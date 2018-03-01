Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Семин – о переносе матча в Самаре: «Играть в мороз опасно, но почему другие клубы проводили матчи в таких условиях?»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о переносе матча 1/4 финала Кубка России «Крылья Советов»«Спартак».

    Напомним, представители красно-белых приняли решение не выпускать команду на поле после замера температуры на приборе, показавшем -15. Самарский клуб позже отметил, что был готов выйти на поле.

    «Я поздравляю руководителей «Спартака», которые смогли защитить и отстоять интересы своих футболистов. Играть в такой мороз действительно опасно!

    Почему же игроки «Локомотива», «ЦСКА», «Амкара», «Авангарда», «СКА-Хабаровск» вынуждены были провести матчи в неприемлемых условиях?» – написал специалист в инстаграме.

    Железнодорожники выбыли из Кубка в сентябре, уступив «Крыльям Советов» со счетом 2:3.

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.03.2018 12:42
    Рекомендуем
    Комментарии58
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2863

      nemolod 2 марта 2018, 10:37

      То,что наконец-то у нас начали отменять матчи по правилам УЕФА будет серьезным сигналом для РФС и составителям нелепого календаря игр,а впредь послужит примером для других команд,которым небезразлично здоровье футболистов и болельщиков! Некоторые возразят,мол и при минус 20 играли и ничего-только вот кому нужны подобные "подвиги"?
      Понимаю,что так обычно рассуждает молодежь,которая еще не понимает,что спустя годы за промерзшие ноги и не только за них,придется расплачиваться здоровьем!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +678

      Пастырь 1 марта 2018, 23:01

      Очень уважаю Семина и считаю, что его слова нельзя коверкать и трактовать по-своему. Я уверен, что речь шла о всем календаре, когда командам приходится играть в ужасных условиях. Хотя доля сожаления и может присутствовать в его словах.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 1 марта 2018, 18:06

      Молодцы руководители Спартака, которые добились переноса матча. Может быть это только начало и другие клубы тоже начнут использовать положения регламента РФС? Ведь используют свою право на перенос матча в связи играми в ЛЕ. Уральцы это охотно подтвердят.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 1 марта 2018, 17:58

      Хороший вопрос, Палыч!!! Только задавать его надо своему руководству!!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 1 марта 2018, 17:35

      Протокол заседания

      В дни проведения матчей установилась морозная погода. Температура во время игры «СКА-Хабаровск» — «Шинник» достигла —15° С, оба соперника согласились провести матч, игра «Амкар» — «Авангард» проходила при температуре —14° С. Перед матчем «Тосно» — «Луч-Энергия» температура была —13° С. 28 февраля игра «Крылья Советов» — «Спартак» была отменена за час до начала, температура составляла —15° С. Одна из команд воспользовалась своим правом не выходить на поле. Встреча ориентировочно перенесена на 4 апреля.

      И вы уже зае...али ныть

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI > Shogun 1 марта 2018, 17:58

      Сходи подрочи демон
      ****** писать

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > все_будет_AUDI 1 марта 2018, 18:05

      Кастрат и ты тут

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 1 марта 2018, 17:29

      если бы руководство ЛОКО в Хабаровске не вывело игроков на поле, то им бы засчитали бы техническое поражение, а здесь только перенос игры. Двойные стандарты, однако.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      Bulat Sultanov 1 марта 2018, 17:08

      Сёмин - кретин. Спартак не играл, потому что любая команда может отказаться от игры при -15 и ниже градусов. Другие команды могли сделать то же самое, но им по.уй на своих же игроков

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > Bulat Sultanov 1 марта 2018, 17:30

      Если хочешь увидеть кретина- посмотри в зеркало.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +62

      Bulat Sultanov > VVM1964 1 марта 2018, 19:27

      А к чему же тогда его вопрос? "Почему же игроки «Локомотива», «ЦСКА», «Амкара», «Авангарда», «СКА-Хабаровск» вынуждены были провести матчи в неприемлемых условиях?" Опять этот бред, что все равны, а Спартак ровнее.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 1 марта 2018, 16:50

      Вопрос не в том, что другие команды играли, а в том, что не играл "Спартак". Не одобряю, в принципе, матчей в такую погоду, но матч "Спартака" отменили только из-за того, что это "Спартак". Его всеми силами сейчас будут беречь, холить и лелеять, пытаясь протащить в чемпионы. А остальные пусть ломают ноги на т.н. "футбольных полях" при "пекле" в - 15 градусов. Ведь понятно, что теплее к выходным не будет, максимум прибавится пара градусов.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 1 марта 2018, 16:48

      да хрен вас знает почему другие проводили матчи в таких условиях,может в нормальных кому то совсем ничего не светит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -253

      Sanek85 1 марта 2018, 16:25

      Молодец Палыч!

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11