов»«Спартак».

Напомним, представители красно-белых приняли решение не выпускать команду на поле после замера температуры на приборе, показавшем -15. Самарский клуб позже отметил, что был готов выйти на поле.

«Я поздравляю руководителей «Спартака», которые смогли защитить и отстоять интересы своих футболистов. Играть в такой мороз действительно опасно!

Почему же игроки «Локомотива», «ЦСКА», «Амкара», «Авангарда», «СКА-Хабаровск» вынуждены были провести матчи в неприемлемых условиях?» – написал специалист в инстаграме.

Железнодорожники выбыли из Кубка в сентябре, уступив «Крыльям Советов» со счетом 2:3.

Источник: Instagram
Россия. Кубок Локомотив Спартак Крылья Советов Семин Юрий
Комментарии (64)
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acer2003
1519897542
Поддерживаю Палыча во всех словах ! Такой футбол нам не нужен !!!! Нужно было переносить все матчи и не создавать прецедент ! Вся вина на федерации
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OfaZavr
1519897592
видимо потому что плохо отстаивали свою позицию)
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_Marqella_
1519897924
Помнится как Сёмин ныл когда в Хабаровск ездил при минусе играть...
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VVM1964
1519897954
Вот совершенно согласен с Семиным - надо не Спартаку претензии предъявлять , а тем кто не сумел побеспокоиться о своих футболистах и кому плевать в каких условиях они играют и на болельщиков кстати тоже .
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alexivanof197
1519898074
ЦСКА в Хабаровске потерял ,если не ошибаюсь,2 игроков...этого мало для того чтоб в такую погоду не играть? сколько ж со стороны Локо посыпится дерьма,если они не обыграют Спартак ?
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Татарин за ЦСКА
1519899361
татаааам,нашелся ещё один умный человек.Всё по делу сказал
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Чикомас
1519900691
Не удивлюсь, если календарь на следующий год будет составлен так же. Те же самые идиоты у руля....
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Shogun
1519904867
Так -13 и -14 это не -15, все по-чесноку
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Bulat Sultanov
1519913314
Сёмин - кретин. Спартак не играл, потому что любая команда может отказаться от игры при -15 и ниже градусов. Другие команды могли сделать то же самое, но им по.уй на своих же игроков
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Shogun
1519914946
Протокол заседания В дни проведения матчей установилась морозная погода. Температура во время игры «СКА-Хабаровск» — «Шинник» достигла —15° С, оба соперника согласились провести матч, игра «Амкар» — «Авангард» проходила при температуре —14° С. Перед матчем «Тосно» — «Луч-Энергия» температура была —13° С. 28 февраля игра «Крылья Советов» — «Спартак» была отменена за час до начала, температура составляла —15° С. Одна из команд воспользовалась своим правом не выходить на поле. Встреча ориентировочно перенесена на 4 апреля. И вы уже зае...али ныть
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