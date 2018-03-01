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  • «Локомотив» – о матче со «Спартаком»: «Дерби – это история, которую пишут свои герои»

«Локомотив» – о матче со «Спартаком»: «Дерби – это история, которую пишут свои герои»

1 марта 2018, 10:42
10

«Локомотив» пригласил всех своих болельщиков на предстоящий матч российской премьер-лиги со «Спартаком», опубликовав промо-ролик.

«Дерби – это история, которую пишут свои герои. Каждый забитый мяч остается в памяти миллионов, каждая эмоция вспыхивает молниеносно, а каждый голос на трибуне звучит вдвое громче», – говорится в обращении пресс-службы клуба к болельщикам.

Матч 21-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Спартак» состоится в воскресенье, 4 марта, в 16:30 по московскому времени

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Публикация от text (@fclokomotiv)

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак
Комментарии (10)
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oyabun
1519891750
Футбол - для Избранных! Так решил Матч-ТВ и структуры с ним аффилированные.
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OfaZavr
1519896453
что верно то верно, надеюсь матч получится классный!
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zigbert
1519902411
Ждем увлекательной и честной борьбы.
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Диктор
1519906814
О как Локо заговорил то о поединке со Спартаком-ну это то и понятно,за счет Спартака можно и вылезти по популярности.
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мы_не_рабы
1519920317
Дерби - это история. История - это Спартак - ЦСКА (ЦДКА), это Спартак - Динамо. А ЛОКО это не история, это современность.
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