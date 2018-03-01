Ловчев: «Из-за обиды на перенесенный матч со «Спартаком» придет еще больше самарских болельщиков»

Российский футбольный эксперт Евгений Ловчев считает закономерным большинство последних результатов матчей Кубка России, когда в тяжелых условиях побеждали команды более низших лиг. Он также дал оценку переносу матча 1/4 финала «Крыльев Советом» и «Спартака», который не состоялся из-за морозной погоды.

«Я же предупреждал, что будут проблемы. Посмотрел матчи вторника, то, что увидел, это трудно назвать футболом. Не случайно, выиграли команды из более низшей лиги. Все мы понимаем, что «Амкар» сильнее «Авангарда», но вылетел из Кубка на такой стадии. Да и «СКА-Хабаровск» явно сильнее «Шинника». Но в таких погодных условиях тактика простая – все в защиту, глядишь отобьемся.

А теперь хотел бы вернуться к отменному матчу в Самаре. Ведь «Спартак» отказался играть. Наверняка были приведены какие-то аргументы, которые устроили делегата матча и судейскую бригаду. Не знаю, какие, но, возможно, ссылались на то, что в составе игроки сборной, могут получить травму в таких условиях, а на носу чемпионат мира. А получилось по поговорке – у сильного всегда бессильный виноват.

Но ведь было же ясно, что в конце февраля в Самаре может быть холодно. Почему нельзя было заранее принять решение о переносе этих матчей на юг – в Сочи, Махачкалу, Грозный. Там сейчас прекрасные стадионы, не то, что в наше время. Но мы всегда начинали сезон на юге.

И у меня еще один напрашивающийся вопрос: почему нельзя заранее такие случаи прописать в регламенте? Например, при минус 5 играем, а при минус 6 не играем. Разве это такая большая проблема, регламентировать подобные случаи?

Уверен, что на перенесенный матч придет еще больше самарских болельщиков, потому что они считают, что «Спартак» их команду несправедливо обидел. Я хорошо знаю Самару, ведь я в Куйбышеве заканчивал карьеру. Но пострадали и спартаковские болельщики, которые приехали в Самару в большом количестве. Люди потратили деньги, отпросились с работы. Матч отменили – это лишний повод для спартаковских фанатов победокурить», – считает Ловчев.