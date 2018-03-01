«Локомотив» – о матче со «Спартаком»: «Дерби – это история, которую пишут свои герои»

«Локомотив» пригласил всех своих болельщиков на предстоящий матч российской премьер-лиги со «Спартаком», опубликовав промо-ролик.

«Дерби – это история, которую пишут свои герои. Каждый забитый мяч остается в памяти миллионов, каждая эмоция вспыхивает молниеносно, а каждый голос на трибуне звучит вдвое громче», – говорится в обращении пресс-службы клуба к болельщикам.

Матч 21-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Спартак» состоится в воскресенье, 4 марта, в 16:30 по московскому времени