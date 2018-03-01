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  • Ловчев: «Из-за обиды на перенесенный матч со «Спартаком» придет еще больше самарских болельщиков»

Ловчев: «Из-за обиды на перенесенный матч со «Спартаком» придет еще больше самарских болельщиков»

1 марта 2018, 06:51
12

Российский футбольный эксперт Евгений Ловчев считает закономерным большинство последних результатов матчей Кубка России, когда в тяжелых условиях побеждали команды более низших лиг. Он также дал оценку переносу матча 1/4 финала «Крыльев Советом» и «Спартака», который не состоялся из-за морозной погоды.

«Я же предупреждал, что будут проблемы. Посмотрел матчи вторника, то, что увидел, это трудно назвать футболом. Не случайно, выиграли команды из более низшей лиги. Все мы понимаем, что «Амкар» сильнее «Авангарда», но вылетел из Кубка на такой стадии. Да и «СКА-Хабаровск» явно сильнее «Шинника». Но в таких погодных условиях тактика простая – все в защиту, глядишь отобьемся.

А теперь хотел бы вернуться к отменному матчу в Самаре. Ведь «Спартак» отказался играть. Наверняка были приведены какие-то аргументы, которые устроили делегата матча и судейскую бригаду. Не знаю, какие, но, возможно, ссылались на то, что в составе игроки сборной, могут получить травму в таких условиях, а на носу чемпионат мира. А получилось по поговорке – у сильного всегда бессильный виноват.

Но ведь было же ясно, что в конце февраля в Самаре может быть холодно. Почему нельзя было заранее принять решение о переносе этих матчей на юг – в Сочи, Махачкалу, Грозный. Там сейчас прекрасные стадионы, не то, что в наше время. Но мы всегда начинали сезон на юге.

И у меня еще один напрашивающийся вопрос: почему нельзя заранее такие случаи прописать в регламенте? Например, при минус 5 играем, а при минус 6 не играем. Разве это такая большая проблема, регламентировать подобные случаи?

Уверен, что на перенесенный матч придет еще больше самарских болельщиков, потому что они считают, что «Спартак» их команду несправедливо обидел. Я хорошо знаю Самару, ведь я в Куйбышеве заканчивал карьеру. Но пострадали и спартаковские болельщики, которые приехали в Самару в большом количестве. Люди потратили деньги, отпросились с работы. Матч отменили – это лишний повод для спартаковских фанатов победокурить», – считает Ловчев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Кубок Крылья Советов Спартак Ловчев Евгений
Комментарии (12)
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alexivanof197
1519881309
а вчера болельщиков Самары прям так много было? думаю в более теплую погоду народ придет,но не в такую как вчера
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retiremen
1519882601
В некоторых городах немного другая проблема. Билетов не купить, вот проблема. А у них надо интригу создать, что бы побольше болельщиков на матч пришло. А если серьезно, то надо утвердителю календаря руки оторвать, может тогда голову включат.
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Юрий Б.
1519886191
Другие матчи состоялись. Спартак заранее ехал отменять матч
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portero
1519898094
главное что бы сыграли хорошо , ну и без удачи спартак никак не обыграть
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serppion
1519905690
А старый провокатор тут как тут!
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Shogun
1519905815
Маразматик в апреле -15 не бывает, конечно людей больше придет, а так собрались бы максимум около 1000 и мясных приехало бы 500 и все, а так прошли 3 матча и людей на трибуне побывало всего около 5 тысяч
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