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    Ловчев: «Из-за обиды на перенесенный матч со «Спартаком» придет еще больше самарских болельщиков»

    Российский футбольный эксперт Евгений Ловчев считает закономерным большинство последних результатов матчей Кубка России, когда в тяжелых условиях побеждали команды более низших лиг. Он также дал оценку переносу матча 1/4 финала «Крыльев Советом» и «Спартака», который не состоялся из-за морозной погоды.

    «Я же предупреждал, что будут проблемы. Посмотрел матчи вторника, то, что увидел, это трудно назвать футболом. Не случайно, выиграли команды из более низшей лиги. Все мы понимаем, что «Амкар» сильнее «Авангарда», но вылетел из Кубка на такой стадии. Да и «СКА-Хабаровск» явно сильнее «Шинника». Но в таких погодных условиях тактика простая – все в защиту, глядишь отобьемся.

    А теперь хотел бы вернуться к отменному матчу в Самаре. Ведь «Спартак» отказался играть. Наверняка были приведены какие-то аргументы, которые устроили делегата матча и судейскую бригаду. Не знаю, какие, но, возможно, ссылались на то, что в составе игроки сборной, могут получить травму в таких условиях, а на носу чемпионат мира. А получилось по поговорке – у сильного всегда бессильный виноват.

    Но ведь было же ясно, что в конце февраля в Самаре может быть холодно. Почему нельзя было заранее принять решение о переносе этих матчей на юг – в Сочи, Махачкалу, Грозный. Там сейчас прекрасные стадионы, не то, что в наше время. Но мы всегда начинали сезон на юге.

    И у меня еще один напрашивающийся вопрос: почему нельзя заранее такие случаи прописать в регламенте? Например, при минус 5 играем, а при минус 6 не играем. Разве это такая большая проблема, регламентировать подобные случаи?

    Уверен, что на перенесенный матч придет еще больше самарских болельщиков, потому что они считают, что «Спартак» их команду несправедливо обидел. Я хорошо знаю Самару, ведь я в Куйбышеве заканчивал карьеру. Но пострадали и спартаковские болельщики, которые приехали в Самару в большом количестве. Люди потратили деньги, отпросились с работы. Матч отменили – это лишний повод для спартаковских фанатов победокурить», – считает Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    01.03.2018 06:51
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +102

      Shogun 1 марта 2018, 15:03

      Маразматик в апреле -15 не бывает, конечно людей больше придет, а так собрались бы максимум около 1000 и мясных приехало бы 500 и все, а так прошли 3 матча и людей на трибуне побывало всего около 5 тысяч

      4
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      Рейтинг: +103

      Sherd_97 > Shogun 1 марта 2018, 15:56

      Для справочки 3000 мясных и 10000 крыс купили билеты, а СпаМ еще и за дорогу платили

      1
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      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > Sherd_97 1 марта 2018, 16:18

      Не смеши сам директор КС сказал мы продали 1000 билетов

      2
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      Рейтинг: +3795

      serppion 1 марта 2018, 15:01

      А старый провокатор тут как тут!

      1
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      Рейтинг: +67296

      portero 1 марта 2018, 12:54

      главное что бы сыграли хорошо , ну и без удачи спартак никак не обыграть

      0
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 1 марта 2018, 09:36

      Другие матчи состоялись. Спартак заранее ехал отменять матч

      3
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      Рейтинг: +691

      retiremen 1 марта 2018, 08:36

      В некоторых городах немного другая проблема. Билетов не купить, вот проблема. А у них надо интригу создать, что бы побольше болельщиков на матч пришло.
      А если серьезно, то надо утвердителю календаря руки оторвать, может тогда голову включат.

      6
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 1 марта 2018, 08:15

      а вчера болельщиков Самары прям так много было? думаю в более теплую погоду народ придет,но не в такую как вчера

      6
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      Рейтинг: +3795

      serppion > alexivanof197 1 марта 2018, 15:04

      А почему бы по теплу болелам праздник не устроить? Почему всё надо через gопу делать?

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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 > serppion 1 марта 2018, 15:10

      просто надо заранее было решать о переносе...

      0
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