Семин – о переносе матча в Самаре: «Играть в мороз опасно, но почему другие клубы проводили матчи в таких условиях?»

То,что наконец-то у нас начали отменять матчи по правилам УЕФА будет серьезным сигналом для РФС и составителям нелепого календаря игр,а впредь послужит примером для других команд,которым небезразлично здоровье футболистов и болельщиков! Некоторые возразят,мол и при минус 20 играли и ничего-только вот кому нужны подобные "подвиги"?
Понимаю,что так обычно рассуждает молодежь,которая еще не понимает,что спустя годы за промерзшие ноги и не только за них,придется расплачиваться здоровьем!
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о переносе матча 1/4 финала Кубка России «Крылья Советов» – «Спартак».
Напомним, представители красно-белых приняли решение не выпускать команду на поле после замера температуры на приборе, показавшем -15. Самарский клуб позже отметил, что был готов выйти на поле.
«Я поздравляю руководителей «Спартака», которые смогли защитить и отстоять интересы своих футболистов. Играть в такой мороз действительно опасно!
Почему же игроки «Локомотива», «ЦСКА», «Амкара», «Авангарда», «СКА-Хабаровск» вынуждены были провести матчи в неприемлемых условиях?» – написал специалист в инстаграме.
Железнодорожники выбыли из Кубка в сентябре, уступив «Крыльям Советов» со счетом 2:3.