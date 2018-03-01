Карвальо: «Газзаев был жестким, но игроки его уважали и очень боялись»

Бывший футболист ЦСКА Даниэль Карвальо вспомнил о своей работе в московском клубе под руководством Валерия Газзаева. Бразилец рассказал, что считает его жестким тренером, но игроки его уважали, хотя и очень боялись.

Напомним, Карвальо выступал в составе ЦСКА с 2004 по 2009 год. За это время он провел в столичной команде 140 матчей, в которых забил 26 голов и сделал 43 результативные передачи.

– Как Газзаев заставлял вас столько побеждать?

– Он был жестким. Игроки его уважали и очень боялись. Он никогда не был доволен. Даже в лучшей игре находил ошибки. Такая требовательность трансформировалась в менталитет победителей.

– Получается, Газзаев все правильно делал?

– Мы брали титулы благодаря тренеру. Его суровость пугала, но такова его манера. В России вообще тренеры строже.

– Чему научились у Газзаева?

– Как располагаться на поле, как профессионально относиться к делу – без этого даже самая умелая команда ничего не добьется. При Газзаеве я вообще стал более зрелый. А еще научился нести ответственность за лишний вес.

– Как он вас этому научил?

– Бывало, что из-за лишнего веса он не ставил меня в состав. Я просто собирал свои вещи отправлялся прямиком домой. И ему вообще все равно, было это «класико» или другой важный матч. Он не делал скидку. Просто не брал на игру. Иногда это казалось за гранью, но таков был подход. Был еще случай. На предсезонке Игнашевич спрятал весы. Газзаеву эта шутка настолько не понравилась, что с того дня Игнашевич лишился капитанской повязки. Ее отдали Акинфееву.

– Слышал, что за 100 грамм лишнего веса штрафовали на 100 долларов.

– Да, бывало, что доходило до крайностей. Если ты приехал с одним лишним килограммом, то достаточно сказать об этом игроку, и он сбросит без проблем. Можно обойтись и без штрафов или снятия с игр. Хотя его методы давали результат, так что жаловаться было бы неправильно.