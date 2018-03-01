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    «Локомотив» – о матче со «Спартаком»: «Дерби – это история, которую пишут свои герои»

    «Локомотив» пригласил всех своих болельщиков на предстоящий матч российской премьер-лиги со «Спартаком», опубликовав промо-ролик.

    «Дерби – это история, которую пишут свои герои. Каждый забитый мяч остается в памяти миллионов, каждая эмоция вспыхивает молниеносно, а каждый голос на трибуне звучит вдвое громче», – говорится в обращении пресс-службы клуба к болельщикам.

    Матч 21-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Спартак» состоится в воскресенье, 4 марта, в 16:30 по московскому времени

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: ФК «Локомотив»

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    01.03.2018 10:42
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 1 марта 2018, 19:05

      Дерби - это история. История - это Спартак - ЦСКА (ЦДКА), это Спартак - Динамо. А ЛОКО это не история, это современность.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 марта 2018, 15:20

      О как Локо заговорил то о поединке со Спартаком-ну это то и понятно,за счет Спартака можно и вылезти по популярности.

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 1 марта 2018, 14:06

      Ждем увлекательной и честной борьбы.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 марта 2018, 12:27

      что верно то верно, надеюсь матч получится классный!

      7
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 1 марта 2018, 11:09

      Футбол - для Избранных! Так решил Матч-ТВ и структуры с ним аффилированные.

      5
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      ...
      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 > oyabun 1 марта 2018, 11:46

      простая регистрация на сайте матч тв и смотри на здоровье!! чего разнылись то)))

      -1
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 > klifS 1 марта 2018, 13:14

      если тебе хочется благотворительностью еще заняться, то вполне можно и заплатить)Но пока бесплатно предлагают, поэтому я решил что гляну бесплатно

      1
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 > klifS 1 марта 2018, 13:39

      Только что оставил свою почту на сайте...Именно на сайте(в приложении не пробовал) В день матча пришлют ссылку на матч..

      1
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      ...
      Рейтинг: +33432

      oyabun > Romantic2010 1 марта 2018, 14:43

      Что то не вижу я где на сайте матч тв есть регистрация как таковая..

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